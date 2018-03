GPW i PFR złożyły ofertę zakupu 71,7 proc. udziałów w Tel Aviv Stock Exchange

GPW i PFR w środę, 28 lutego podjęły decyzję o złożeniu wstępnej, niewiążącej oferty zakupu 71,7 proc. udziałów w Tel Aviv Stock Exchange - podała giełda w komunikacie.

Jak podano, oferta na tym etapie nie zobowiązuje żadnej ze stron do rozpoczęcia negocjacji. Podjęcie rozmów i negocjacji nastąpi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty przez Tel Aviv Stock Exchange.

"Na tym etapie ujawnienie szczegółów złożonej oferty mogłoby negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną w ewentualnym dalszym procesie" - podano w komunikacie. Giełda podjęła decyzję o przygotowaniu oferty 9 lutego.

"Spółka podjęła decyzję o publikacji informacji poufnych opóźnionych w związku ze spekulacjami, które pojawiły się w serwisach medialnych" - podała giełda.

Według rocznego raportu izraelskiej giełdy, w 2016 roku miała ona łącznie 242,2 mln NIS (nowych szekli izraelskich) przychodów wobec 262,6 mln NIS rok wcześniej (1 NIS = ok. 0,98 PLN). Zysk TASE w 2016 roku wyniósł 2,1 mln NIS wobec 20,2 mln NIS w roku 2015.

Giełdy podobne wielkością

Na rynku w Tel Awiwie notowanych jest ponad 450 spółek, co jest liczbą podobną do tej z głównego rynku GPW (477). Największa notowana tam izraelska spółka to gigant farmaceutyczny Teva (ostatnio w Tevę zainwestował sam Warren Buffett), który jest wyceniany na 66,8 mld zł. Dla porównania największe u nas PKO BP to 53,6 mld zł.

Łączna kapitalizacja to 823 mld zł, z czego spółki izraelskie stanowią ok. 82 proc. W Polsce łączna kapitalizacja spółek z głównego rynku GPW to 1,35 bln zł, z tego jednak aż 52 proc. stanowi zagranica (głównie wymuszone przez KNF dual-listingi UniCreditu i Santandera). Summa summarum rynki są więc podobne wielkością.

W Izrealu notuje się jednak większe obroty. Średnio dziennie wskaźnik ten w styczniu osiągał poziom 1,67 mld zł. Na GPW tymczasem obroty na szerokim rynku w styczniu średnio wynosiły 911 mln zł. W lutym zaś bywały sesje, gdy były problemy z przepchnięciem tego wskaźnika ponad 600 mln zł.

Dużo bardziej jest też rozwinięty rynek obligacji korporacyjnych. W Polsce na prowadzonym przez GPW Catalyście w styczniu notowane były obligacje z emisji wartych 74, 5 mld zł. Na giełdzie w Tel Awiwie rynek ten to aż 855 mld zł. Jeszcze większa przepaść jest w obrotach – na Catalyście w styczniu sięgnęły one 171, 6 mln zł (w całym miesiącu), w Tel Awiwie zaś 1, 12 mld zł (dziennie!). To wynik także wyższy niż styczniowe obroty na naszym WIG-u. Rynek obligacji korporacyjnych jest tam więc naprawdę silny.



