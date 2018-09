PGE zrezygnowała z zakupu akcji Polenergii w wezwaniu

PGE zrezygnowała z zakupu akcji Polenergii w ogłoszonym przez siebie wezwaniu z powodu nieziszczenia się części warunków - poinformował pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking.

Kontrolowana przez Skarb Państwa spółka energetyczna poinformowała w maju, że chce nabyć 100 proc. akcji Polenergii. Pojawiło się wezwanie, w którym PGE oferowało 16,29 zł za akcję. Zapisy na wezwanie PGE można składać było do 20 września. Dzisiejszy komunikat oznacza, że nie znalazła się wystarczająca liczba zainteresowanych, by wezwanie zakończyć sukcesem.

Samo wezwanie było jednak dosyć dziwne. Po pierwsze powodzenie wezwania uzależniono od zgłoszenia się minimum 66 proc. kapitałów. Bez zgody Kulczyków było to niemożliwe, dodatkowo cena była na tyle niska, że i OFE byłoby PGE trudno przekonać. Polenergia miała także przegłosować korzystne dla PGE zmiany w statucie, a UOKiK bezwarunkowo zgodzić się na wejście PGE w Polenergię. Fiasko wezwania wieszczono w zasadzie od momentu, kiedy się ono pojawiło.

PGE akcji nie sprzeda, to jeszcze dodatkowo na walnym zgromadzeniu przepchnęła kontrowersyjne zmiany umacniające jej pozycję w spółce. Później swoim wezwaniem przebija PGE i to wyraźnie, oferta Dominiki Kulczyk była bowiem o 26 proc. wyższa od tego, co zaproponowała Polska Grupa Energetyczna. Odpowiedzieć na wezwanie Dominiki Kulczyk można do 17 października.

Adam Torchała