5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela - piątek 15 maja

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Darmowy Internet

W czasie pandemii znaczenie dostępu do internetu radykalnie wzrosło. Na szczęście operatorzy po raz kolejny rozdają darmowy internet w ramach akcji #zostanwdomu. Więcej na ten temat we wtorkowym artykule „Darmowy internet od Play, Orange i Plusa. Tylko #zostanwdomu”.

Już niebawem standardem będzie internet mobilny w sieci 5G. W ubiegłym tygodniu Plus uruchomił ją w 7 miastach, zaś plany ministerstwa cyfryzacji zakładają kolejne etapy uruchomienia jeszcze w tym roku.

2. Coraz więcej Polaków inwestuje

Ostatnie duże wahania na giełdzie zachęciły Polaków do inwestowania. Liczba rachunków inwestycyjnych wzrosła do 1,3 miliona, a do funduszy inwestujących w akcje wreszcie napłynęły pieniądze.

Obserwowane w ostatnich tygodniach wzrosty na giełdach zbiegły się w czasie z publikacją fatalnych danych z gospodarek. O tym, jak to możliwe w artykule „Dlaczego giełdy rosły, choć gospodarka upada?” pisze Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.

Osobom, które dopiero zaczynają lub myślą o rozpoczęciu inwestowania na giełdzie, niezmiennie polecamy poradniki „Jak kupować akcje. Giełda dla początkujących” oraz „Inwestowanie dywidendowe. Poradnik dla początkujących”.

3. Praca w warunkach epidemii

Wtorkowy artykuł „Epidemiczne decyzje kadrowe” autorstwa Weroniki Szkwarek porusza temat działań, które podejmują pracodawcy, aby nie zwalniać pracowników. Obniżenie wynagrodzeń, przymusowe postojowe albo zawieszenie stosunku pracy to tylko niektóre z nich.

Światłem w tunelu dla pracodawców i pracowników jest kolejny etap „odmrażania gospodarki” ogłoszony przez rząd. Objęta nim branża fryzjerska czy gastronomiczna będzie musiała jednak dostosować się do nowych wymogów.

4. Dom kontra mieszkanie

W poniedziałek opisywaliśmy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród deweloperów. Choć na razie brak opóźnień na budowach i w przekazywaniu kluczy do mieszkań, w kolejnych miesiącach ryzyko przesuwania inwestycji w czasie może wzrosnąć. Więcej na ten temat w artykule „Deweloperzy: „Mieszkania oddamy w terminie”, ale problemów nie brakuje” autorstwa Marcina Kaźmierczaka.

Jeżeli nie mieszkanie, to może dom? Z najnowszych danych wynika, że co drugi Polak mieszkał w domu jednorodzinnym. Osobom chcącym dołączyć do tego grona polecamy piątkowy artykuł „Budowa domu coraz droższa. Ile kosztuje?”.

5. Lokaty i konta coraz gorsze

Jak co tydzień, pod lupę wzięliśmy produkty finansowe. Z analiz Moniki Dekrewicz wynika, że Lokaty kwartalne nie obroniły się przed spadkami (maksymalnie „wyciągnąć” można 3 proc.), zaś tylko jeden bank oferuje rachunek bez opłat za prowadzenie, kartę i wypłaty ze wszystkich bankomatów krajowych.

Porównywarkę lokat i kont osobistych znaleźć można także w naszym serwisie Smart.

Michał Żuławiński