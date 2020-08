Członek RPP: Kształtowanie się stóp na niskim poziomie ma na celu przeciwdziałanie umocnieniu się PLN

Puls Biznesu

Kształtowanie się stóp procentowych na niskim poziomie ma na celu m.in. przeciwdziałanie temu, aby kurs złotego nie był zbyt mocny - napisał w środowym artykule dla "Naszego Dziennika" członek Rady Polityki Pieniężnej Eryk Łon.

"Polscy eksporterzy mają świadomość, iż bank centralny tak prowadzi politykę pieniężną, aby kurs walutowy kształtował się na poziomie korzystnym dla polskiego eksportu. Już samo to, że NBP bada od wielu lat wysokość tak zwanego kursu opłacalności naszego eksportu oznacza, że daje on przez to do zrozumienia, iż bierze pod uwagę to, aby wspierać opłacalność eksportu już od dłuższego czasu. Można powiedzieć, że dbałość o dobrą sytuację w handlu zagranicznym stanowi trwały strategiczny element polskiej polityki pieniężnej" - napisał Łon.

"Kształtowanie się stóp procentowych na niskim poziomie ma na celu m.in. przeciwdziałanie temu, aby kurs złotego nie był zbyt mocny. Mechanizm transmisji impulsów monetarnych zakłada bowiem, że o ile wysokie stopy procentowe wpływają raczej na umocnienie złotego, o tyle stopy niskie sprzyjają raczej osłabieniu naszej rodzimej waluty. W okresach globalnego załamania popytu zazwyczaj pojawia się szansa na to, aby dochodziło do osłabienia kursów walutowych krajów wschodzących, do której to grupy krajów wciąż zaliczana jest Polska. Przykładem był choćby kryzys gospodarczy sprzed ponad 10 lat. Osłabienie złotego pomogło zarówno eksportowi, jak i turystyce, gdyż te dwie działalności stały się bardziej opłacalne" - dodał.

W ocenie członka RPP, lipcowa projekcja NBP jest konserwatywna.

"Projekcję PKB uważam za konserwatywną. W szczególności liczę na to, że skala realnego spadku PKB okaże się niższa niż ta uwidoczniona w projekcji" - napisał.

Lipcowa, centralna ścieżka projekcji NBP zakłada dynamikę PKB w 2020 r. na poziomie -5,4 proc., w 2021 r. na poziomie 4,9 proc., a w 2022 r. na poziomie 3,7 proc.

Zdaniem Łona, należałoby rozważyć udzielania przez NBP bankom komercyjnym specjalnych, nieoprocentowanych kredytów.

"Cały czas należy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób można zwiększyć skuteczność polityki pieniężnej w oddziaływaniu na gospodarkę. Poważnie należy rozważyć możliwość udzielania przez NBP bankom komercyjnym specjalnych nieoprocentowanych kredytów pod warunkiem ich przeznaczenia na akcję kredytową dla podmiotów gospodarczych. Przy czym warunkiem otrzymania kredytu byłoby utrzymanie miejsc pracy" - napisał.

Członek RPP ocenia, że w ramach skupu aktywów prowadzonego przez NBP należałoby rozważyć również skup obligacji korporacyjnych i akcji.

"Skup papierów skarbowych oraz papierów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa powinien być tak prowadzony, aby sprzyjać skróceniu okresu spowolnienia aktywności gospodarczej. To ma znaczenie kluczowe. Poza tym uważam, że należy przygotowywać się do skupu innych aktywów, takich jak obligacje korporacyjne oraz akcje" - napisał. (PAP Biznes)

