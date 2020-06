Inflacja w Polsce najwyższa w UE

FamVeld Shutterstock

W maju inflacja w Polsce była wyższa niż miesiąc wcześniej - wynika z danych Eurostatu. W efekcie okazała się najwyższa w całej Unii Europejskiej.

W ubiegłym miesiącu inflacja HICP sięgnęła 3,4 proc. w porównaniu do 2,9 proc. odnotowanych w kwietniu. W ujęciu miesiąc do miesiąca przyspieszyła do 0,8 proc. z 0 miesiąc wcześniej.

Nieznacznie niższa, lecz wciąż przekraczająca 3 proc., była inflacja w Czechach. W około 2-proc. tempie rosły ceny w innych krajach Europy Środkowej - na Węgrzech, Słowacji i w Rumunii.

Cała Unia podzieliła się niemal na pół - w 13 krajach odnotowano inflację, a w 14 deflację. Najszybciej (o prawie 2 proc.) ceny spadały w Estonii. W UE inflacja HICP wyniosła 0,6 proc., a w strefie euro: 0,1 proc.

/ Bankier.pl na podstawie danych Eurostatu

Inflację napędzał przede wszystkim wzrost cen żywności, alkoholu i papierosów (3,4 proc.), a najsilniej w przeciwną stronę oddziaływały zmiany cen energii (-11,9 proc.).

Eurostat do międzynarodowych porównań posługuje się wskaźnikiem inflacji HICP, który jest odmienną miarą inflacji od najpopularniejszego wskaźnika CPI, który w maju GUS obliczył na 2,9 proc. wobec 3,4 proc. w kwietniu. O różnicach między wskaźnikami pisaliśmy w artykule „Jak GUS mierzy inflację? Statystycy wyjaśniają”.

