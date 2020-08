fot. Andrey Gorgots / Shutterstock

Kilka banków regularnie promuje kredyty hipoteczne, proponując przez ograniczony czas lepsze niż standardowe warunki cenowe. Nowe edycje promocji dostępne u kredytodawców są jednak nieco mniej atrakcyjne niż w poprzednich miesiącach.

Jesteśmy właśnie świadkami powolnego „odmrażania” rynku kredytów hipotecznych. Wprawdzie dane o sprzedaży pokazały ostatnio załamanie (w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku), ale są pierwsze jaskółki łagodzenia kryteriów udzielania finansowania. W ten trend wpisuje się ostatnia decyzja mBanku o ponownym akceptowaniu dochodów z umów cywilnoprawnych.

Po narzędzia promocji sprzedaży sięga regularnie zaledwie kilka banków. W sierpniu klienci mogą skorzystać z propozycji, które przygotowały ING Bank Śląski, mBank, Pekao Bank Hipoteczny oraz Bank Pekao.

Promocja kredytu hipotecznego w Pekao Banku Hipotecznym

Do końca sierpnia w Pekao Banku Hipotecznym dostępna jest oferta „Wakacyjna Promocja”. Mogą z niej skorzystać osoby, które kupują lokal mieszkalny i wnioskują o finansowanie mieszczące się w przedziale kwotowym od 100 do 600 tys. zł.

Opłata za udzielenie kredytu wynosi od 0 do 3 proc. Marża wynosi 1,99 pp., niezależnie od wysokości wkładu własnego. Kredytodawca wymaga co najmniej 20-procentowej wpłaty. W standardowej ofercie banku marża kredytowa to 2,09 pp. (dla kredytów z LTV do 60 proc.) i 2,39 pp (dla kredytów z LTV powyżej 60 proc.).

Warunki promocyjne w banku są nieco gorsze niż w lipcu – marża wzrosła o 0,09 pp. Jednocześnie bank dokonał symbolicznej korekty w stawkach standardowych, obniżając je o 0,01 pp. Przypomnijmy, że Pekao Bank Hipoteczny nie wymaga dodatkowych zakupu produktów – jego „znakiem rozpoznawczym” jest brak sprzedaży krzyżowej.

Kolejna edycja promocji kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim

Przez kilka miesięcy ING Bank Śląski, znany wcześniej z regularnego ogłaszania akcji promocyjnych, wstrzymywał się z prezentacją nowych edycji promocji. Sytuacja zmieniła się w lipcu, a od 17 sierpnia do 14 września dostępna jest oferta specjalna „Najlepiej na swoim”. W tym czasie należy złożyć kompletny wniosek lub posiadać ważny formularz informacyjny wydany w trakcie trwania akcji.

Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient musi także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku, z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego.

Klienci banku mają do wyboru kilka wariantów promocji:

„Łatwy start” – z marżą 2,15 pp. i zerową prowizją,

„Lekka rata” – z marżą 1,99 pp. i prowizją 1,99 proc.

Dostępne są także warianty kredytu z okresowo (przez pierwszych 5 lat) stałą stopą procentową. Warto zwrócić uwagę, że warunki są nieco mniej atrakcyjne niż w poprzedniej edycji promocji. Marże i stawka prowizji wzrosły o 0,1 pp. w wariancie „Lekka rata”, a w opcji „Łatwy start” stawka marży jest wyższa o 0,05 pp. niż w lipcu.

Dni otwarte kredytu mieszkaniowego w Banku Pekao

Bank Pekao promuje pod hasłem „Dni otwarte kredytu mieszkaniowego” swoje produkty hipoteczne. Z oferty można skorzystać do 30 września. Osoby, które w tym czasie otrzymają formularz informacyjny, mogą w terminie jego ważności złożyć wniosek. Umowa kredytowa powinna zostać zawarta najpóźniej 14 grudnia 2020 r.

W ramach sprzedaży krzyżowej klient musi:

posiadać albo zawrzeć umowę o rachunek typu ROR wraz z kartą debetową zasilany regularnymi miesięcznymi wpływami,

aktywować dostęp do rachunku za pośrednictwem PeoPay lub Pekao24,

wyrazić zgody marketingowe w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz marketingu bezpośredniego,

posiadać/nabyć kartę kredytową,

zakupić ubezpieczenie spłaty kredytu (CPI) dla oferty z ubezpieczeniem spłaty i zakupić ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Po spełnieniu tych dość rozbudowanych warunków można liczyć na marżę kredytową w wysokości 1,95 pp. (z prowizją 1,25 proc.) lub 2,05 pp. (z zerową prowizją). Minimalny wkład własny wynosi 20 proc.

Promocja kredytu hipotecznego w mBanku

Do 28 sierpnia 2020 r. można jeszcze skorzystać z promocji kredytów hipotecznych w mBanku. Tym razem pod hasłem „Twój wymarzony dom”. Zapewne lada dzień bank przedstawi, jak to miał do tej pory w zwyczaju, warunki kolejnej promocji.

Minimalna kwota kredytu to 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc, w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane, w zależności od statusu klienta.

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

2,55 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc. (standardowa stawka – 4,55 pp.),

2,95 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc. (standardowa stawka – 4,95 pp.).

Klienci Active to osoby, które nie tylko posiadają rachunek osobisty w mBanku, ale również zapewniają na niego wpływy (co najmniej 5 tys. zł miesięcznie), wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą (w co najmniej 3 pełnych miesiącach z ostatnich sześciu) oraz korzystają z kredytu odnawialnego lub karty kredytowej (alternatywnie – posiadają depozyty z minimalnym saldem 25 tys. zł).

W ich przypadku promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego wynoszą odpowiednio 2,05 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc., stawka standardowa to 4,05 pp.) i 2,55 pp. (dla niższej wpłaty własnej, standardowo – 4,55 pp.).

Klienci z segmentu Intensive muszą spełnić bardziej wygórowane warunki aktywności. Minimalne wpływy na rachunek wynoszą w tym przypadku 7 tys. zł miesięcznie. Stawki marży to: 1,95 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 2,35 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.). Stawki promocyjne są niższe o 2 pp. od standardowych.

Warto zwrócić uwagę, że stawki proponowane przez mBank w aktualnej edycji promocji są wyższe o 0,05 pp. niż na początku wakacji.