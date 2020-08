Węgry zamykają granice przed cudzoziemcami

Brytyjski rząd będzie zachęcał do powrotu do pracy stacjonarnej

Brytyjski rząd zacznie w przyszłym tygodniu kampanię zachęcającą do powrotu do stacjonarnej pracy zamiast zdalnej. Będzie w niej podkreślać korzyści płynące z pracy w normalnym trybie i wzywać pracodawców do zapewnienia, że miejsca pracy są bezpieczne.