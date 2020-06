Banki obniżają stawki na kontach oszczędnościowych. Dotyczy to nie tylko oprocentowania standardowego. Cięcia są widoczne również wśród specjalnych promocji, których na rynku jest coraz mniej.

Najwyżej oprocentowane konta oszczędnościowe prezentujemy w dwóch ujęciach. Pierwsza tabela to oferty z dodatkowymi warunkami, druga to propozycje banków dla osób, które chcą uniknąć dodatkowych przeszkód. Kwota wyjściowa to przyjęte przez nas w niemal każdym rankingu 10 000 zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka kont oszczędnościowych o podobnych parametrach, do danego zestawienia włączyliśmy rachunek z najwyższą stawką.

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami dla kwoty 10 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu Warunki 1. Alior Bank Konto oszczędnościowe 3,00% 19,91 zł Oferta dla posiadaczy Konta Jakże Osobistego, którzy aktywowali korzyść uprawniającą do wyższego oprocentowania na koncie oszczędnościowym i dokonują płatności kartą na kwotę min. 300 zł/m-c. Wyższa stawka obowiązuje do 30 czerwca 2020 r., do 20 000 zł Credit Agricole Rachunek Oszczędzam „Na start” 3,00%* 19,91 zł * Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, obowiązuje przez 3 miesiące od otwarcia ROR-u, do 20 000 zł 2. mBank Moje cele 2,50% 16,59 zł Oferta w promocji "Moje cele z oprocentowaniem 2,5%". Oferta skierowana do posiadaczy konta osobistego, którzy na kontach oszczędnościowych i lokatach posiadali mniej niż 1000 zł. Wymagane zaakceptowanie zapisów regulaminu. Wyższa stawka obowiązuje, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa o co najmniej 100 zł od sumy obciążeń. Oprocentowanie premiowe obowiązuje przez 4 miesiące, do 20 000 zł T-Mobile Usługi Bankowe Konto oszczędnościowe 2,50% 16,59 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, w okresie promocji, obowiązuje przez 92 dni, do 30 000 zł 3. BOŚ Bank EKOkonto oszczędnościowe 500+ 2,20% 14,60 zł Oferta dla klientów posiadających ROR, którzy w danym miesiącu zasilą go przelewem z tytułu 500 plus z urzędu uprawnionego ww. świadczenia oraz dokonają transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. 300 zł, wymagane jest przystąpienie do promocji oraz wyrażenie zgód marketingowych, do 50 000 zł 4. Getin Noble Bank Konto oszczędnościowe „Bonus za aktywność” 2,00% 13,27 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR. Wymagane zasilanie konta wpływami wynagrodzenia na kwotę min. 1000 zł/m-c. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych na kontakt ze strony banku. Wyższa stawka obowiązuje przez 12 miesięcy, do 10 000 zł 5. ING Bank Śląski Smart Saver 1,50%** 9,95 zł Oferta dla posiadaczy konta Nest Bank Nest Oszczędności 1,50% 9,96 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, obowiązuje do końca miesiąca, w którym utworzono rachunek i przez kolejne, pełne dwa miesiące, do 50 000 zł *Podana kwota odpowiada zyskowi przypadającemu za miesiąc utrzymania kapitału w wysokości 10 000 zł, przy czym bank standardowo dopisuje odsetki do rachunku co kwartał, także jeśli klient wcześniej wycofa całość lub część środków. **Oprocentowanie 2,50% do 5000 zł, 0,50% dla nadwyżki. Sprawdź pozostałe konta oszczędnościowe w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 16.06.2020 r.

3 proc. w skali roku to najwyższe oprocentowanie dostępne obecnie na koncie oszczędnościowym. Na szczycie tabeli na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami uplasowały się dwie propozycje – Konto oszczędnościowe w Alior Banku oraz Rachunek oszczędzam „Na start” od Credit Agricole.

Obie propozycje będą wymagały założenia konta osobistego. Alior Bank stawia na konkretny wariant – Konto Jakże Osobiste. Polujący na wyższa stawkę, tj. 3 proc. rocznie, mają obowiązek nie tylko włączyć odpowiednią korzyść w koncie, ale również realizować płatności kartą na min. 300 zł miesięcznie. Stawka dotyczy oszczędności do 20 000 zł i obowiązuje do końca tego miesiąca. W przypadku oferty konkurenta, czyli Credit Agricole, konieczne jest posiadanie statusu nowego klienta oraz otwarcie rachunku. Maksymalny wkład na ten procent to również 20 000 zł. Oprocentowanie będzie się naliczało przez kwartał.

Ranking kont oszczędnościowych - czerwiec 2020 / fot. Sasun Bughdaryan / Shutterstock

Drugie miejsce przypadło kolejnym dwóm rachunkom. Moje cele (mBank) oraz Konto oszczędnościowe (T-Mobile Usługi Bankowe) w zamian za spełnienie wymogów zapłacą 2,5 proc. w skali roku. Oferta mBanku to rachunek służący do gromadzenia tzw. końcówek transakcji. Aby oszczędności zostały objęte taką stawką, konieczne będzie posiadanie konta oraz zagwarantowanie wpływów większych od wypłat o min. 100 zł. Promocja skierowana do osób, które nie korzystały aktywnie z produktów oszczędnościowych banku. Wymagana akceptacja regulaminu. 2,5 proc. w skali roku można również zarobić na Koncie oszczędnościowym od T-Mobile Usługi Bankowe. Kryteria do zrealizowania to posiadanie statusu nowego klienta oraz otwarcie konta osobistego. W T-Mobile Usługi Bankowe oprocentowaniem w podanej wysokości jest objęta wyższa kwota – 30 000 zł, natomiast w mBanku środki naliczane są nieco dłużej – przez 4 miesiące.

Podium uzupełnia EKOkonto oszczędnościowe 500+ od BOŚ Banku. 2,2 proc. w skali roku to stawka dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, na które będzie wpływało świadczenie „Rodzina 500+”. Drugi warunek to płacenie kartą na kwotę min. 300 zł każdego miesiąca. Lepsze oprocentowanie dotyczy limitu wkładu do 50 000 zł.

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków dla kwoty 10 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu 1. Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 1,67% 11,08 zł 2. BFF Banking Group Rachunek depozytowy 1,00% 6,64 zł BOŚ Bank EKOkonto oszczędnościowe Standard 1,00% 6,64 zł 3. Bank BPS Konto Zasobne 0,70% 4,64 zł 4. Alior Bank Konto oszczędnościowe 0,50% 3,32 zł BNP Paribas Bank Polska Konto Dobrze Oszczędnościowe 0,50% 3,32 zł ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe 0,50% 3,32 zł Santander Bank Polska Konto oszczędnościowe Select 0,50% 3,32 zł 5. Getin Noble Bank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 0,30% 1,99 zł Idea Bank Konto Idealnie Proste 0,30% 1,99 zł Sprawdź pozostałe konta oszczędnościowe w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 16.06.2020 r.

Toyota Bank wciąż może pochwalić się statusem lidera w zestawieniu najlepszych kont oszczędnościowych na kwotę 10 000 zł bez żadnych wymogów. Indeksowane Konto Oszczędnościowe ma obecnie stawkę w wysokości 1,67 proc. w skali roku. Warto wiedzieć, że bank pobierze od klienta opłatę za prowadzenie w wysokości 30 zł miesięcznie. Można jej uniknąć, jeśli w danym miesiącu nie wypłaci się środków z rachunku.

1 proc. w skali roku zagwarantował dwóm propozycjom drugie miejsce w tabeli. Mowa o Rachunku depozytowym od BFF Banking Group oraz EKOkoncie oszczędnościowym Standard od BOŚ Banku. Oczko niżej uplasowało się Konto Zasobne od Banku BPS na 0,7 proc. w skali roku.

Najlepsze konta oszczędnościowe – sytuacja na rynku

Obniżkom na kontach oszczędnościowych nie ma końca. Banki reagują na obecną sytuację na rynku, tnąc zarówno stawki standardowe, jak i promocyjne – o ile dochodzi do ich przedłużenia. W ciągu ostatniego miesiąca spadło m.in. maksymalne oprocentowanie z 3,5 proc. do 3 proc. w skali roku. Jest to efekt obniżki na Koncie oszczędnościowym „Bonus za aktywność” w Getin Noble Banku z 3,5 do 2 proc. w skali roku.

Pierwsze miejsce przejęły tym samym dwa rachunki oprocentowane na 3 proc. w skali roku dostępne w Alior Banku oraz Credit Agricole, przy czym oferta pierwszego z nich obowiązuje do 30 czerwca br.

Obniżki stawek można było również zaobserwować w kilku innych instytucjach m.in. w mBanku, BGŻOptima czy PKO Banku Polskim. Bank Pekao nie skorzystał natomiast z przedłużenia promocji, w ramach której można było otrzymać 2,5 proc. w skali roku.