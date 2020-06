To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 9 czerwca 2020 r.

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

W najbliższych dniach możemy się spodziewać dość wysokiego poziomu nowych przypadków koronawirusa – zapowiedział we wtorek premier Mateusza Morawiecki. Minister zdrowia Łukasz Szumowski tłumaczył natomiast, co jest przyczyną wzrostu zakażeń. Szczegóły w naszym artykule, wzbogaconym o mapę i statystyki.

We wzroście zakażeń chodzi oczywiście o Śląsk i kopalnie. Dziś region ten odwiedził premier Morawiecki, gdzie tłumaczył, dlaczego górnicy otrzymają 100 proc. postojowego, w przeciwieństwie do 80 proc. dla reszty pracowników. Jednym z powodów ma być to, że „w tym przypadku wstrzymanie pracy nie wynika z powodów finansowo-ekonomicznych, ale wyłącznie epidemicznych”. Czy to oznacza, że cały kwietniowy lockdown gospodarki miał podłoże finansowo-ekonomiczne, a nie epidemiczne?

Tymczasem Bankier.pl przyglądnął się danym o zakażeniach w kopalniach oraz liście zamykanych kopalń. Wnioski są dość zaskakujące – państwo zamyka wcale nie te kopalnie, w których jest najwięcej wykrytych zakażeń. Dlaczego tak jest? Sprawę wyjaśnia Adam Trochała.

Optymistyczne (przynajmniej dla gospodarki) wieści dobiegają z centrów handlowych. Powrót klientów odbywa się szybciej, niż prognozowano. Szczegóły w naszym artykule.

Teraz coś dla kierowców. UOKiK zbadał jakość paliw, które tankujemy na stacjach. Dziś opublikował wyniki, z których dowiemy się, gdzie było paliwo lepszej jakości, a gdzie gorszej. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem wyników tego badania.

We wtorek poskładaliśmy już niemal wszystkie dane o PKB składające się na gospodarczą mapę Europy za I kwartał tego roku. Tylko cztery kraje pozostały zielonymi wyspami na początku pandemii. Czy jest wśród nich Polska? Odpowiedź w analizie Krzysztofa Kolanego.

Dziś pojawiły się także dwie istotne informacje dla firm. Po pierwsze, Polski Fundusz Rozwoju zapowiedział start tarczy finansowej dla dużych firm. Po drugie, po ustąpieniu epidemii, przedsiębiorcy, którzy korzystali z pomocy państwa, mogą się spodziewać kontroli skarbówki.

Na koniec dzisiejszego podsumowania coś dla zainteresowanych giełdą papierów wartościowych. Skończył się szturm nowych inwestorów na biura maklerskie. Majowe dane o nowych rachunkach maklerskich opisuje Michał Żuławiński.

Poniżej w telegraficznym skrócie najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata. Na kolejne podsumowanie zapraszam już jutro.

Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata

19:43 Słowacja otwiera granice dla kolejnych 16 państw, bez Polski

19:34 Związkowcy zarzucają PLL LOT łamanie praw pracowniczych

18:05 Lekka czerwień na GPW. Wystrzał PGE i Tauronu

17:35 PKP PLK: Remont torów w Warszawie rozpocznie się w "długi weekend"

17:33 Znaczny wzrost nowych zakażeń koronawirusem w Bułgarii

17:33 Portugalski rząd wycofał się z zapowiedzi otwarcia granic w połowie czerwca

16:43 Marcin Szumowski: Mój brat stał się zbyt popularny

16:43 IATA: Straty linii lotniczych z powodu pandemii sięgną 84 mld dolarów w tym roku

16:30 S&P: Ryzyko w bankach może mocno wzrosnąć

16:27 MF: w 2021 r. ruszy platforma do e-faktur, najpierw dla chętnych

16:14 Bank PKO: pandemia spowodowała spadek popytu na łososie

15:31 Analitycy: Jeśli niepewność wz. z pandemią utrzyma się dłużej, może dojść do obniżki cen mieszkań

15:07 Kryzys wpłynie na kariery osób przed 25. rokiem życia

15:05 Zaskakujące dane z centrów handlowych

15:00 To nie koronawirus decydował o zamknięciu kopalń

14:53 Wizz Air uruchomi nowe połączenie z Krakowa do Sztokholmu

14:36 6 proc. firm myśli o zwiększeniu zatrudnienia, 11 proc. o redukcji

14:30 T-mobile wprowadza sieć 5G

14:15 Poczta: przywrócono normalne godziny pracy w 99 proc. placówek

14:06 OECD: Polska odnotowała niewielki spadek PKB w porównaniu z innymi krajami

13:55 Szumowski: Jeśli będziemy używać aplikacji ProteGo Safe, to nie będzie powrotu do obostrzeń

13:53 PLL LOT wznawiają połączenia z Krakowa na Mazury

13:00 Abonament RTV. Poczta rozpoczęła formalności ws. zaprzestania poboru opłat

12:18 Prezes PFR: Startujemy z tarczą finansową dla dużych firm

12:00 Gdzie najlepiej tankować? UOKiK sprawdził jakość paliw

11:45 Cztery „zielone wyspy” na gospodarczej mapie Europy

11:25 Ryanair znosi opłatę za zmianę rezerwacji biletu kupionego na lipiec lub sierpień

11:40 Android 11 z większymi zabezpieczeniami

11:01 Niemcy: Rekordowy spadek wartości eksportu

10:42 Wiceszef MSZ: Dążymy do otwarcia granic przed wakacjami

09:59 Najdłużej pracują Szwedzi, krótko Włosi i Polacy

09:52 Kopalnia JSW nowym ogniskiem koronawirusa

09:48 Kurs euro w górę. Słabe poranki złotego

09:46 Emilewicz: Chcemy, by część ułatwień dla firm pozostała po pandemii

08:35 Ekonomiści: RPP jeszcze nie skończyła

08:30 Podczas pandemii Polacy przeszli masową transformację cyfrową

07:14 Koniec szturmu klientów na biura maklerskie

07:05 Po epidemii zaczną się kontrole w firmach

06:54 Zgonów w okresie epidemii mniej niż w poprzednich latach

06:25 Koronawirus uderzył w rynek pracy tymczasowej

06:00 Inwestycyjny hit sponiewierany przez niskie stopy

06:00 Korekta cen działek budowlanych. Ile kosztują w miastach i na peryferiach?

06:00 Najlepsze lokaty kwartalne nie odbijają się od minimów

