Przełom. Fundusze akcyjne w końcu z napływami

Po długich miesiącach fatalnych wyników fundusze akcyjne w końcu przekonały do siebie inwestorów i przyciągnęły kapitał. Cała branża TFI jednak nie ma zbyt wielu powodów do radości.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) przedstawiła dane dotyczące funduszy inwestycyjnych w kwietniu 2020 roku. - Bardzo dobrze sprzedawały się inwestujące na giełdzie fundusze akcyjne i mieszane, do których wpłacono miliard złotych. Sprzedaż samych funduszy akcyjnych przekroczyła wartość +600 mln, co jest pierwszym dodatnim wynikiem od stycznia 2018 - poinformowała Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA.

Warto dodać, ze fundusze akcyjne przekonał do siebie inwestorów w dość zaskakującym momencie. Do tej pory ożywienie w tej części rynku pojawiało się wraz z hossą na giełdzie, tymczasem luty i marzec dla indeksów GPW był fatalny. Gwałtowne przeceny dały jednak pole do odbicia i kwiecień 2020 roku był dla warszawskiej giełdy najlepszym miesiącem od dekady. Na rajdzie skorzystały też fundusze akcyjne, których aktywa w kwietniu wzrosły o blisko 15 proc.

Szczególnie słabo radzą sobie fundusze dłużne (-1,1 mld zł) oraz dłużne krótkoterminowe (-2,3 mld zł). W sumie w tych dwóch kategoriach tegoroczny odpływ sięgnął aż 20 mld zł. Warto dodać, że przed kryzysem kategorie te cieszyły się uznaniem inwestorów i podczas gdy w akcyjnych trwał marazm, to właśnie dłużne napędzały salda napływów do funduszy.

