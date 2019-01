Poważniejsza przecena dolara dopiero w drugiej połowie roku

Notowania amerykańskiej waluty szczyt mają już za sobą, jednak na bardziej zdecydowaną przecenę dolara, zwłaszcza wobec euro, będzie trzeba poczekać, zapowiada Themos Fiotakis z banku UBS.

W ubiegłym tygodniu indeks dolara, obrazujący siłę amerykańskiej waluty względem głównych środków płatniczych, umocnił się o 0,7 proc., notując najmocniejszą zwyżkę od miesiąca. Mimo to do ponadpółtorarocznego szczytu z grudnia brakuje mu jeszcze 1,5-procentowego umocnienia. Zdaniem Themosa Fiotakisa, odpowiedzialnego w UBS za strategię rynków walutowych i obligacji, na trwałe wyjście powyżej tego szczytu nie ma już co liczyć.





Źródło:

- Naszym zdaniem dolar szczyt ma już za sobą. Chiny odbijają się od dna, a amerykańskie obligacje skarbowe nie powinny się już bardziej umocnić, więc inwestorzy starają się zacząć zarabiać na bardziej ryzykownych inwestycjach, w tym w waluty rynków wschodzących – ocenia Themos Fiotakis, który w poniedziałek był gościem telewizji Bloomberg.Mimo to jego zdaniem wciąż jeszcze nie nadszedł czas, by dolar zaczął się bardziej zdecydowanie osłabiać m.in. wobec euro. Do tego potrzeba sygnałów, że gospodarka strefy euro wróciła na ścieżkę wzrostu gospodarczego. To nie stanie się od razu, jednak w drugiej połowie roku takich sygnałów zacznie nadchodzić wystarczająco dużo, przewiduje Themos Fiotakis. W tym kontekście istotne jest, że rynek stopy procentowej przewiduje zbyt łagodną ścieżkę polityki EBC.- Kiedy w drugiej połowie roku wzrost wróci, rynek uwierzy w zaostrzenie polityki EBC, euro się umocni, a dolar wyraźnie osłabnie – zapowiada specjalista UBS, według którego na takim scenariuszu najbardziej skorzystają najbardziej ryzykowne waluty z rynków wschodzących, a wśród rynków akcji – rynek chiński.MWIE, Bloomberg