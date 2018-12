Co dostaną na święta pracownicy Biedronki, Lidla i innych sklepów?

Zestaw noży marki Gerlach, a może bon o wartości 550 zł? Dyskonty i markety rokrocznie szykują prezenty swoim pracownikom. Na co mogą liczyć zatrudnieni w Lidlu, Biedronce i innych marketach?

Jak wynika z najnowszego badania Pracuj.pl, 39 proc. pracowników otrzymuje świąteczną premię finansową, 25 proc. prezent świąteczny, a zaledwie 8 proc. - dodatkowy urlop. A czego życzą sobie sami pracownicy? W pytaniu (wielokrotnego wyboru) rozpoczynającym się słowami: „Dobry pracodawca z okazji świąt…” 65 proc. wybrało odpowiedź „wyróżnia zespół świątecznymi premiami”, 48 proc. „daje prezenty dzieciom pracowników/organizuje spotkanie”, 47 proc. wskazało, że organizuje integracyjne spotkanie świąteczne, a 42 proc., że dba o świąteczny wystrój w biurze.

Pod choinką noże i zabawki

Na co mogą liczyć pracownicy Biedronki? Zatrudnieni w dyskontach Jeronimo Martins Polska otrzymują paczki oraz karty przedpłacone do wykorzystania na zakupy w Biedronce i w drogeriach Hebe. Ich kwota jest zależna od uzyskiwanego dochodu.

Agnieszka Sokołowska, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej i odpowiedzialności społecznej w Jeronimo Martins Polska, mówi w rozmowie z Bankier.pl: – Z okazji świąt pracownicy Biedronki i ich dzieci otrzymują bogaty pakiet świadczeń socjalnych. Są wśród nich paczki świąteczne, przyjęcia świąteczne oraz doładowanie kart przedpłaconych. W tym roku przygotowaliśmy ponad 141 tys. paczek świątecznych i po raz pierwszy zróżnicowaliśmy ich zawartość w zależności od przedziału wiekowego dzieci. Inicjatywa ta cieszy się bardzo pozytywną opinią naszych pracowników, o czym świadczą ich entuzjastyczne opinie oraz liczba wyświetleń spotu na ich temat zamieszczonego na portalu YouTube – wyjaśnia Sokołowska.

Co można znaleźć w paczkach? – Paczki świąteczne przygotowaliśmy w trzech wariantach tak, aby spełniły oczekiwania zarówno maluchów, jak i nastolatków. Dla najmłodszych od 0 do 2 lat przygotowaliśmy m.in. grające zabawki interaktywne, dla dzieci w wieku 3-9 lat gry edukacyjne i zestaw do modelowania, a dla młodzieży w wieku 10-18 lat bezprzewodowe słuchawki i głośnik. Z kolei paczki dla dorosłych zawierają wysokiej jakości praktyczne akcesoria kuchenne. Paczki uzupełniliśmy zestawem słodyczy. W okresie przedświątecznym pracownicy korzystają także z kart przedpłaconych do wykorzystania na dowolne zakupy w sklepach Biedronka i drogeriach Hebe. Kwota ich zasilenia zależy od dochodów. Naszych pracowników zapraszamy również do spotkań i zabawy w trakcie regionalnych przyjęć świąteczno-noworocznych – dodaje dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej i odpowiedzialności społecznej w Jeronimo Martins Polska w rozmowie z Bankier.pl

W Lidlu natomiast pracownicy otrzymują bony, a dzieci zatrudnionych – paczki świąteczne.

– Bardzo doceniamy wkład oraz zaangażowanie naszych kolegów i koleżanek dlatego każdego roku przygotowujemy dla nich świąteczne upominki. W tym roku rozdamy 16 400 paczek pełnych świątecznych słodkości dzieciom pracowników. Z kolei naszym pracownikom przekażemy bony o wartości pokrywającej pewną część bożonarodzeniowych wydatków. Łącznie na wszystkie upominki i bony nasza firma przeznaczy w tym roku blisko 10 mln zł – mówi w rozmowie z Bankier.pl Aleksandra Robaszkiewicz, Communication Manager z polskiego oddziału Lidla.

W przypadku pracowników sieci Kaufland, jak dowiedział się Bankier.pl, zatrudnieni również otrzymują paczki z produktami spożywczymi oraz bony na zakupy w sklepach marki o wartości do 550 zł. Nieco więcej, bo bony o wartości 550-730 zł, oferowało w ubiegłym toku pracownikom Tesco Polska.

W zależności od dochodów, zatrudnieni w Tesco otrzymywali świąteczne karty podarunkowe, których wartość była uzależniona od deklarowanych dochodów na członka rodziny w gospodarstwie domowym. Co ciekawe, spółka przekazuje również bony o wartości 100 zł emerytom i rencistom niegdyś zatrudnionym w sklepach marki.

Weronika Szkwarek