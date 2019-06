Korzystne zmiany w ustawie antylichwiarskiej

Obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi - to zmiany, które na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry rząd wprowadził we wtorek do projektu ustawy antylichwiarskiej.

Jak podkreślił CIR we wtorkowym komunikacie po posiedzeniu rządu, reasumpcja przyjętego w zeszłym tygodniu projektu zakłada zmianę maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego wyliczanych według wzoru wskazanego w ustawie o kredycie konsumenckim.

W pierwotnej wersji projektu, którą rząd przyjął w ubiegłym tygodniu, wartości te wynosiły: 20 proc. (koszty niezależne od okresu kredytowania) i 25 proc. (koszty uzależnione od okresu kredytowania). We wtorek wprowadzono zmianę, zgodnie z którą w obu przypadkach wysokość kosztów pozaodsetkowych wyniesie maksymalnie 10 proc.

Przewidziano też wprowadzenie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi.

"Zmniejszyliśmy to oprocentowanie czy łączne koszty dotyczące tzw. chwilówek, czyli ten próg możliwy do zastosowania, będzie o wiele niższy, niż to było w pierwotnym projekcie" - mówił w rozmowie z dziennikarzami rzecznik rządu Piotr Müller. "Pan premier Morawiecki bardzo mocno chce walczyć z tymi wszystkimi firmami, które żerują na osobach, które mają trudną sytuację finansową" - dodał.

W komunikacie CIR podkreślono, że celem przyjętej przez rząd zmiany jest zwiększenie ochrony konsumentów przed nakładaniem na nich przez instytucje udzielające kredytów i pożyczek nieuzasadnionych kosztów.

"Proponowane rozwiązania nie powinny budzić sprzeciwu podmiotów udzielających kredytów i pożyczek (w trybie ustawy o kredycie konsumenckim), ponieważ podmiot udzielający pożyczki lub kredytu konsumentowi, powinien uzyskiwać wynagrodzenie z jej oprocentowania, nie zaś z dodatkowych opłat, marż czy prowizji, które nie powinny przewyższać rzeczywistych kosztów ponoszonych przez udzielającego pożyczki lub kredytu" - napisano.

Rząd przyjął projekt ustawy w ubiegły wtorek. Projekt przewiduje karę więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat dla każdego, kto "w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające m.in. z umowy pożyczki, żąda od niej zapłaty kosztów dodatkowych dwukrotnie wyższych niż maksymalne lub żąda od niej zapłaty odsetek w stopie dwukrotnie wyższej niż maksymalna".

Limitem 45 proc. odsetek w skali roku mają być objęte umowy zakupów ratalnych, a także tzw. chwilówek. Limity będą jeszcze niższe w razie krótszych terminów - dla półrocznych rat dodatkowe koszty nie będą mogły przekroczyć 32,5 proc., a przy chwilówce na miesiąc limit ma wynieść 22 proc.

Limit dodatkowych opłat ma zostać wprowadzony także dla pożyczek udzielanych na podstawie umowy cywilno-prawnej. Ma wtedy wynosić 25 proc. Maksymalny limit dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych zostanie ustalony na 45 proc. kwoty pożyczki w skali roku. Przy rozłożeniu rat na 6 miesięcy dodatkowe koszty nie będą mogły przekroczyć 32,5 proc.

Resort sprawiedliwości poinformował też, że zgodnie z proponowanymi przepisami zabezpieczenie pożyczek nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45 proc. Oprócz tego niedopuszczalne będzie żądanie przenoszenia własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Wyeliminowana też zostanie możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej z mieszkania, jeżeli wysokość zadłużenia nie przekracza 5 proc. wartości domu lub lokalu.

sno/ kos/ mam/