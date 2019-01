"Złotowieści": czy 2019 rok będzie dobry dla złota?

Wielu twierdzi, że rok 2019 będzie dobry dla posiadaczy złota. Ale niewielu rozumie, że taka prognoza oznacza, że będzie to rok zły lub bardzo zły dla wszystkich innych. Zwykle (lecz nie zawsze) bowiem jest tak, że złoto drożeje, gdy tracą akcje lub obligacje, a realna gospodarka wpada w turbulencje.

Także w mojej ocenie istnieje dobra – a raczej zła – szansa, że rok 2019 będzie równie niedobry jak 2008 (choć niektórzy twierdzą, że już 2018 był taki). Światowa gospodarka zwalnia, rynki akcji się trzęsą, a banki centralne odstawiają stymulanty, dzięki którym wszystko tak ładnie rosło przez poprzednią dekadę. Jeśli nie przydarzy się jakieś cudowne zrządzenie losu, będzie to zapewne bardzo ciężki rok dla nas wszystkich. I fakt, że akurat pozycja w złocie da nam zarobić, będzie niewielkim pocieszeniem.

Sprawdziłem też, co o perspektywach złota sądzą analitycy z największych światowych firm finansowych. I tu pojawia się pewne zaskoczenie. Na początku roku w bazie danych Bloomberga znajdowało się tylko 20 aktualnych prognoz. Wśród nieobecnych znalazł się m.in. bank Goldman Sachs. Zaskoczeniem nie był za to fakt, że mediana prognoz analityków zakładała, że na koniec 2019 roku cena złota będzie kształtowała się na poziomie zbliżonym do obecnego – czyli 1 290 dolarów za uncję.

Prognozowana cena złota (w USD za uncję) na koniec okresu Firma I kw. 19 II kw. 19 III kw. 19 IV kw. 19 Westpac Banking Corp 1 234 1 201 1 163 1 137 BNP Paribas SA 1 145 1 110 1 175 1 140 Itau Unibanco Holding SA 1 172 1 165 1 164 1 170 DZ Bank AG 1 225 1 225 1 200 1 200 Deutsche Bank AG 1 220 1 220 1 200 1 200 Market Risk Advisory Co Ltd 1 225 1 225 1 240 1 240 Oxford Economics Ltd 1 232 1 238 1 240 1 242 Capital Economics Ltd 1 200 1 215 1 240 1 275 Societe Generale SA 1 275 1 260 1 280 1 285 CIMB 1 260 1 270 1 280 1 290 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1 245 1 265 1 280 1 293 MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA 1 200 1 200 1 250 1 300 Natixis SA 1 230 1 270 1 290 1 310 Toronto-Dominion Bank/Toronto 1 240 1 275 1 300 1 325 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1 275 1 325 1 350 1 350 ABN AMRO Bank NV 1 275 1 313 1 338 1 375 Emirates NBD PJSC 1 300 1 350 1 350 1 380 Incrementum AG 1 310 1 388 1 402 1 454 Commerzbank AG 1 350 1 400 1 450 1 500 Mediana 1 290 Najniższa 1 137 Najwyższa 1 500 Źródło: Bloomberg. Stan z 7.01.2019 r.

Największymi sceptykami co do tegorocznych możliwości złota są eksperci australijskiego Westpac Banking oraz francuskiego BNP Paribas. Połowa prognoz zakłada utrzymanie się notowań królewskiego metalu w przedziale 1200-1300 USD. Największymi optymistami zostali analitycy niemieckiego Commerzbanku, z oczekiwaną ceną 1500 USD wyprzedzając nawet dyżurnych goldbugów z Incrementum AG.

Krzysztof Kolany