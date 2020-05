Wahania stawek za działki budowlane. Najmniejsze w dół, największe w górę

Od 7-procentowej obniżki po kilkunastoprocentowe podwyżki. Kwiecień przyniósł prawdziwy cenowy rollercoaster na rynku działek budowlanych – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Na promocje mogli liczyć szukający najmniejszych gruntów. Z podwyżkami stawek największych, ponad 100-arowych parcel, musieli liczyć się z kolei deweloperzy.

Średnio 849 zł/mkw. oczekiwali w kwietniu sprzedawcy działek budowlanych na terenie Warszawy. Stolica względem marca była rynkiem z najstabilniejszymi cenami ofertowymi. Te wzrosły średnio o 1,1 proc. Z większym wzrostem stawek musieli radzić sobie m.in. szukający gruntów pod budowę domu w Olsztynie, które wyceniano średnio na 131 zł/mkw. (+13,9 proc. m/m), Gorzowie Wlkp. (średnio 90 zł/mkw. i 19,9 proc. m/m), oraz Kielcach (średnio 475 zł/mkw. i + 8,0 proc. m/m).

Obniżkę stawek dyktowanych przez sprzedających odnotowano z kolei w Opolu (średnio 184 zł/mkw. i -7,1 proc. m/m), Krakowie (średnio 565 zł/mkw. i -3,3 proc. m/m), Katowicach (średnio 433 zł/mkw. i -3,1 proc. m/m) oraz w Poznaniu (średnio 567 zł/mkw. i -2,1 proc. m/m).

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych dla województw i miast wojewódzkich w kwietniu 2020 r. [zł/mkw.] Województwo Powierzchnia [mkw.] Średnia cena dla powierzchni Średnia cena dla całego województwa Miasto Średnia cena dla miasta dolnośląskie 0-800 277 102 Wrocław 451 800-1200 135 1200-2000 106 2000-5000 87 5000-10 000 92 10 000 i więcej 101 kujawsko-pomorskie 0-800 237 89 Bydgoszcz 278 800-1200 106 1200-2000 81 2000-5000 74 5000-10 000 165 10 000 i więcej 47 lubelskie 0-800 383 104 Lublin 316 800-1200 135 1200-2000 118 2000-5000 85 5000-10 000 114 10 000 i więcej 77 lubuskie 0-800 186 66 Gorzów Wielkopolski 90 800-1200 78 1200-2000 60 2000-5000 53 5000-10 000 64 10 000 i więcej 40 łódzkie 0-800 453 108 Łódź 332 800-1200 125 1200-2000 118 2000-5000 93 5000-10 000 74 10 000 i więcej 100 małopolskie 0-800 336 139 Kraków 565 800-1200 155 1200-2000 122 2000-5000 113 5000-10 000 117 10 000 i więcej 101 mazowieckie 0-800 571 215 Warszawa 849 800-1200 242 1200-2000 213 2000-5000 202 5000-10 000 192 10 000 i więcej 165 opolskie 0-800 115 77 Opole 184 800-1200 81 1200-2000 79 2000-5000 77 5000-10 000 51 10 000 i więcej 48 podkarpackie 0-800 169 66 Rzeszów 212 800-1200 88 1200-2000 83 2000-5000 64 5000-10 000 78 10 000 i więcej 62 podlaskie 0-800 269 96 Białystok 366 800-1200 117 1200-2000 105 2000-5000 89 5000-10 000 77 10 000 i więcej 70 pomorskie 0-800 586 159 Gdańsk 508 800-1200 173 1200-2000 148 2000-5000 121 5000-10 000 123 10 000 i więcej 99 śląskie 0-800 192 126 Katowice 433 800-1200 132 1200-2000 114 2000-5000 111 5000-10 000 92 10 000 i więcej 89 świętokrzyskie 0-800 386 113 Kielce 475 800-1200 108 1200-2000 128 2000-5000 101 5000-10 000 86 10 000 i więcej 47 warmińsko-mazurskie 0-800 288 70 Olsztyn 131 800-1200 101 1200-2000 76 2000-5000 57 5000-10 000 48 10 000 i więcej 41 wielkopolskie 0-800 245 125 Poznań 567 800-1200 151 1200-2000 123 2000-5000 125 5000-10 000 136 10 000 i więcej 122 zachodniopomorskie 0-800 324 129 Szczecin 353 800-1200 143 1200-2000 116 2000-5000 125 5000-10 000 131 10 000 i więcej 117 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

W większości miast wojewódzkich kwiecień przyniósł obniżkę średnich cen ofertowych najmniejszych parcel o powierzchni do 8 arów. Te obniżyły się od 2,8 proc. w przypadku Warszawy (średnio 1225 zł/mkw.) i 3,5 proc. w Krakowie (średnio 978 zł/mkw.), przez 12,8 proc. w Poznaniu (średnio 665 zł/mkw.) po 22,9 proc. w Rzeszowie (średnio 290 zł/mkw.).

Wrocławska anomalia

Z cenową anomalią mieliśmy jednak do czynienia w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży najmniejszych parcel o powierzchni do 8 arów we Wrocławiu. Pojawienie się na rynku wielu nowych działek o tym metrażu sprawiło, że były one w kwietniu wyceniane średnio na 1363 zł/mkw., co przełożyło się na miesięczny wzrost aż o 76,6 proc., a w skali rocznej o 183 proc.

Zgoła inaczej kształtowały się w kwietniu stawki ofertowe za nieco większe 10-arowe działki we Wrocławiu. Za sprawą 5-procentowej obniżki średnia stawka wróciła do poziomu z końca 2019 r. – 477 zł/mkw. W ciągu roku średnia wycena parcel o powierzchni od 8 do 12 arów w stolicy Dolnego Śląska wzrosła o 1,7 proc.

Na obniżki stawek mogli liczyć w kwietniu także szukający 10-arowych gruntów budowlanych w Katowicach. Były one wyceniane średnio na 462 zł/mkw. (-16, proc. m/m), Kielcach (średnio 252 zł/mkw. i -9,4 proc. m/m) oraz Krakowie (średnio 545 zł/mkw. i -6,5 proc. m/m).

W przypadku tego metrażu nie zabrakło jednak podwyżek. Swoje oczekiwania wyraźniej podnieśli m.in. sprzedający 10-arowe parcele w Białymstoku (+12,8 proc. m/m), Olsztynie (+17,0 proc. m/m), Łodzi (+9,5 proc. m/m) i Lublinie (+8,5 proc. m/m).

Stawki największych działek w górę

Wzrosty stawek dominowały w kwietniu w szczególności w przypadku największych działek o powierzchni przekraczającej 100 arów. Spośród największych rynków, średnia cena ofertowa parcel poszukiwanych zwłaszcza przez deweloperów najmocniej wzrosła w przypadku Wrocławia, gdzie wyceniano je średnio na 466 zł/mkw. – ponad dwukrotnie wyżej (115,7 proc. m/m) niż w marcu. Sporą podwyżkę odnotowano także w Krakowie (średnio 587 zł/mkw. i +26,8 proc. m/m), Łodzi (średnio 174 zł/mkw. i +30,8 proc. m/m), Szczecinie (średnio 322 zł/mkw. i +21,1 proc. m/m) oraz Wrocławiu, gdzie oczekiwano średnio 466 zł/mkw.

Jeśli spojrzymy na stawki notowane w kwietniu 2020 r. i przed rokiem, zauważymy, że najbardziej stabilnym rynkiem działek okazał się Gdańsk. Zarówno przed rokiem jak i w kwietniu 2020 r. oczekiwano tam średnio 508 zł/mkw. Wzrosty średnich stawek wynoszące od 3 do 6 proc. w skali roku odnotowano w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Lublinie. Z kolei w Katowicach i Kielcach przeciętne oczekiwania posiadaczy parcel budowlanych wzrosły o ponad 30 proc.

Średnia wycena gruntów budowlanych uległa obniżeniu jedynie w czterech miastach wojewódzkich. O 1 proc. spadła ona w przypadku Rzeszowa i Opola, o 4,6 proc. w przypadku Łodzi. Na tym tle wyróżnił się jedynie Olsztyn, gdzie za działki budowlane oczekiwano średnio 131 zł/mkw. – o 38,8 proc. mniej niż w kwietniu 2019 r.

Ceny ofertowe działek budowlanych - województwa

Wahania stawek w obie strony miały miejsce w kwietniu także w przypadku województw. Te spadały od 12 proc. w woj. podkarpackim (średnio 66 zł/mkw.) przez 7 proc. w przypadku woj. warmińsko-mazurskiego (średnio 70 zł/mkw.). W największych miastach mieliśmy z kolei do czynienia ze wzrostamioczekiwań sprzedających. Te rosły od 1,9 proc. w woj. pomorskim (średnio 159 zł/mkw.), przez 5,4 proc. w woj. mazowieckim (średnio 215 zł/mkw.), po 6,6 proc. w woj. zachodnio-pomorskim (średnio 129 zł/mkw.)

Spadek średnich cen ofertowych najmniejszych działek w miastach nie znalazł odzwierciedlenia w regionach. W kwietniu parcele o powierzchni do 8 arów w większości województw były wyceniane wyżej niż w marcu. Najmocniej oczekiwania osób sprzedających takie metraże poszły w górę na Mazowszu. Były one wyceniane średnio na 571 zł/mkw. – o 14,1 proc. wyżej względem marca.

Marcin Kaźmierczak