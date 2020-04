Banki przykręcają śrubę, spada zdolność kredytowa

Dwuosobowa rodzina otrzymująca co miesiąc 6200 zł mogła w kwietniu liczyć na kredyt hipoteczny niższy nawet o 140 tys. zł niż w lutym, wynika z analizy Bankier.pl. Obniżka stóp procentowych w większości banków nie spowodowała wzrostu zdolności kredytowej.

Pandemia koronawirusa przemeblowała rynek kredytów hipotecznych, chociaż na razie widzimy dopiero pierwsze efekty zmian w podejściu banków. Kredytodawcy zwiększają wymogi wobec klientów i bardziej konserwatywnie podchodzą do oceny ryzyka. W ciągu dwóch miesięcy zmieniły się nie tylko oczekiwania co do rozwoju sytuacji gospodarczej, ale również cena pieniądza. Po dwóch obniżkach stóp procentowych wskaźnik WIBOR 3M znajduje się na poziomie 0,7 proc. Najniższym w historii i aż o 1 pp. niższym niż na początku 2020 roku.

Rezultaty rynkowej rewolucji zauważyć można, jeśli porównamy ze sobą oferty, które dzieli zaledwie dwumiesięczna przestrzeń. Wzięliśmy pod lupę „przedepidemiczne” propozycje i symulacje prezentowane przez banki w kwietniu dla tego samego profilu klienta w rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl.

Zdolność kredytowa przy minimalnym wkładzie własnym – coraz mniej opcji

Założyliśmy, że o kredyt stara się bezdzietne małżeństwo. Klienci mają co miesiąc do dyspozycji 6200 zł. Oboje utrzymują się z umów o pracę na czas nieokreślony. Dochody gospodarstwa obciąża tylko utrzymanie jednego samochodu – profilowi klienci nie korzystają w momencie wnioskowania z żadnego produktu kredytowego.

Banki w różnym tempie aktualizują oprocentowanie kredytów hipotecznych – w symulacjach przygotowanych na potrzeby kwietniowej edycji rankingu część instytucji bazowała już na nowych stawkach, a niektóre nadal na starych. Można byłoby spodziewać się, że skoro spada oprocentowanie zobowiązania (i zarazem rata płacona przez klientów), to wzrośnie szacowana przez banki zdolność kredytowa profilowego gospodarstwa domowego. Tak jednak w większości przypadków się nie dzieje, co świadczy dobitnie o zmianie nastawienia kredytodawców.

Maksymalna szacunkowa zdolność kredytowa dla profilowych klientów (kredyt na 30 lat, raty równe, LTV 90 proc., miesięczny dochód netto 6,2 tys. zł) – porównanie symulacji w lutym i kwietniu 2020 r. Lp. Bank Maksymalna szacowana zdolność kredytowa – kwiecień 2020 r. Maksymalna szacowana zdolność kredytowa – luty 2020 r. Różnica 1. Bank Pekao 653 800 zł 668 500 zł - 14 700 zł 2. Alior Bank 623 766 zł 595 454 zł + 28 312 zł 3. Bank Millennium 553 500 zł 550 000 zł + 3 500 zł 4. Santander Bank 546 399 zł 561 441 zł - 15 042 zł 5. Credit Agricole 528 082 zł 605 078 zł - 76 996 zł 6. mBank 499 121 zł 640 174 zł - 141 053 zł 7. BOŚ brak oferty 443 789 zł - 8. Pekao BH brak oferty 489 965 zł - 9. PKO BP brak oferty 453 850 zł - Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 10-17.2.2020 r. i 16-23.4.2020 r.

Zmianę polityki banków widać także w wymaganiach stawianych potencjalnym kredytobiorcom. Minimum wkładu własnego podniósł od lutego m.in. Bank Ochrony Środowiska, Pekao Bank Hipoteczny i PKO BP. Te instytucje jeszcze 2 miesiące temu gotowe były udzielić kredytu klientom wpłacającym tylko 10 proc. wartości nieruchomości ze swoich oszczędności. W kwietniu nie ma ich już na liście potencjalnych kredytodawców w takim scenariuszu.

Zdolność kredytowa profilowych kredytobiorców wzrosła tylko w Alior Banku oraz, symbolicznie, w Banku Millennium. Szczególnie interesującym przypadkiem jest natomiast mBank, w którym klienci mogliby liczyć w kwietniu na kwotę niższą o ponad 140 tys. zł. Ta instytucja w symulacji opierała się jeszcze na wskaźniku WIBOR 3M sprzed obniżek i jednocześnie podniosła marżę kredytową. W połączeniu z bardziej zachowawczą oceną ryzyka daje to spadek zdolności kredytowej, który zasługuje na miano spektakularnego.

20 proc. wkładu własnego – tu też ubywa kredytodawców

Kredyt mieszkaniowy z 20-procentowym wkładem własnym jeszcze do niedawna mógł być określany mianem „standardowego”. Wszystkie banki aktywne na rynku gotowe były udzielić finansowania na takich warunkach. To jednak także już przeszłość – wyższej wpłaty wymagał w kwietniu ING Bank Śląski oraz Bank Ochrony Środowiska.

Maksymalna szacunkowa zdolność kredytowa dla profilowych klientów (kredyt na 30 lat, raty równe, LTV 80 proc., miesięczny dochód netto 6,2 tys. zł) – porównanie symulacji w lutym i kwietniu 2020 r. Lp. Bank Maksymalna szacowana zdolność kredytowa – kwiecień 2020 r. Maksymalna szacowana zdolność kredytowa – luty 2020 r. Różnica 1. Bank Pocztowy 740 000 zł 670 000 zł + 70 000 zł 2. BNP Paribas Bank 714 245 zł 660 012 zł + 54 233 zł 3. Bank Pekao 680 100 zł 683 100 zł - 3 000 zł 4. Alior Bank 637 421 zł 607 650 zł + 29 771 zł 5. Bank Millennium 572 000 zł 570 000 zł - 2 000 zł 6. Citi Handlowy 559 000 zł 569 000 zł - 10 000 zł 7. Santander Bank 546 399 zł 561 441 zł - 15 042 zł 8. Credit Agricole 539 791 zł 618 140 zł - 78 349 zł 9. mBank 499 121 zł 640 174 zł - 141 053 zł 10. PKO BP 397 100 zł 481 650 zł - 84 550 zł 11. BOŚ brak oferty 452 626 zł - 12. ING Bank Śląski brak oferty 631 347 zł - Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 10-17.2.2020 r. i 16-23.4.2020 r.

W zestawieniu ponownie przewagę mają banki, które obniżyły szacunki maksymalnej zdolności kredytowej (pomimo, przypomnijmy, obniżki stóp procentowych). Najwyższą kwotę proponuje Bank Pocztowy (740 tys. zł), który w lutym oceniał finansową wydolność profilowych klientów na 670 tys. zł.

30 proc. wkładu własnego – nowy standard?

W kwietniowej edycji rankingu kredytów hipotecznych banki przygotowały także symulacje dla nowego scenariusza – wpłaty własnej w wysokości 30 proc. wartości nieruchomości. Niewykluczone, że jeśli kredytodawcy zdecydują się dalsze zaostrzanie polityki kredytowej, taką opcję będzie można wkrótce nazwać nowym standardem.

Lista kredytodawców poszerza się o ING Bank Śląski. Bank Ochrony Środowiska nie został ujęty w zestawieniu - oczekuje wpłaty 40 proc. wartości inwestycji z oszczędności klienta.

Maksymalna szacunkowa zdolność kredytowa dla profilowych klientów (kredyt na 30 lat, raty równe, LTV 70 proc., miesięczny dochód netto 6,2 tys. zł) Lp. Bank Maksymalna szacowana zdolność kredytowa Rata równa przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności kredytowej (1) DSTI – relacja raty do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego Maksymalna cena nieruchomości kupowanej na kredyt (przy 30 proc. wkładu własnego) 1. Bank Pocztowy 740 000 zł 2 916 zł 47% 1 057 143 zł 2. BNP Paribas Bank 716 795 zł 2 907 zł 47% 1 023 993 zł 3. Bank Pekao 680 100 zł 3 127 zł 50% 971 571 zł 4. ING Bank Śląski 661 865 zł 2 895 zł 47% 945 521 zł 5. Alior Bank 637 421 zł 2 616 zł 42% 910 601 zł 6. Bank Millennium 574 000 zł 2 328 zł 38% 820 000 zł 7. Citi Handlowy 559 000 zł 2 294 zł 37% 798 571 zł 8. Santander Bank 546 399 zł 2 271 zł 37% 780 570 zł 9. Credit Agricole 539 791 zł 2 326 zł 38% 771 130 zł 10. mBank 499 121 zł 2 532 zł 41% 713 030 zł 11. PKO BP 398 250 zł 1 590 zł 26% 568 929 zł (1) Miesięczna rata oszacowana na podstawie oprocentowania obecnie stosowanego przez bank dla profilowych klientów. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 16-23.4.2020 r.

Najwyższy szacunek zdolności kredytowej przedstawił Bank Pocztowy. Na kolejnych pozycjach znalazły się – BNP Paribas Bank oraz Bank Pekao. Przy maksymalnym wykorzystaniu finansowania kredytobiorcy musieliby się liczyć z comiesięczną ratą pochłaniającą około połowy dochodu.

Michał Kisiel