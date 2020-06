Związkowcy zarzucają PLL LOT łamanie praw pracowniczych

Związkowa Alternatywa przeprowadzi demonstrację przeciwko polityce zarządu PLL LOT. Związkowcy zarzucają spółce, że wykorzystuje kryzys do łamania praw pracowniczych i pozbawienia stabilności zatrudnienia.

Przypomnijmy, że na koniec maja PLL LOT poinformował związki zawodowe o wypowiedzeniach zmieniających umowy przez obniżenie wymiaru etatu pracowników o 50 proc.

"Większość stewardess i pilotów w Grupie LOT porozumiała się w zakresie nowych warunków płacowych. Związki zawodowe reprezentujące pozostałych członków personelu latającego odrzuciły dziś propozycję LOT pozwalającą domknąć proces regulacji wynagrodzeń w tej grupie zawodowej. W związku z powyższym związki zawodowe poinformowane zostały o uruchomieniu procesu konsultacji wypowiedzeń zmieniających, obniżających wymiar etatu dla pracowników personelu latającego i pokładowego o 50 proc." - poinformował LOT w komunikacie. Wówczas nie podano, od kiedy obowiązywałby obniżony wymiar oraz na jaki okres miałby obowiązywać. Pod koniec kwietnia przekazano informację, że piloci i ekipa pokładowa skorzystali z dwuletniego postojowego w wysokości 3-9 tys. zł brutto miesięcznie.

Obecnie związki zawodowe zaplanowały demonstrację przeciwko polityce zarządu firmy, która odbędzie się w środę 10 czerwca o godzinie 11:00 przed siedzibą PLL LOT.

"Wydaje się, jakby prezes chciał wykorzystać epidemię do całkowitej likwidacji etatów. Promowanie umów niestandardowych w branży lotniczej to fatalny przykład dla całego rynku pracy, a zarazem bulwersujące omijanie artykułu 22 Kodeksu pracy zgodnie z którym, gdy jest określone miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, to bezwzględnie powinien być etat! Władze PLL LOT nie chcą korzystać z tarczy antykryzysowych, nie chcą iść na kompromisy, nie oglądają się na Kodeks pracy, nie dbają o godne warunki pracy i poczucie bezpieczeństwa wysoko wykwalifikowanych załóg", czytamy w komunikacie Związkowej Alternatywy.

Czekamy na komentarz PLL LOT w tej sprawie.

Źródło:

WS