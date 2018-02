Najlepiej zarabiający w Polsce. Kim są i jakie pensje dostają?

Sektor publiczny, płeć męska i praca w charakterze wyższego urzędnika to atrybuty osób, które mogą cieszyć się w Polsce najwyższymi zarobkami. Takie zaczynają się od dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia o pracę – czyli od około 8000 złotych brutto.

Ostatnio na łamach Bankier.pl podsumowaliśmy profil osób najgorzej zarabiających w kraju. Tym razem przyjrzymy się drugiej stronie – kto w Polsce może liczyć na najwyższe zarobki, ile one wynoszą i na jakich stanowiskach są osiągalne.

Dwukrotność średniej krajowej

Według danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny lepiej w Polsce wiedzie się mężczyznom niż kobietom. Mężczyźni w październiku 2016 roku uzyskali wynagrodzenie o 8,3 proc. wyższe od średniej w kraju (czyli więcej o 358,87 zł brutto), natomiast kobiety otrzymały mniej o 8,6 proc. (czyli o 375,63 zł brutto), niż wynosiło wówczas średnie wynagrodzenie w kraju. Te informacje w konsekwencji oznaczają, że średnie wynagrodzenie mężczyzn było o 18,5 proc. wyższe (czyli o 734,5 zł brutto) od wynagrodzenia kobiet.

Rozpatrującym, czy lepiej pracować w sektorze publicznym czy prywatnym, można odpowiedzieć, że bardziej opłaca się zatrudnienie w tym pierwszym. W sektorze publicznym przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto (26,11 zł) było wyższe niż w prywatnym – o 19,9 proc. (czyli o 4,97 zł) oraz o 13,3 proc. wyższe od średniego w skali kraju. Natomiast w kontekście miesięcznego wynagrodzenia brutto różnica ta rosła o 7,5 proc., tym samym wynagrodzenie w sektorze publicznym było wyższe o 318,5 zł brutto od średniej krajowej. Niemniej jednak, przyglądając się szczegółowym danym dotyczącym płac w kontekście 9 głównych grup zawodowych można zauważyć, że biorąc pod uwagę pierwsze trzy grupy, osoby otrzymujące najwyższe stawki pracują w sektorze prywatnym.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według trzech najlepiej zarabiających grup zawodowych Grupa zawodowa Ogółem Płeć Sektor mężczyźni kobiety publiczny prywatny Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 8790,66 9998,52 7359,64 7805,67 9126,72 Specjaliści 5342,99 6343,41 4792,58 4957,58 5832,95 Technicy i inny średni personel 4410,80 5027,46 3900,81 4196,92 4544,60 Źródło: dane GUS

Kto zarabiał powyżej przeciętnego wynagrodzenia? – Generalnie – przeciętne wynagrodzenia powyżej średniej krajowej otrzymują pracownicy zatrudnieni w zawodach należących do następujących „wielkich” grup: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy oraz specjaliści (w obydwu sektorach własności). Ponadto, przeciętnie wyżej od średniego zarabiali technicy i inny średni personel (ogółem oraz tylko w sektorze prywatnym) – podają autorzy badania.

Odchylenia względne przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto od przeciętnego wynagrodzenia ogółem w gospodarce narodowej były najwyższe, właśnie biorąc pod uwagę pierwsze dwie grupy najlepiej zarabiających osób, czyli przedstawicieli władz publicznych i specjalistów.

Oni zarabiają najwięcej

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wśród ogólnej populacji pracowników najwyższe wynagrodzenia otrzymują przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy – o 102,2 proc. wyższe od wynagrodzenia przeciętnego ogółu badanych. W tej najlepiej wynagradzanej są takie grupy zawodowe, jak dyrektorzy generalni i wykonawczy (13 745,68 zł) oraz kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (12 156,72 zł).

Przeciętne wynagrodzenie brutto wśród specjalistów Specjaliści Przeciętne miesięczne zarobki brutto Architekci, geodeci, projektanci 4506,17 Nauczyciele akademiccy 6266,65 Lekarze 7286,39 Specjaliści z dziedziny prawa 8816,70 Analitycy systemów komputerowych i programiści 8366,11 Inżynierowie elektrotechnologii 7099,65 Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy 4147,56 Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 4164,08 Specjaliści ratownictwa medycznego 4022,42 Pielęgniarki 4121,40 Położne 4142,36 Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych GUS

Wśród drugiej grupy (specjalistów) można było zauważyć skok o 22,9 proc. od średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem. Jednak rozstrzał między zawodami i ich zarobkami w tej kategorii jest dość spory – najwięcej zarabiają specjaliści z dziedziny prawa, a najmniej z zakresu ratownictwa medycznego.

10 procent najwięcej zarabiających pracowników otrzymywało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 7200,00 zł brutto. Wśród nich przeważali mężczyźni, którzy stanowili 70,0 proc. ogółu pracowników oraz ci zatrudnieni w sektorze prywatnym – 70,8 proc.

Jak podaje GUS, w październiku 2016 roku miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości powyżej 60 tys. złotych otrzymywało ponad 0,03 proc. zatrudnionych, od 50 tys. zł – 0,05 proc., od 40 tys. zł – 0,10 proc., od 30 tys. - 0,23 proc., od 20 tys. – 0,74 proc., od 10 tys. – 4,51 proc.

Co najmniej równe:

7 przeciętnym wynagrodzeniom miesięcznym (tzn. ≥ 30 427,32 zł) – otrzymało 0,21 proc.,

6 przeciętnym wynagrodzeniom miesięcznym (tzn. ≥ 26 080,56 zł) – 0,33 proc.,

5 przeciętnym wynagrodzeniom miesięcznym (tzn. ≥ 21 733,80 zł) – 0,57 proc.,

4 przeciętnym wynagrodzeniom miesięcznym (tzn. ≥ 17 387,04 zł) – 1,05 proc.,

3 przeciętnym wynagrodzeniom miesięcznym (tzn. ≥ 13 040,28 zł) – 2,27 proc. zatrudnionych.

Od wysokości 8693,52 zł – co najmniej 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto dla gospodarki narodowej – zarabiało: 4,1 proc. kobiet oraz 8,4 proc. mężczyzn oraz 6,7 proc. pracowników sektora prywatnego oraz 5,2 proc. publicznego

IT gwarantem dobrych zarobków

Specjaliści do spraw IT, programiści i administratorzy sieciowi to nadal najlepiej wynagradzani pracownicy. W przypadku grup zawodowych, które zarabiały co najmniej dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju, należałoby wskazać kierowników do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych – w tej grupie 61,9 proc. pracowników otrzymywało co najmniej 8693,52 zł brutto.

Wskaźnik udziału pracowników o wynagrodzeniu co najmniej odpowiadającym dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w kraju „Średnie” grupy zawodowe Wskaźnik udziału pracowników o wynagrodzeniu co najmniej odpowiadającym stawce 8693,52 zł Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji 21,8 proc. Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych 23,9 proc. Inżynierowie elektrotechnologii 24,0 proc. Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 26,9 proc. Lekarze 27,7 proc. Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa 32,7 proc. Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania 33,5 proc. Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju 37,1 proc. Analitycy systemowi i programiści 38,2 proc. Specjaliści z dziedziny prawa 49,7 proc. Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy 53,8 proc. Dyrektorzy generalni i wykonawczy 56,1 proc. Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 61,9 proc. Źródło: dane GUS

Wśród pracowników w październiku 2016 roku otrzymujących wynagrodzenie co najmniej równe 200 proc. środkowego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (czyli od 7021,34 zł) najwięcej z nich, bo 20,1 proc. zamieszkiwało województwo mazowieckie. Następnie w zestawieniu pojawiły się województwa: dolnośląskie (11,7 proc.), pomorskie (11,5 proc.) oraz małopolskie (10,1 proc.). Najmniej natomiast osób zarabiających taką stawkę, pracowało w województwach: warmińsko-mazurskim (5,1), podkarpackim (5,2 proc.) oraz podlaskim (5,3 proc.)

Weronika Szkwarek