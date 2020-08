fot. Lutic / Shutterstock

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Bankowe błędy

Wszędzie zdarzają się błędy, również w bankach. We wtorek informowaliśmy o awarii w mBanku, w wyniku której klienci mieli dostęp do cudzych kont. Sprawa dotyczyła jedynie 100 klientów, zaś bank zapewnił, że pieniądze są bezpieczne.

Bankowe wpadki zdarzają się też za oceanem. Klient Bank of America w swojej aplikacji bankowej zobaczył saldo na poziomie 2,45 mld dolarów. Z kolei przed kilkoma dniami pisaliśmy o wielkiej pomyłce Citigroup, który przelał 900 mln dolarów na niewłaściwe konto.

Jednocześnie przypominamy, że gdy tylko zauważą Państwo niepokojący błąd w swoim banku, prosimy o kontakt z redakcją Bankier.pl poprzez formularz Alertu.

2. Badanie bankowców, wnioski dla klientów

Ponad połowa bankowców uczestniczących w badaniu Bankier.pl przyznaje, że zdarzyło się im zaproponować klientowi produkt, który nie był najbardziej dla niego odpowiedni. Warto o tym pamiętać, gdy idziemy do banku – po drugiej stronie nie spotkamy niezależnego doradcy, lecz sprzedawcę realizującego plan sprzedażowy.

Więcej na ten temat w środowym artykule „Sprzedaż "na siłę" w bankach ma się całkiem dobrze”.

3. Kredyty skrojone na miarę

W minionym tygodniu szczególnie mocno przyglądaliśmy się kredytom hipotecznym. We wtorek Michał Kisiel przyjrzał się, na ile można liczyć przy 8000 dochodu miesięcznie. Ten sam autor sprawdził też, jaka będzie rata w przypadku mieszkania za pół miliona złotych.

Osoby zainteresowane kredytami hipotecznymi powinny zwrócić uwagę na promocje. Ich przegląd dostępny jest w piątkowym artykule „Trwają wakacyjne promocje w kredytach hipotecznych”.

4. Mieszkania tanieją? Zależy gdzie

W piątek opublikowaliśmy nowy ranking cen mieszkań w największych miastach w Polsce. Inaczej niż przed rokiem, lipiec nie przyniósł masowej korekty cen ofertowych na rynku pierwotnym – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

Więcej na ten temat w artykule „Cenowy dwugłos na rynku mieszkań. Gdzie stawki wzrosły, a gdzie spadły? Nowy raport”.

5. Nowe podatki od nowego roku



W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą tzw. podatek cukrowy. W efekcie jej wprowadzenia, od 2021 r. możemy spodziewać się wzrostu cen napojów słodzonych. Więcej kosztować będą też tzw. „małpki” czyli butelki alkoholu do 0,3 litra.

W planach jest także wprowadzenie opłaty za retencję, którą obniżyć będzie można gromadząc deszczówkę.

Michał Żuławiński