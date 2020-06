UOKiK: Ponad 600 tys. zł kary za fikcyjne promocje

Matej Kastelic Shutterstock

Prezes UOKiK nałożył 614 tys. zł kary za wprowadzenie konsumentów w błąd oraz nakazał natychmiastowe zaprzestanie stosowania nieuczciwej praktyki dotyczącej udzielania fikcyjnych rabatów przez pracowników spółki Topmed Plus.

Pracownicy spółki Topmed Plus, sprzedającej na pokazach handlowych zestawy produktów, m.in. mat masujących, materacy, wyciskarek do soków czy garnków, okłamywali konsumentów ws. rzekomej promocji, która obowiązywała tylko w dniu pokazu towarów. Wartość fikcyjnych upustów sięgała kwoty nawet 30,4 tys. zł.

Fikcyjna promocja w dniu pokazu

- Sugerowanie konsumentom fikcyjnej korzyści cenowej to nieuczciwa praktyka rynkowa. Z ankiet, które przeprowadziliśmy wśród klientów Topmed Plus wynika, że ponad 90 proc. z nich zdecydowało się na zakup właśnie ze względu na oferowany upust. Ponad 80 proc. klientów potwierdziło, że sprzedawca przekonywał ich, że rabat obowiązuje tylko w dniu pokazu. W ten sposób spółka oszukiwała konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

- Pokaz to gra psychologiczna (…) Ceny, o których mówił pracownik w czasie pokazu, były mocno zawyżone – wielokrotnie - mówi 63-letnia konsumentka, która brała udział w jednym z pokazów. Inny 82-letni klient dodaje - obserwując ceny rynkowe tych produktów, które kupiłem – to moim zdaniem w pokazie nie zastosowano upustów.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał decyzję wobec Topmed Plus sp. z o.o. sp. k. z Poznania odnośnie do zarzutu dotyczącego sugerowania konsumentom, że kupują produkty po promocyjnych cenach, podczas gdy była to standardowa oferta Topmed Plus, wynikająca ze stosowanego cennika. Przykładowo w umowie jako cenę wyjściową zestawu firma podawała 7990 zł, a jako cenę po uzyskaniu upustu – 2790 zł. Dokładnie tyle samo widniało w cenniku, ale klient wierzył, że „zaoszczędził” 5200 zł. Z analizy ponad setki umów sprzedaży wynika, że rzekome „rabaty” wahały się od 800 do nawet 30 400 zł, przeczytamy w komunikacie UOKiK.

614 tys. kary i listy do klientów

Prezes UOKiK nałożył ponad 614 tys. zł kary finansowej na spółkę Topmed Plus oraz nakazał zaprzestanie stosowania nieuczciwej praktyki. Ze względu na ważny interes konsumentów nałożył w tym zakresie rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że Topmed Plus musi się zastosować do nakazu bez względu na to, czy odwoła się od decyzji do sądu, przeczytamy w komunikacie UOKiK.

Dodatkowo spółka ma obowiązek poinformowania klientów od wyroku. Firma Topmed Plus musi zawiadomić listem poleconym wszystkie osoby, z którymi zawarł umowę sprzedaży za pokazach po 1 lipca 2017 roku. Poszkodowani dowiedzą się o naruszeniu prawa przez spółkę, na tej podstawie mogą zdecydować się na dochodzenie swoich roszczeń.

DF