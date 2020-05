Zmiany w zasiłku dla bezrobotnych. Komu przysługuje i ile wynosi?

Co najmniej 365 dni przepracowanych z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – to podstawowy warunek, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych.

Obecnie zasiłek dla bezrobotnych wynosi 861,40 zł brutto. Z powodu załamania na rynku pracy spowodowanego epidemią koronawirusa rząd zaproponował nową stawkę – 1 200 zł brutto. Wyższy zasiłek miałby obowiązywać od czerwca lub lipca tego roku.

W kwietniu 2020 roku prawo do zasiłku dla bezrobotnych w województwie mazowieckim posiadało 23 402 osoby. W analogicznym okresie rok temu było to 22 019 osób. Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego również pozbawiają złudzeń – w kwietniu tego roku duże firmy zredukowały liczbę pracowników o 150 tys. etatów, co oznacza spadek dynamiki zatrudnienia o 2,1 proc., podczas gdy ekonomiści prognozowali spadek na poziomie 0,5 proc. Część osób, które straciły posady, pomocy będzie szukać w powiatowych urzędach pracy, a tym, którym rynek nie będzie miał do zaproponowania żadnego zajęcia, będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki

Zasiłek dla bezrobotnych można otrzymać po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Jednak to tylko jeden z warunków, do kolejnych należą: brak propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót społecznych.

Aby otrzymać zasiłek z powiatowego urzędu pracy, należy w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, a łącznie przez okres co najmniej 365 dni, być zatrudnionym i osiągać wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Do wspomnianych 365 dni, które uprawniają do nabycia zasiłku, zaliczane są następujące okresy:

prowadzenia działalności gospodarczej i odprowadzania składek naliczanych od co najmniej minimalnej krajowej,

zasiłek chorobowy pobierany po ustaniu zatrudnienia naliczany od co najmniej minimalnego wynagrodzenia,

zasiłek macierzyński pobierany po ustaniu zatrudnienia również naliczany od co najmniej minimalnego wynagrodzenia,

renta z tytułu niezdolności do pracy,

urlop wychowawczy,

służba wojskowa.

Należy przy tym pamiętać, że nie ma znaczenia rodzaj umowy oraz wymiar etatu - istotna jest wysokość wynagrodzenia i fakt odprowadzenia składek.

Istnieją wyjątki, kiedy pomimo nieopłacania składek na Fundusz Pracy, przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Ma to miejsce między innymi w sytuacji, gdy:

pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego,

pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem były zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP,

pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby, które mająco najmniej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni),

pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy przez 12 miesięcy za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia,

jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za osoby pobierające, na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zasiłek dla opiekunów,

przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakład aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

bezrobotny wcześniej wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

bezrobotny wcześniej świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne byli zwolnieni z obowiązku opłacania za pracownika składki na Fundusz Pracy, ponieważ miał ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),

bezrobotny wcześniej opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Prawo do zasiłku przysługuje po okresie 90 dni od dnia rejestracji w następujących przypadkach:

jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP rozwiązano stosunek pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, jeżeli zarejestrowano się w PUP jako osoba bezrobotna, która jest w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej i spełnia warunki nabycia zasiłku dla bezrobotnych.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych po okresie 180 dni przysługuje, jeśli:

w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP bezrobotny spowodował rozwiązanie ze swojej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia albo rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy od pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania świadczenie aktywizacyjne, w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP bezrobotny rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne lub dofinansowanie wynagrodzenia przed upływem wyznaczonych w ustawie o promocji zatrudnienia.

Prawo do zasiłku nabywa się również po zakończeniu odbywania praktyki absolwenckiej i otrzymywania z tego tytułu miesięcznie świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Epidemiczne decyzje kadrowe Obniżenie wynagrodzeń, przymusowe postojowe albo zawieszenie stosunku pracy to tylko niektóre z metod pracodawców, by utrzymać zatrudnienie w swoich firmach. Wielu z nich walczy, aby nie zwalniać.

Na jak długo przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku przyznawane jest na:

180 dni – jeśli bezrobotny mieszka na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, 365 dni, jeśli:

bezrobotny mieszka na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

bezrobotny ma powyżej 50. Roku życia i posiada co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku

bezrobotny ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i tracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego

bezrobotny samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Zasiłki urzędy pracy wypłacają w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek dla bezrobotnych za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który wspomniane świadczenie przysługuje.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych jest zależne od stażu pracy i czasu jego przyjmowania. W okresie pierwszych trzech miesięcy zasiłek jest wyższy w porównaniu do kolejnych miesięcy.

Osoba, która posiada łącznie nie mniej niż 5 lat i nie więcej niż 20 lat okresów wymaganych do nabycia prawa do zasiłku, otrzymuje go w wysokości podstawowej, jeżeli jest to mniej niż 5 lat – otrzyma wówczas 80 proc., a przy stażu wyższym niż 20 lat – 120 proc. kwoty zasiłku podstawowego.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych Czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych Staż pracy Do 5 lat stażu pracy (80 proc. podstawy zasiłku dla bezrobotnych) Od 5 do 20 lat stażu pracy (podstawa zasiłku dla bezrobotnych) Powyżej 20 lat stażu pracy (120 proc. podstawy zasiłku dla bezrobotnych) W okresie pierwszych trzech miesięcy 689,20 zł brutto 861,40 zł brutto 1033,70 zł brutto W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 541,10 zł brutto 676,40 zł brutto 811,70 zł brutto Źródło: oprac. własne Bankier.pl

Zasiłek dla bezrobotnych jest waloryzowany raz w roku, 1 czerwca.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Z powodu epidemii koronawirusa rząd pracuje nad podniesieniem zasiłku dla bezrobotnych. Podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd podwyższy zasiłek do 1200 zł i wprowadzi dodatkowy 3-miesięczny zasiłek solidarnościowy w kwocie 1300 zł dla osób, które stracą pracę.

– Zasiłek dla bezrobotnych, który będzie podniesiony z poziomu dzisiejszego 860 zł do poziomu 1200 zł, ale także, zgodnie z zaleceniem pana prezydenta, osłonę solidarnościową - dodatkowy zasiłek 3-miesięczny dla osób, które teraz tracą pracę, w wysokości 1300 zł na pewien okres, (...) żeby wesprzeć tych, którzy znajdą się w tym bardzo nieszczęśliwym dla siebie położeniu, ale też, by umożliwić potem ich ponowny, jak najszybszy powrót na rynek pracy – mówił Morawiecki, o czym pisaliśmy na łamach Bankier.pl.

W rozmowie w radiu ZET wicepremier Jadwiga Emilewicz powiedziała, że stopa bezrobocie w Polsce na koniec roku wzrośnie do 7-8 proc. W kwietniu szefowa resortu pracy Marlena Maląg mówiła o 10 proc. stopie bezrobocia, jednak teraz dane te są korygowane.

Weronika Szkwarek