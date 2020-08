To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 28 sierpnia 2020 r.

Zamrożone płace w budżetówce i nadal zaskakujące dane z rynku mieszkań na sprzedaż w kraju, a za granicą wymierzone w Polskę groźby prezydenta Białorusi. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń z piątku 28 sierpnia.



#1 Pracownikom sektora publicznego grozi zamrożenie podwyżek wynagrodzeń w 2021 roku. Takie założenia zawiera ustawa okołobudżetowa, której projekt trafił do konsultacji społecznych. Tym sposobem epidemia rykoszetem uderza m.in. w pensje sędziów czy szefów spółek Skarbu Państwa.

#2 Chociaż w czasie lockdownu dużo mówiono o nieuchronnym spadku cen mieszkań, rynek nieruchomości nie zachowuje się zgodnie z tymi przewidywaniami. A na pewno nie zachowuje się równo. W niektórych miastach - jak w Gdańsku czy Szczecinie - sprzedający zdecydowali się na obniżenie cen ofertowych, w innych stawki trzymają się mocno.

#3 Prezydent Białorusi grozi Polsce. Mówiąc precyzyjniej, Aleksandr Łukaszenka odgraża się, że w razie nałożenia sankcji na Mińsk przez kraje Europy Zachodniej, Białoruś "pokaże, co to są sankcje" - między innymi Polsce i Litwie. Mowa m.in.o blokadzie tranzytu przez kraj.

#4 W piątek po raz kolejny wracaliśmy do dwóch gorących tematów mijającego tygodnia. Po pierwsze: od wczoraj wiemy, że 1 stycznia zacznie obowiązywać nowy podatek. Co trzeba wiedzieć na jego temat? Kto i w jakiej sytuacji będzie zobligowany odprowadzać nową daninę? Szczegóły nowego zobowiązania "cukrowego" opisuje dziś Dominika Florek. Po drugie: w szkołach rady pedagogiczne, a w mediach nie gaśnie dyskusja, czy słusznie od wtorku dzieci wracają do nauczania w szkołach. Jak będzie wyglądał powrót do szkół w praktyce - opisuje dziś krok po kroku Weronika Szkwarek.

Jeśli dziś piątek, to polecam Państwu również "5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela" oraz zapowiedź wydarzeń przyszłego tygodnia - PKB, inflacja, CD Projekt - m.in. tym będą żyły rynki na przełomie sierpnia i września.

