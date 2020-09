Finowie piją najdroższy alkohol w UE. Polska w końcówce stawki

Finlandia

Mieszkańcy Finlandii piją najdroższy alkohol w całej Unii Europejskiej – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Są jednak miejsca w Europie, gdzie jest jeszcze drożej. Polska znalazła się w dolnej części stawki w dość interesującym towarzystwie.

Alkohol w Finlandii w 2019 roku był o 90,7% droższy niż średnio w UE – oszacował unijny urząd statystyczny Eurostat. Kolejne na liście „alkodrożyzny” znalazły się Irlandia (182,3% średniej unijnej) przed Szwecją (155,9%) i Grecją (137,2%). To jednak nie jest prawdziwy szczyt listy. Jeszcze więcej za napoje wyskokowe płacą przeciętnie niezbyt zamożni Turcy (193,5% średniej unijnej!) oraz najlepiej zarabiające nacje na Starym Kontynencie: Norwegowie (260,8%) oraz Islandczycy (265,3%).

Najniższe ceny napojów alkoholowych w UE odnotowano w dwóch najbiedniejszych krajach członkowskich: Rumunii (78,7% średniej UE) oraz w Bułgarii (78,7%). Idąc od dołu listy, następne były Węgry (80,2%) wyraźnie tańsze od Czech (87,2%) i Hiszpanii (88,1%). Kolejna była Polska, gdzie ceny alkoholu stanowiły 89,4% średniego poziomu unijnego. Tuż powyżej znalazły się Niemcy (92,6%), a potem Słowacja (95,1%).

Produkcja napojów alkoholowych nie wymaga zaawansowanej technologii – produkt prawie każdy może uzyskać samodzielnie na bazie tanich i powszechnie dostępnych składników. Z kolei ceny detaliczne wyrobów alkoholowych zależą przede wszystkim od wysokości podatków w danym kraju. Z ekstremalnie wysokich danin nałożonych na wódkę czy piwo słyną m.in. kraje skandynawskie.

Ale także w Polsce opodatkowanie alkoholu nie należy do niskich. Przykładowo, od półlitrowej butelki wódki sama akcyza wynosi ok. 12,55 zł. A do tego trzeba doliczyć 23-procentowy VAT (tak, liczony także od podatku akcyzowego). W rezultacie podatki stanowią ok. 70% ceny detalicznej.

Od stycznia 2020 roku rząd Polski (za zgodą większości sejmowej i prezydenta) podniósł stawki akcyzy na alkohol i papierosy. Oficjalnym uzasadnieniem tej podwyżki była chęć zwiększenia dochodów budżetu państwa.

