Podatek estoński w Polsce. Znamy szczegóły

Proxima Studio Shutterstock

Firmy o obrotach do 50 mln zł nie będą musiały płacić CIT, tak długo, jak nie będą wypłacać zysków - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że to rozwiązanie obejmie 97 proc. spółek. Premier liczy, że rozwiązanie wejdzie w życie za ok. pół roku.

Premier mówił proponowane rozwiązania ma służyć polskim firmom. Podkreślił, że warto walczyć o wzmocnienie polskiego kapitału i polskiej klasy średniej. W tym celu - jak zaznaczył - zostanie zastosowane najnowocześniejsze rozwiązanie podatkowe.

"Ono będzie polegać na tym - krótko mówiąc - że firma do wysokości obrotów 50 mln zł, to obejmie ok. 97 proc. spółek, czyli ogromną większość spółek, nie będzie musiała płacić podatku CIT, tak długo, jak nie będzie wyciągała zysków ze swojej firmy" - poinformował Morawiecki.

"Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na zainwestowanie, na rozwój, przedsiębiorca polski lub przedsiębiorca zagraniczny, który zdecyduje na prowadzenie działalności w Polsce, będzie miał idealne warunki do rozwoju. To będzie prawdziwy inkubator przedsiębiorczości dla całej Polski" - dodał szef rządu.

Premier: Dzięki wprowadzeniu estońskiego CIT powstanie w Polsce kilkaset tysięcy miejsc pracy

Dzięki rozwiązaniu proponowanemu przez rząd, czyli tzw. estońskiemu CIT, powstanie kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy w najbliższych kilku latach - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w pierwszej fazie będzie to oznaczać koszt dla budżetu ok. 5 mld zł.

Szef rządu mówił, że to rozwiązanie prorynkowe i propracownicze. "To jest nasza polityka gospodarcza, fiskalna i finansowa, żeby jednocześnie odpowiadać na potrzeby pracowników, ale także na potrzeby przedsiębiorców" - powiedział.

Wskazał, że to rozwiązanie ma też na celu przede wszystkim stworzenie nowych miejsc pracy. "W oparciu o nasze analizy, dzięki temu rozwiązaniu utworzymy kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy w perspektywie najbliższych paru lat" - podkreślił.

Zapewnił, że będą to dobre miejsca pracy - coraz lepiej płatne, "których potrzebujemy w Polsce, żeby młodzi ludzie i wszyscy młodzi duchem zostawali w Polsce, a nie wyjeżdżali za granicę".

Premier Morawiecki przyznał, że w pierwszej fazie koszty tego rozwiązania to blisko 5 mld zł dla budżetu. "W tym sensie, że do budżetu nie wpłyną te pieniądze z CIT-u" - powiedział.

Według szefa rządu jest to rozwiązanie "przełomowe" i pozytywne dla wszystkich przedsiębiorczych ludzi. "Wierzę w to, że przedsiębiorcy oddadzą nam to w swojej kreatywności, pracownicy w coraz lepiej opłacanych miejscach pracy oddadzą to nam również w swoich dziełach rąk, dziełach umysłu", czyli w lepszej jakości usługach i produktach.

Koszt wprowadzenia estońskiego CIT wyniesie do 5 mld zł

Koszt dla sektora finansów publicznych wprowadzenia estońskiego CIT-u wyniesie do 5 mld zł - wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Rozwiązanie ma wejść w życie od 2021 r.

"Liczymy się z tym, że nastąpi pierwotnie ubytek (dochodów sektora fin. publ. - PAP) w przypadku tych małych firm i średnich, mających obroty do 50 mln złotych rocznie, w wysokości około do 5 mld zł, ale liczmy się z tym również, że w kolejnych latach będzie to wzrost dochodów z szeregu innych wartości takich jak podatek VAT, akcyza czy PIT" - powiedział Morawiecki, odnosząc się do skutków wprowadzenia tzw. estońskiego CIT-u dla budżetu państwa.

Premier zapowiedział w środę, prezentując wcześniej zapowiadane rozwiązanie tzw. estońskiego CITu, że firmy o obrotach do 50 mln zł nie będą musiały płacić CIT, tak długo, jak nie będą wypłacać zysków.

Premier liczy, że rozwiązanie wejdzie w życie za ok. pół roku.

Jak wynika z prezentacji KPRM, podatnik sam zdecyduje czy pozostawić, czy zmienić zasady opodatkowania, a okres korzystania z systemu wynosić ma 4 lata.

Z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 200 tys. firm.

Autor: Rafał Białkowski, Marcin Musiał

rbk/ mmu/ amac/