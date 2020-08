Dino rejestruje działalność pocztową. Ominie zakaz handlu?

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl

Dino zarejestrowało zmiany w statucie i może realizować już m.in. działalność pocztową i kurierską. Wydarzenie to może być wstępem do przekształcenia niektórych sklepów sieci w placówki pocztowe, co np. mogłoby pozwolić na ominięcie zakazu handlu w niedzielę.

- Zarząd Dino Polska S.A. informuje, że w dniu 21 sierpnia 2020 r., Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany w statucie Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 lipca 2020 r. w uchwale nr 20/7/2020 - podało Dino w raporcie bieżącym opublikowanym w sobotę 22 sierpnia.

Wspominana zmiana rozszerza zakres, w którym może działać spółka. Do przedmiotu działalności spółki dopisane zostaną następujące punkty:

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

52.29.A Działalność morskich agencji transportowych,

52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,

53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki”.

Szczególnie ciekawy wydaje się zapis dotyczący "działalności pocztowej i kurierskiej". Przypomnijmy, że to właśnie dzięki statusowi placówki pocztowej w niedziele niehandlowe otwarte mogą pozostawać np. sklepy sieci Żabka. Zmiana statutu daje także Dino możliwość przekształcenia swoich sklepów w placówki pocztowe. To mogłoby pomóc w ominięciu przepisów o zakazie handlu w niedzielę.

Warto dodać, że sama spółka póki co nie komunikowała chęci przeprowadzenia takiej operacji, gdyby jednak zamierzała pójść w tym kierunku, opisywana wyżej zmiana w statucie byłaby niezbędnym pierwszym krokiem. Sam zapis może jednak zostać wykorzystany także np. do rozszerzenia oferty o odbiór paczek w dni handlowe. W tym kontekście na uwagę zasługują także inne punkty, które pokazują, że Dino dzięki zmianom w statucie zyska spore pole do świadczenia dodatkowych usług w swoich marketach.

Dino posiada świetny fundament pod rozwój usług towarzyszących działalności handlowej supermarketów. Firma posiada aż 1302 sklepy, choć jeszcze w 2010 roku było ich ledwie 111. Zlokalizowane są one głównie w południowo-zachodniej Polsce, choć regularnie postępuje ekspansja na północ i wschód. Tempo rozwoju sieci doceniają inwestorzy, wycena Dino sięga bowiem obecnie 23,6 mld zł, co jest sumą większą m.in. od krajowego lidera rynku paliwowego - Orlenu. Zmiany w statucie dają spółce nowe możliwości rozwoju.

