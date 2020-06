Koniec szturmu klientów na biura maklerskie

Fala napływu nowych inwestorów na giełdę potrwała jedynie dwa miesiące. W maju wzrost liczby rachunków maklerskich był wyraźnie niższy niż w marcu i kwietniu.

1 308 655 – to liczba otwartych rachunków maklerskich na koniec maja 2020 r. podawana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Oznacza to, że w minionym miesiącu przybyło 4770 rachunków. To najmniejszy przyrost od grudnia 2019 r. i jednocześnie zdecydowanie mniej niż w kwietniu (+18 tys.) oraz marcu (+29 tys.), a więc miesiącach naznaczonych pandemią oraz gwałtownymi spadkami i wzrostami na polskiej giełdzie.

Liderami w słabszym ilościowo maju nadal były biura maklerskie związane z dwoma prywatnymi bankami, które najbardziej zyskały w marcu i kwietniu. Palmę pierwszeństwa dzierży BM mBanku, któremu w minionym miesiącu przybyło 3669 rachunków (wobec 17,5 tys. w marcu i kwietniu łącznie). W tym samym czasie BM ING Banku Śląskiemu przybyło odpowiednio 2965 oraz 15,3 tys. klientów.

W czołowej dziesiątce zestawienia negatywnie wyróżniają się Santander BM (-3413) i BM Pekao (-141), natomiast poniżej tysiąca rachunków dołożyły w maju BM PKO BP (645), DM BOŚ (753), BM Alior Bank (413) oraz BM BNP Paribas Bank Polska (171).

Liczba rachunków na koniec miesiąca



Instytucja

Luty Marzec Kwiecień Maj 1 mBank S.A. Biuro Maklerskie 315 042 326 209 332 623 336 292 2 BM Pekao 257 639 258 647 259 000 258 859 3 BM PKO BP 123 189 126 025 127 226 127 871 4 ING Bank Śląski S.A. Biuro Maklerskie 95 881 105 596 111 171 114 136 5 Santander Biuro Maklerskie 104 734 106 626 107 846 104 433 6 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 85 185 86 471 87 772 88 525 7 BM Alior Bank S.A. 76 722 78 629 79 778 80 191 8 Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. 42 569 43 133 43 364 43 535 9 NOBLE Securities S.A. 25 047 25 066 25 074 25 071 10 Millennium Dom Maklerski S.A. 23 412 23 479 23 492 23 492 11 Trigon DM S.A. 25 237 23 294 23 264 23 232 12 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 14 762 14 997 15 142 15 180 13 Dom Maklerski BDM S.A. 14 427 14 497 14 521 14 548 14 Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 13 940 14 105 14 295 13 762 15 Bank Millennium S.A. 10 663 10 646 10 641 10 620 Źródło: KDPW

Według danych KDPW, łącznie od początku tego roku w Polsce przybyło 63,4 tys. rachunków maklerskich. To najlepszy wynik od 10 lat - w 2010 r. Polaków do inwestowania zachęcały przede wszystkim dwie duże giełdowe prywatyzacje: PZU i samej GPW. Z kolei liczba rachunków powyżej 1 308 655 mln raportowana była ostatnio w maju 2018 r.

Osobom, które dopiero zaczynają lub myślą o rozpoczęciu inwestowania na giełdzie, niezmiennie polecamy poradniki „Jak kupować akcje. Giełda dla początkujących” oraz „Inwestowanie dywidendowe. Poradnik dla początkujących”.

Michał Żuławiński