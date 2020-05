Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniża stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej niespodziewanie po raz trzeci z rzędu obniżyła stopy procentowe. Podstawowa stopa będzie już tylko nieznacznie wyższa od zera.



Decyzją RPP stopy procentowe ustanowiono na następującym poziomie:

stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej (poprzednio 0,5%)

stopa lombardowa 0,50% w skali rocznej (poprzednio 1%)

stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej (poprzednio 0%)

stopa redyskonta weksli 0,11% w skali rocznej (poprzednio 0,55%)

stopa dyskontowa weksli 0,12% w skali rocznej (poprzednio 0,6%)

Oznacza to, że po dwóch cięciach z rzędu, najpierw 17 marca, a potem 8 kwietnia 2020 r., RPP ponownie obniżyła koszt pieniądza. Co istotne, takiego scenariusza nie spodziewała się znaczna większość ankietowanych ekonomistów – odmienne przekonanie prezentował jedynie Jakub Borowski z Credit Agricole Bank Polska.

Obniżenie stóp procentowych pociąga za sobą zmiany stawek na rynku międzybankowym, a te określają z kolei oprocentowanie znaczącej części kredytów. Przyjmując, że WIBOR 3M obniżyłby się o 0,40 pp. (z notowanego przed kilkoma dniami poziomu 0,69 proc.), to stawka oprocentowania dla kredytu hipotecznego z 2-punktową marżą spadłaby do 2,29 proc. Rata dla 30-letniego kredytu na 350 tys. zł zmniejszy się z 1417 zł do 1345 zł (czyli o ponad 5 proc.).

Stopa referencyjna wyznacza również górny limit rocznego oprocentowania kredytów i pożyczek. Przy poziomie 0,1 proc., maksymalny pułap narzucany przez regulacje antylichwiarskie wynosi 7,2 proc. (do tej pory – 8 proc.).

RPP wciąż milczy

Dzisiejsza decyzja zapadła na jednodniowym posiedzeniu. Pierwotny harmonogram zakładał, że RPP zbierze się 5-6 maja, jednak w drugiej połowie kwietnia dokonano zmiany. Oznacza to, że gremium decydujące o polskiej polityce monetarnej miało ponad miesiąc przerwy. W tym czasie światło dzienne ujrzało sporo danych makroekonomicznych za kwiecień oraz pierwszy kwartał.

Oczywiście w swoich decyzjach Rada posługuje się także prognozami, jednak kolejny oficjalny dokument NBP z projekcją inflacji i PKB opublikowany zostanie dopiero 13 lipca. Już teraz można śmiało zakładać, że jego treść będzie istotnie różna od projekcji przedstawionych na początku marca, a więc jeszcze przed wprowadzeniem pandemicznych obostrzeń.

Ponownie nie będziemy mieli okazji, aby po posiedzeniu RPP dokładniej poznać stanowisko prezesa Adama Glapińskiego. Podobnie jak w kwietniu, również i tym razem nie odbędzie się konferencja prasowa z udziałem przewodniczącego oraz dwóch innych członków Rady.

Dostępny na stronie NBP harmonogram posiedzeń RPP wskazuje, że kolejne posiedzenie zaplanowano na 2-3 czerwca. Bank centralny zastrzega jednak możliwość zmiany tych terminów.

Złoty w dół

Nieoczekiwana decyzja RPP wywołała błyskawiczną reakcję rynku walutowego. Kurs dolara amerykańskiego momentalnie podskoczył z 4,01 do ponad 4,03 zł. W tym samym czasie euro zdrożało z 4,42 zł do 4,45 zł. Następne minuty przyniosły lekkie zejść w dół, lecz nadal sytuacja na polskiej walucie jest bardzo dynamiczna.

- Dzisiejsze cięcie oznacza jednak, że przeważył argument kursowy. Złoty silnie zyskał w ostatnim czasie. Można zakładać, że RPP przyjęła węgierskie podejście sprzed paru lat. Tamtejszy bank centralny obniżył stopy do takiego poziomu i zwiększał swój bilans prowadząc różne programy luzowania niestandardowego. Z jednej strony miały one na celu ożywienie kredytu dla MSP i zapewnienie krajowego finansowania deficytu budżetowego, a z drugiej celowały w utrzymywanie słabego forinta aby wspomóc węgierską gospodarkę, która mocno traciła konkurencyjność - napisał w komentarzu do dzisiejszej decyzji Rafał Benecki, ekonomista ING Banku Śląskiego.

- Naszym zdaniem ta obniżka Rada weszła w obszar, w którym rosną negatywne efekty uboczne niskich stóp w postaci zagrożenia dla stabilności finansowej sektora bankowego. Również doświadczenia innych krajów pokazują, że gdy stopy zbliżają się do zera dostępność kredytu zaczyna się pogarszać, a nie poprawiać - dodał.

Michał Żuławiński