Inwestorów znów przybyło. Już 1,3 mln rachunków maklerskich

Pandemia koronawirusa sprawiła, że Polacy ruszyli na giełdę. W kwietniu liczba rachunków maklerskich ponownie wyraźnie wzrosła i przekroczyła 1,3 mln.

1 303 885 – to liczba otwartych rachunków maklerskich na koniec kwietnia 2020 r. Nowe dane na ten temat opublikował Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Oznacza to, że w ciągu miesiąca liczba rachunków wzrosła o 18 097. Wprawdzie nie udało się pobić marcowego wystrzału (+29 tys.), jednak domy maklerskie i tak mają powody do zadowolenia.

Po raz ostatni lepsze pod względem przyrostu liczby rachunków dwumiesięczne okresy polski rynek notował w 2010 r. przed giełdowymi debiutami PZU i samej GPW. Z kolei liczba rachunków powyżej 1,3 mln raportowana była ostatnio w maju 2018 r.

„Królami polowania” w naznaczonych pandemią miesiącach okazały się biura maklerskie związane z dwoma prywatnymi bankami. Palmę pierwszeństwa dzierży BM mBanku, któremu w marcu i kwietniu przybyło odpowiednio 11,1 i 6,4 tys. rachunków. W tym samym czasie BM ING Banku Śląskiemu przybyło 9,7 i 5,5 tys. klientów.

Znacznie mniejsze wzrosty odnotowały biura maklerskie państwowych gigantów: Pekao (łącznie +1,3 tys.) oraz PKO BP (+4 tys.). Fakt ten może mieć związek z tym, że w obu instytucjach nie da się założyć rachunku maklerskiego bez wychodzenia w domu. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Biura maklerskie walczą z koronawirusem. Nie wszędzie założysz rachunek przez internet”.

Stabilną formą w postaci ponad 1000 nowych rachunków w marcu i kwietniu mogły pochwalić się natomiast BM Santander, DM BOŚ i BM Alior Banku. W ich wypadku zdalne otwieranie rachunku również jest możliwe.

Liczba rachunków na koniec miesiąca

Instytucja

Luty Marzec Kwiecień 1 mBank S.A. Biuro Maklerskie 315 042 326 209 332 623 2 BM Pekao 257 639 258 647 259 000 3 BM PKO BP 123 189 126 025 127 226 4 ING Bank Śląski S.A. Biuro Maklerskie 95 881 105 596 111 171 5 Santander Biuro Maklerskie 104 734 106 626 107 846 6 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 85 185 86 471 87 772 7 BM Alior Bank S.A. 76 722 78 629 79 778 8 Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. 42 569 43 133 43 364 9 NOBLE Securities S.A. 25 047 25 066 25 074 10 Millennium Dom Maklerski S.A. 23 412 23 479 23 492 11 Trigon DM S.A. 25 237 23 294 23 264 12 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 14 762 14 997 15 142 13 Dom Maklerski BDM S.A. 14 427 14 497 14 521 14 Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 13 940 14 105 14 295 15 Bank Millennium S.A. 10 663 10 646 10 641 16 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 7 946 7 970 8 001 17 DM Banku BPS S.A. 6 116 6 589 6 746 18 Ipopema Securities S.A. 3 896 4 182 4 341 19 mBank S.A. 1 924 1 925 1 911 20 PKO BP S.A. 1 829 1 793 1 781 21 BNP PARIBAS Securities Services S.K.A. Oddział w Polsce 1 532 1 530 1 533 22 Michael/Ström Dom Maklerski sp. z o.o. 1 369 1 369 1 369 źródło: KDPW, w tabeli instytucje z wynikiem powyżej 1000

Napływ inwestorów na GPW jest w ostatnim czasie związany z wyjątkowo dużą zmiennością. Marzec 2020 r. przeszedł do historii jako miesiąc giełdowego kataklizmu, w trakcie którego odnotowano najgorszą w dziejach sesję w wykonaniu WIG20 (-13,28 proc.), a łączne przeceny niektórych spółek przekraczały 50 proc. Z drugiej strony kwiecień był już miesiącem wyraźnego, największego od dekady odbicia. Oczywiście warszawskiej giełdzie wciąż bardzo daleko do powrotu do stanu sprzed pandemii, a nie da się wykluczyć, że najbliżej miesiące nie przyniosą kolejnej fali spadków.

Osobom, które dopiero zaczynają lub myślą o rozpoczęciu inwestowania na giełdzie, polecamy poradniki „Jak kupować akcje. Giełda dla początkujących” oraz „Inwestowanie dywidendowe. Poradnik dla początkujących”.

Michał Żuławiński