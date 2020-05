Kolejny etap odmrażania gospodarki. Od 18 maja otwarte salony fryzjerskie, kosmetyczne czy też kawiarnie

Już od poniedziałku rusza kolejny, trzeci etap odmrażania gospodarki. - Od 18 maja będą mogły działać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, kawiarnie czy też restauracje — powiedział w trakcie dzisiejszej konferencji premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie wskazał, że województwo śląskie nie będzie zamykane.

Minęło blisko dwa tygodnie od ostatniego ogłoszenia znoszenia restrykcji nałożonych w związku z epidemią koronawirusa. Od poniedziałku natomiast startuje kolejny, trzeci etap odmrażania gospodarki. Otwarte mają zostać kawiarnie, restauracje, salony fryzjerskie czy też kosmetyczne. Ponadto zmiany mają pojawić się w komunikacji publicznej, gdzie będzie zwiększona liczba pasażerów. - Jeśli do tej pory mieliśmy 50 miejsc siedzących w jakimś pojeździe, to można było wpuścić 25 pasażerów - powiedział premier. Jak dodał, "jeśli teraz mamy 50 siedzących i 100 stojących, to będzie to ok. 45 pasażerów". Utrzymane zostały ograniczenia dotyczące organizacji wesel.

Od 25 maja ma ruszyć zorganizowana opieka nad dziećmi. Ponadto w tym samym czasie ruszają konsultacje dla maturzystów i ósmoklasistów; od 1 czerwca dla wszystkich.

"Od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne i wszelkie tego typu (zakłady), które zostaną szczegółowo opisane w rozporządzeniu" - ogłosił premier. Podkreślił konieczność zachowania rygoru sanitarnego.

"W przypadku zakładów fryzjerskich apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny, tak żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich, tylko, żeby to dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzymana" - podkreślił premier. (PAP)

"Częściowo otwieramy też usługi gastronomiczne, restauracje, bary (...) kawiarnie wszystkiego typu, z utrzymaniem reżimu sanitarnego w środku w pomieszczeniach, też w ogródkach" - dodał.

Jak podano w komunikacie, wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii, która wznowić działalność ma 18 maja są m.in. limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m. kw.), zachowanie 2 m odległości między stolikami, zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach.

KPRM: zmniejszamy restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego. Od niedzieli 17 maja podczas mszy na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2



Premier: od 25 maja zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w klasach 1-3 i konsultacje dla maturzystów i 8-klasistów

Od 25 maja zostaną uruchomione w klasach 1-3 szkół podstawowych zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne oraz konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i 8-klasistów, którzy przygotowują się do egzaminów - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podał, że podobne konsultacje od 1 czerwca będą uruchomione dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych np. w celu poprawienia ocen.

Morawiecki zapewnił, że rodzice będą decydować o tym, czy dziecko zostanie posłane na zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne.

"Utrzymujemy jednocześnie też możliwość otrzymania od państwa zasiłku opiekuńczego - taką, jaka jest do tej pory, tak, żeby była opcja, możliwość dla tych z państwa, którzy się tego obawiają lub wolą, żeby pociechy pozostały w domu jest dowolność, ale też prosimy samorządowców, dyrekcję szkół, żeby w podobnym cyklu, jak to się działo w przedszkolach, uruchomili taką możliwość dla tych osób, które muszą wrócić do pracy" - mówił premier. (PAP)

Oprócz opieki nad dziećmi z klas 1-3 nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zaoferują także jakąś formę zajęć dydaktycznych - przekazał w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Piontkowski podczas konferencji mówił o tym, że od 25 maja "rodzice, którzy mają dzieci w klasach 1-3 będą mogli skorzystać z funkcji opiekuńczej szkoły". "Jeżeli nie mogą pogodzić opieki nad swymi dziećmi z pracą zawodową, to - tak jak w przedszkolach - będą mogli posłać dzieci do szkoły" - mówił. "Tam, oprócz opieki nad tymi dziećmi, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zaoferują także jakąś formę zajęć dydaktycznych" - dodał.

Jak zaznaczył, "nadal będzie realizowana podstawa programowa". "Tam, gdzie będzie to możliwe, to częściowo będzie realizowane w formie zadań stacjonarnych - oczywiście w niewielkich grupach, z zachowaniem podobnego reżimu sanitarnego jak to ma miejsce w przedszkolach" - mówił szef resortu edukacji.

Poinformował, że w związku ze zbliżającymi się egzaminami, od 25 maja w szkołach podstawowych dla uczniów klas ósmych zostaną przywrócone konsultacje osobiste. Będą to - jak powiedział - konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, a - jeśli zajdzie taka potrzeba - także z innych przedmiotów. (PAP)

Piontkowski: od 18 maja możliwe zajęcia praktyczne w niektórych placówkach edukacyjnych

Zajęcia praktyczne możliwe będą od poniedziałku, 18 maja, m.in. w szkołach policealnych, branżowych, technikach oraz zajęcia pozaszkolne np. w domach kultury - poinformował w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Tego dnia mogą również wrócić do działalności m.in. schroniska młodzieżowe.

Piontkowski przekonywał podczas konferencji w KPRM, że szybkie zamknięcie szkół i przejście na zdalne nauczanie znacznie pozwoliło ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w kraju. Jak jednak zauważył, "nie wszystko da się przekazac w formie zdalnej, a zwłaszcza dotyczy to zajęć praktycznych".

"Stąd staramy się stopniowo umożliwiać przejście do zajęć praktycznych, dlatego od 18 maja umożliwimy, za zgodą słuchaczy, odbycie zajęć praktycznych w szkołach policealnych, tam, gdzie nauka trwa zaledwie często rok, czy półtora i nie wszyscy uczniowie byli w stanie odbyć odpowiednią praktykę, a niedługo będą mieli egzaminy zawodowe" - mówił szef MEN.

Dodał, że "podobnie jest z niektórymi zajęciami praktycznymi w technikach czy szkołach branżowych, stąd 18 maja, za zgodą uczniów, umożliwiamy powrót do kształcenia praktycznego, umożliwiającego np. zdobycie prawa jazdy".

Piontkowski mówił także, że skoro w poprzednim etapie zostały uruchomione hotele, to również schroniska młodzieżowe "od 18 maja spokojnie mogą rozpocząć swoją działalność, oczywiście z zachowaniem tego reżimu sanitarnego, który obowiązuje w innych miejscach noclegowych".

Minister edukacji poinformował, że od 18 maja "w niewielkich grupach" uczniowie będą mogli wrócić do realizacji zajęć pozaszkolnych, np. w domach kultury.

A także - podkreślił - "dzieci, które mają specjalne potrzeby od 18 maja będą miały możliwość, za zgodą rodziców, odbywania indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz specjalistycznych".

Od 25 maja wraca możliwość opieki i prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej⤵️



Więcej: https://t.co/yc1jo0tnZt pic.twitter.com/IpR9xMYrL2 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 13, 2020

Morawiecki: od poniedziałku większa liczba osób w otwartych miejscach uprawiania sportu

Od poniedziałku pojawi się szersza możliwość korzystania z otwartych miejsc uprawiania sportu, stadionów, boisk, orlików; zwiększymy liczbę osób, które będą mogły uprawiać sport na tych obiektach - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki.

Jak również dodał podczas konferencji prasowej, "będzie można korzystać z sal i hal sportowych, gimnastycznych różnego rodzaju, ale też z pewnym ograniczeniem liczby osób, które będą mogły (tam) dbać o zdrowie poprzez sport".

Od 18 maja w salach i halach sportowych mogą ćwiczyć ⤵️



Więcej: https://t.co/yc1jo0tnZt pic.twitter.com/lmieTHFA1d — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 13, 2020

"Chcemy też umożliwić ogranizowanie prób, ćwiczeń, indywidualnych zajęć na uczelniach artystycznych, np. muzycznych" - powiedział Morawiecki. Wyjaśnił, że to "wyjście naprzeciw studentom uczelni muzycznych, którzy przygotowują się do egzaminów, konkursów w przyszłości, także artystom, którzy muszą odbywać różnego rodzaju czynności, próby oraz filmowcom, którzy - z zachowaniem rygorów sanitarnych chcą wrócić do swoich projektów".

Zmiany w kulturze od 18 maja⤵️🗓️ pic.twitter.com/Aaj88xrmsi — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 13, 2020

"Wszystkie te zmiany (wchodzą w życie) od poniedziałku, 18 maja" - powiedział premier.

Szumowski: informacje o masowych wyjazdach letnich do 2 tygodni

Informacje o masowych wyjazdach letnich dzieci i młodzieży będziemy mogli przekazać od tygodnia do dwóch, jeśli będziemy mieć pewność, że idziemy w dobrym kierunku - poinformował w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Minister pytany, kiedy zostaną podjęte decyzje w sprawie zorganizowanych wyjazdów letnich dzieci i młodzieży, odparł, że ze strony medycznej MZ potrzebuje mieć pewność, że "parametry epidemiczne spadają".

"Myślę, że to będzie komunikacja, którą możemy przekazać państwu od tygodniach do dwóch, jeśli będziemy mieli pewność, że idziemy w tym dobrym kierunku" - poinformował Szumowski. (PAP)

Cztery etapy odmrażania gospodarki

Aby przeciwdziałać szerzącej się epidemii koronawirsa w Polsce, jeszcze w marcu rząd zdecydował się na nałożenie licznych restrykcji, w tym ograniczenia prowadzonej działalności. Jednak jak się okazało, jest to dość kosztowne rozwiązanie, bowiem jak wskazała Jadwiga Emilewicz, każdy dzień postoju kosztował polską gospodarkę 7 mld zł.

Wraz z zatrzymaniem tempa rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce, podjęto decyzje jednak o znoszeniu częsci restrykykcji. Rząd opracował cztery etapy znoszenia obostrzeń.

Cztery etapy znoszenia ograniczeń związanych z #koronawirus ⤵️⤵️⤵️



❗️ Decyzja o przejściu do kolejnego etapu zostanie podjęta po spełnieniu niezbędnych warunków:

➡️ analiza przyrostu zachorowań,

➡️ wydajność służby zdrowia,

➡️ realizacja wytycznych sanitarnych. pic.twitter.com/5e5nXIvVT7 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 16, 2020

Przyjęto, że każdy z nich powinien następować, w co dwutygodniowym odstępie, jednak już na początku zastrzeżono, iż będzie to uzależnione od przyrostu nowych zakażeń. Pierwszy z nich jest już za nami i obowiązuje już od 20 kwietnia. Wprowadzono ówcześnie nowe zasady w handlu i usługach. Ponadto zostały otwarte lasy, rekreacje oraz starsza młodzież mogła się poruszać bez opieki osób dorosłych.

W drugim etapie luzowania obostrzeń, który miał miejsce 4 maja otwarto część infrastruktury sportowej, galerie handlowe, miejsc noclegowych czy też częśc infrastruktury kultury.

W trzecim etapie ma zostać otwarta gastronomia, zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne czy też wydarzenia sportowe. Natomiast w czwartym etapie miałby nastąpić otwarcie salonów masażu i solariów, umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness, a także otwarcie kin i teatrów.