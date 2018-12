Najlepsze (i wciąż aktualne) artykuły z 2018 r.

Podpowiadamy, dokąd po najlepszą lokatę na 3 miesiące

Na lokatach kwartalnych w dalszym ciągu karty rozdają depozyty z dodatkowymi warunkami, które oferują do 4,00 proc. w skali roku, jeśli spełni się określone warunki i wpłaci ograniczoną kwotę. Od niedawna można jednak otrzymać do 3,90 proc. rocznie na depozycie, w przypadku którego wystarczy wpłata oszczędności do banku.