Lekka czerwień na GPW. Wystrzał PGE i Tauronu

Na głównych indeksach GPW we wtorek przeważała czerwień. W WIG20 nie brakowało jednak mocnych wzrostów. Indeks w dół ciągnęły banki, pozytywnie wyróżniły się z kolei spółki energetyczne.

Niemal pełną zgodnością wykazały się we wtorek główne indeksy GPW. O 0,3 proc. w dół poszły notowania WIG, WIG20 oraz mWIG40, 0,4 proc. stracił z kolei sWIG80. Dla WIG20 była to druga sesja z niewielkimi spadkami po siedmiu wzrostowych z rzędu wcześniej. W przejściu na zieloną stronę nie pomogły rekordy Nasdaq'a, warto jednak zauważyć, że poza amerykańskimi spółkami technologicznymi czerwień przeważała na większości głównych światowych indeksach. S&P500 w momencie zamknięcia sesji na GPW tracił 0,6 proc., DAX zaś 1,1 proc.

Tempo notowaniom głównych indeksów znów nadawały banki. O ile na przełomie maja i czerwca stanowiły one wsparcie, tak dziś notowania spółek z sektora zaliczyły wyraźną korektę. Millennium potaniało o 4,5 proc. BNP o 3,9 proc., Pekao o 3,1 proc. (najgorszy wynik w WIG20), Handlowy i Santander o 2,6 proc., a Alior o 2 proc. W sumie WIG-Banki stracił 1,8 proc.

Pałeczkę najmocniej rosnącego indeksu przejął WIG-Energia, który zyskał aż 7,7 proc. Wyróżniał się przede wszystkim duet z WIG20, czyli Tauron i PGE. Pierwsza ze spółek urosła o 13,5 proc., druga o 11 proc. i były to bezapelacyjnie najlepsze dziś wyniki w WIG20. Notowania energetycznych spółek rosną zresztą od początku czerwca i ma to związek m.in. z nadziejami na dekarbonizację i wydzielenie węglowych aktywów do państwowego podmiotu. Dywagacje te podsycają m.in. decyzje takie jak wczorajsza, gdy niby epidemiologiczne zamknięcie kopalni miało wyraźny podtekst ekonomiczny.

Warto dodać, że JSW również dziś rosło i to aż o 4,5 proc. Rząd tymczasowo zamknął dwie kopalnie spółki i premier Morawiecki zapewnił, że koszty z tym związane zostaną pokryte z pieniędzy podatników. Co ciekawe w JSW wcale nie zamknięto kopalń, gdzie pojawiło się najwięcej przypadków koronawirusa. Zamknięto dwie kopalnie, które jako jedyne w spółce mają przewagę węgla energetycznego w wydobyciu.

Jak nieoficjalnie podał we wtorek rano portal Biznesalert.pl, "tajny" projekt ministerstwa aktywów państwowych zakłada restrukturyzację sektora górniczego. W ramach reformy Węglokoks miałby w II połowie 2020 r. przejąć kopalnie należące do Tauron Wydobycie i PGG (której udziałowcem jest PGE). Węglokoks mógłby przejąć handel węglem JSW i Bogdanki na przełomie 2020 i 2021 r.

Największy pozytywny wpływ na WIG20 wywarł dziś jednak CD Projekt, który po kilku słabszych sesjach, dziś urósł o 4,1 proc. W ostatnich dwóch tygodniach rysuje się zresztą wyraźna prawidłowość - gdy rosną banki, spada CD Projekt i odwrotnie. Rosły dziś także akcje innych dużych producentów gier. PlayWay poszło w górę o 6,6 proc., Ten Square zaś o 7,4 proc. Spółka otrzymała dziś rekomendację "kupuj" od Ipopemy.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3320,71 -1,35 5,12 14,19 -1,71 -11,33 DAX Niemcy 12617,99 -1,57 4,96 15,71 4,75 -4,76 FTSE 100 W.Brytania 6335,72 -2,11 1,86 6,73 -13,59 -16,00 CAC 40 Francja 5095,11 -1,55 4,86 11,99 -5,01 -14,77 IBEX 35 Hiszpania 7752,30 -1,82 4,65 14,29 -16,07 -18,82 FTSE MIB Włochy 19930,20 -1,49 5,06 14,28 -2,11 -15,21 ASE Grecja 678,68 -0,70 3,09 12,35 -16,83 -25,96 BUX Węgry 37879,48 -0,83 5,32 8,86 -7,97 -17,80 PX Czechy 945,08 -1,83 2,52 7,23 -9,96 -15,29 RTS INDEX (w USD) Rosja 1284,31 -0,34 0,51 13,02 -3,14 -17,08 BIST 100 Turcja 109236,50 -0,37 1,05 11,64 16,45 -4,53 WIG 20 Polska 1835,59 -0,31 5,71 14,26 -19,51 -14,63 WIG Polska 51289,49 -0,32 4,93 13,40 -12,85 -11,31 mWIG 40 Polska 3587,66 -0,31 3,14 10,59 -10,42 -8,20 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała