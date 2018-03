Płaskie wzrosty na GPW. JSW i PEP w górę

WIG20 ponownie zdołał zakończyć sesję ponad kreską, jednak również ponownie ciężko mówić o jakichkolwiek fajerwerkach. W trakcie dnia na indeksie działo się niewiele, rozczarowały także obroty.

Po dobrym początku WIG20, poruszając się w bok, "doczłapał" do końca sesji. Wynik +0,4 proc. dał mu dzisiaj miejsce w środku europejskiej stawki, styl wzrostów pozostawiał jednak wiele do życzenia. Niewielka zmienność i niskie obroty (692 mln zł na szerokim rynku) sprawiają, że dzisiejszej sesji nie sposób uznać za poważny sygnał tego, że indeks największych polskich spółek zacznie odrabiać straty.

Podobnym wzrostem dzień zakończył WIG (+0,4 proc.). Nieco lepiej spisały się spółki średnie (+0,6 proc.), słabiej zaś małe (+0,2 proc.). Najlepszy indeks sektorowy - WIG-Górnictwo - zyskał 3,1 proc. To m.in. zasługa JSW, która zanotowały największy wzrost wśród blue chipów (+5,4 proc., do 97,64 zł). Solidnie wzrosła także wycena LPP (o 3,5 proc., do 8930 zł). Największa przecena dotknęła walory Tauronu (-3,7 proc.). Słabo wypadł również inny energetyczny gigant - PGE (-3 proc.).

Tematem dnia była informacja o chęci przejęcia przez GPW giełdy izraelskiej. Pojawiła się już nawet wspólna oferta, którą polska spółka złożyła z PFR. Warto dodać, że oba rynki akcyjne podobne są wielkością, w Izraelu pierwsze skrzypce grają jednak np. spółki farmaceutyczne, których na Książęcej w pierwszej linii nie widać. Giełda w Tel Awiwie notuje także wyższe obroty i ma zdecydowanie lepiej rozwinięty rynek obligacyjny. Obroty na tamtejszym odpowiedniku naszego Catalysta są wyższe, niż na WIG-u.

Na szerokim rynku o 6,5 proc. wzrosła wycena Kruka. Spółka podała w komunikacie, że planuje wypłacić 94 mln zł dywidendy, czyli 5 zł na akcję. To jedna trzecia wstępnego, szacunkowego zysku netto osiągniętego w 2017 r.

Również zarząd ING rekomenduje wypłatę dywidendy (416,3 mln zł, czyli 3,20 zł brutto na akcję) - podał bank w komunikacie. Proponowana kwota stanowi 29,7 proc. skonsolidowanego zysku netto i 30,9 proc. zysku jednostkowego. Na zamknięciu kurs banku poszedł w górę o 1,3 proc.

Na 0,6-proc. plusie znalazł się kurs Dino. DM BOŚ w raporcie z 26 lutego podwyższył cenę docelową akcji Dino do 92,8 zł z 87,7 zł, podtrzymując dla nich rekomendację "kupuj".

O 5,1 proc. spadł kurs Gino Rossi. Przychody grupy Gino Rossi w lutym 2018 roku wyniosły 14,7 mln zł i były o 23,4 proc. niższe rok do roku. Sprzedaż samego Gino Rossi spadła rdr w lutym o 22,6 proc. do 10,3 mln zł. Z kolei skonsolidowane przychody grupy Monnari w lutym 2018 roku spadły rdr o 14,9 proc., do ok. 13,7 mln zł. Skonsolidowane przychody Monnari w okresie styczeń-luty 2018 roku wyniosły ok. 31,1 mln zł i były o 13,37 proc. niższe rok do roku. Kurs spółki spadł o 1,3 proc. Obie odzieżowe spółki łączy historia przejęcia Simpe.

Najmocniej na rynku (+18,2 proc.) wzrosła wycena Polenergii, po informacji o zawarciu ze Statoil Holding Netherlands wstępnej, warunkowej umowy sprzedaży 50 proc. udziałów w dwóch spółkach zależnych, które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3357,86 0,08 -2,90 -1,09 -0,87 -4,17 DAX Niemcy 12113,87 0,19 -3,02 -2,25 1,30 -6,22 FTSE 100 W.Brytania 7146,75 0,43 -1,86 0,07 -2,77 -7,04 CAC 40 Francja 5170,23 0,06 -3,25 0,16 3,98 -2,68 IBEX 35 Hiszpania 9586,80 -0,04 -3,17 -2,28 -2,22 -4,55 FTSE MIB Włochy 22202,50 1,75 -2,30 -0,65 14,15 1,60 ASE Grecja 799,20 0,59 -4,60 -4,72 24,20 -0,40 BUX Węgry 38008,47 2,39 -1,18 -2,06 14,55 -3,48 PX Czechy 1120,96 0,70 0,89 2,04 14,90 3,97 MICEX Rosja 2303,32 -0,27 -1,65 2,91 12,50 9,18 RTS INDEX (w USD) Rosja 1281,43 0,15 -2,24 3,95 15,40 11,00 BIST 100 Turcja 116709,90 -0,20 -1,79 1,08 28,19 1,19 WIG 20 Polska 2339,51 0,40 -3,39 -3,01 5,51 -4,94 WIG Polska 61118,06 0,43 -2,88 -2,25 3,60 -4,12 mWIG 40 Polska 4690,23 0,56 -2,08 -1,25 -3,55 -3,24

Bankier.pl Adam Torchała/ PAP Biznes