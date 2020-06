To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 17 czerwca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Choć Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się we wtorek na kolejną obniżkę stóp procentowych, to coraz mocniej widać efekty poprzednich obniżek. Na kontach oszczędnościowych w niektórych bankach nie będzie opłacało się trzymać żadnych środków, ponieważ będzie to przynosiło straty. I to wcale nie w wyniku ujemnego oprocentowania środków. Szczegóły w bardzo interesującym artykule Wojciecha Boczonia.

Tymczasem Polska jest liderem w Unii Europejskiej jeśli chodzi o wysokość inflacji HICP. Widać zatem, że represja finansowa postępuje. Nie mamy bowiem możliwości bezpiecznego ulokowania naszych oszczędności tak, żeby nie traciły swojej siły nabywczej. Osobom zainteresowanym ochroną swoich oszczędności oraz inwestycjami w świecie zerowych stóp procentowych polecam czwartkowy webinar Krzysztofa Kolanego, głównego analityka Bankier.pl. Zapraszam do zapisu w ten webinar.

Kliknij, aby zapisać się na webinar. / Bankier.pl

„Dbamy o wartość pieniądza„ – takie motto przyświeca działalności Narodowego Banku Polskiego. Niestety, po wtorkowym komunikacie Rady Polityki Pieniężnej można nabrać wątpliwości co do tego, czy treść tego motta jest właściwa. RPP, której pracami kieruje prezes NBP, chciałaby bowiem, żeby wartość złotego do innych walut była niższa. „Polski pieniądz został złożony na ołtarzu walki o ‘stabilność makroekonomiczną’” – konkluduje Krzysztof Kolany, opisujący ten temat.

Jak trwoga, to do… bankomatu. Tak jednym zdaniem można by skwitować dane opisujące zachowanie Polaków na początku epidemii koronawirusa w naszym kraju. Polacy rzucili się wtedy na gotówkę. Najświeższe dane na ten temat opublikował NBP.

Na koniec coś dla firm. Poznaliśmy szczegóły tzw. podatku estońskiego. Firmy o obrotach do 50 mln zł nie będą musiały płacić CIT, tak długo, jak nie będą wypłacać zysków - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Zainteresowanych tematem zapraszam po szczegóły do naszego artykułu.

Poniżej przedstawiam najważniejsze wiadomości dnia w telegraficznym skrócie, a na kolejne podsumowanie dnia zapraszam jutro.

