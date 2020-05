Koronawirus ustabilizował ceny ofertowe mieszkań. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

Dopiero drugi miesiąc pandemii koronawirusa przyniósł stabilizację rozgrzanych oczekiwań sprzedających mieszkania – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Dawno niewidziane spadki dotknęły także rosnących nieprzerwanie od kilku miesięcy cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym.

Stabilizacja w przypadku rynku wtórnego oznacza wahania stawek dyktowanych przez sprzedających od 0 do 2 proc. Z tendencji tej wyłamał się Szczecin, gdzie w porównaniu z marcem przeciętne oczekiwania deweloperów wzrosły aż o 10,7 proc., a nominalnie o 755 zł/mkw. do poziomu 7792 zł/mkw.

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym

– Nie wynika on jednak z tendencji dla całego miasta, a z faktu, że w ofercie pojawiło się sporo nowych, luksusowych mieszkań, które zawyżają cenę – zauważa Jarosław Krawczyk z serwisu nieruchomości Otodom.pl.

Kwiecień był drugim miesiącem z rzędu z korektą oczekiwań deweloperów działających na warszawskim rynku pierwotnym. Oczekiwali oni średnio 9801 zł/mkw. – o 1,5 proc. mniej niż w marcu. Również drugi miesiąc z rzędu średnia stawka obniżyła się w Katowicach. Tam za nowe mieszkanie oczekiwano średnio 7230 zł/mkw. (-2 proc. m/m).

Średnie ceny ofertowe mieszkań w wybranych miastach Polski w kwietniu 2020 r. [zł/mkw.] Miasto Metraż [mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Gdańsk 0-38 11 556 9 493 11 142 10 622 38-60 9 687 10 569 60-90 8 739 10 299 Katowice 0-38 8 034 7 230 6 357 6 234 38-60 6 968 6 120 60-90 7 126 6 330 Kraków 0-38 10 724 9 253 11 272 10 680 38-60 9 020 10 171 60-90 8 645 10 775 Lublin 0-38 7 042 6 616 7 772 6 780 38-60 6 401 6 772 60-90 6 669 6 624 Łódź 0-38 7 197 6 456 6 187 5 863 38-60 6 414 5 827 60-90 6 145 5 778 Poznań 0-38 8 463 7 832 8 756 7 870 38-60 7 790 8 072 60-90 7 412 7 163 Szczecin 0-38 8 594 7 792 7 434 6 297 38-60 7 861 6 527 60-90 7 523 6 185 Warszawa 0-38 11 096 9 801 12 680 11 893 38-60 9 348 11 322 60-90 9 152 11 537 Wrocław 0-38 9 515 8 480 10 552 8 654 38-60 8 430 8 672 60-90 7 890 7 983 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Po raz pierwszy od października 2019 r. oczekiwania stawki dyktowane przez deweloperów obniżyły się w Łodzi. Spadek nie był jednak znaczący i wyniósł jedynie 0,6 proc. Sprawił jednak, że Łódź ze średnią stawką za metr kwadratowy wynoszącą 6456 zł była najtańszym z analizowanych miast.

W dwóch spośród największych polskich miast, kwiecień przyniósł kontynuację notowanych od początku roku wzrostów cen ofertowych. Tak było m.in. w Krakowie, gdzie oczekiwano średnio 9253 zł/mkw. (+1,8 proc. m/m), Poznaniu, gdzie średnia cena ofertowa wyniosła 7832 zł/mkw. (+1,4 proc. m/m) oraz w Lublinie, gdzie w ogłoszeniach sprzedaży wpisywano średnio 6616 zł/mkw. (+2,2 proc. m/m).

Większe zmiany można dostrzec, spoglądając na poszczególne metraże. W przypadku Szczecina i tamtejszej kwietniowej anomalii, najmocniej w górę poszły oczekiwania deweloperów oferujących mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw., które wyceniano średnio na 7861 zł/mkw. – o 12,8 proc. drożej niż w marcu.

Najmocniej względem marca obniżyły się oczekiwania w stosunku do najmniejszych metraży (do 38 mkw.) znajdujących się w Łodzi. Oczekiwano za nie średnio 7197 zł/mkw. (-5,3 proc. m/m).

Pozostając przy kawalerkach, należy odnotować dalszy wzrost cen ofertowych wspomnianych metraży w Gdańsku. W ofertach sprzedaży mieszkań o powierzchni do 38 mkw. w kwietniu wpisywano tam średnio 11 556 zł/mkw. (+2,9 proc. m/m). Tym samym Gdańsk pod tym względem dystansuje warszawski rynek pierwotny, na którym w kwietniu za kawalerki oczekiwano średnio 11 096 zł/mkw. (-1,7 proc. m/m).

W skali rocznej, za sprawą kwietniowego 10-procentowego wzrostu, najmocniejszy wzrost stawek dotknął szczecińskiego rynku pierwotnego. Przeciętne oczekiwania deweloperów w porównaniu z kwietniem 2019 r. wzrosły tam o 19,1 proc., a nominalnie o 1248 zł/mkw. Większy niż 10-procentowy wzrost stawek w skali roku odnotowano także w Krakowie (+12,3 proc.), Lublinie (+12,2 proc.), Warszawie (+12,1 proc.), Katowicach (+11,5 proc.) i we Wrocławiu (+10,1 proc.).

W porównaniu do tych miast, najstabilniej kształtowały się oczekiwania deweloperów w Poznaniu (+5,1 proc. r/r) i Gdańsku (+6,3 proc. r/r).

Ceny mieszkań na rynku wtórnym

Choć procentowo mniejsze, to z psychologicznego punktu widzenia większe zmiany kwiecień przyniósł na rynku wtórnym. Pandemia koronawirusa i mniejsze zainteresowanie mieszkaniami skłoniły sprzedawców do nienotowanych od kilku miesięcy obniżek stawek. Średnia cena ofertowa spadła w przypadku czterech spośród dziewięciu analizowanych miast, podczas gdy w poprzednich trzech latach kwiecień przynosił wyłącznie wzrost oczekiwań.

Porównanie średnich cen ofertowych mieszkań w wybranych miastach Polski w kwietniu 2020 r. w relacji miesięcznej i rocznej Miasto Metraż [w mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [ w proc.] Gdańsk 0-38 +2,9 +16,3 +0,9 +8,2 38-60 -0,8 +9,8 -0,4 +9,6 60-90 -2,1 +0,1 +0,6 +8,0 Katowice 0-38 -2,0 +13,2 -7,6 +6,0 38-60 -2,5 +9,3 -2,5 +10,9 60-90 -1,4 +14,3 +0,4 +15,8 Kraków 0-38 +2,6 +20,5 -3,5 +9,9 38-60 +1,5 +9,5 -0,3 +14,8 60-90 -0,2 +10,2 +2,4 +22,5 Lublin 0-38 +3,3 +5,5 -0,9 +25,8 38-60 -2,0 +8,9 -0,6 +14,4 60-90 +5,8 +21,4 +1,5 +13,9 Łódź 0-38 -5,3 +14,5 -1,9 +21,5 38-60 -0,5 +4,4 +0,4 +14,9 60-90 +2,0 +5,9 +1,2 +12,0 Poznań 0-38 +2,4 +4,4 +1,0 +10,6 38-60 +1,4 +5,4 -0,8 +12,2 60-90 +0,4 +3,0 +0,3 +9,0 Szczecin 0-38 +7,5 +26,8 -2,3 +8,9 38-60 +12,8 +21,0 +0,5 +11,2 60-90 +8,6 +17,4 -1,9 +7,7 Warszawa 0-38 -1,7 +10,0 -0,5 +10,4 38-60 -0,4 +9,8 -0,2 +9,8 60-90 -2,1 +7,6 -0,2 +10,9 Wrocław 0-38 +1,9 +10,3 -0,4 +17,1 38-60 +1,5 +9,0 -0,1 +12,3 60-90 +1,3 +9,9 -0,1 +12,1 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu nieruchomości Otodom.pl

Najmocniej względem marca, o 2,4 proc., obniżyła się średnia cena ofertowa dyktowana za używane mieszkania w Katowicach. W stolicy woj. śląskiego oczekiwano średnio 6234 zł/mkw. Wpływ na to miała przede wszystkim obniżka stawek dyktowanych przez osoby sprzedające najmniejsze metraże (do 38 mkw.), za które oczekiwano średnio 6357 zł/mkw. (-7,6 proc. m/m).

O ok. 0,5 proc. mniej niż w marcu oczekiwali także sprzedający używane mieszkania w Szczecinie (średnio 6297 zł/mkw.), Krakowie (średnio 10 680 zł/mkw.). Nieznaczna obniżka dotknęła także wyceny mieszkań na warszawskim rynku wtórnym. W kwietniu średnia stawka wyniosła 11 893 zł/mkw. i była o 0,1 proc. (nominalnie o 10 zł/mkw.) niższa od marcowej.

Na pozostałych największych polskich miastach odnotowano wzrosty stawek od 0,1 do 0,9 proc., co w porównaniu do marcowych ponad 2-procentowych wzrostów może świadczyć o stabilizacji tamtejszych rynków pierwotnych.

O wspomniane 0,1 proc. wzrosły średnie ceny ofertowe we Łodzi i Wrocławiu. Dla szukających własnego „M” w Łodzi oznaczało to nominalny wzrost jedynie o 8 zł/mkw. (średnio 5863 zł/mkw.), a we Wrocławiu o 5 zł/mkw. (średnio 8654 zł/mkw.). W obu miastach stawki rosną nieprzerwanie od jesieni 2018 r.

Z kolei o 0,9 proc. swoje oczekiwania względem marca zwiększyli sprzedający używane mieszkania w Lublinie

Obniżeniu uległy zwłaszcza stawki dyktowane za najmniejsze mieszkania o powierzchni do 38 mkw. Oprócz wspomnianej już obniżki o 7,6 proc. w Katowicach, o 3,5 proc. zmalały oczekiwania sprzedających tego typu metraże w Krakowie (średnio 11 272 zł/mkw.), a o 2,3 proc. swoje żądania zweryfikowali sprzedawcy w Szczecinie (średnio 7434 zł/mkw.)

Wciąż rośnie jednak średnia cena ofertowa używanych kawalerek w Gdańsku. W kwietniu oczekiwano za nie średnio 11 142 zł/mkw. – o 0,9 proc. więcej niż w marcu.

Pandemia koronawirusa zdecydowanie słabiej wpłynęła na obniżkę stawek dyktowanych za duże mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. W większości miast w kwietniu zanotowano wzrost oczekiwań sprzedających. Najmocniej wzrosły one w Krakowie (+2,4 proc. m/m), gdzie oczekiwano średnio 10 775 zł/mkw.

Kwietniowa stabilizacja stawek sprawiła, że wzrosty notowane w skali roku były nieco mniej znaczące niż w poprzednich miesiącach. Najstabilniejszym rynkiem wtórnym w porównaniu z kwietniem 2019 r. okazał się Szczecin (+5,1 proc. r/r). Najmocniej w ciągu ostatnich 12 miesięcy stawki wzrosły w Katowicach (+18,3 proc. r/r) oraz Krakowie (+17,7 proc. r/r).

Marcin Kaźmierczak