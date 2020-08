Mieszana sesja na GPW. PCC Exol runął, CD Projekt lekko w dół

fot. TexBr / Shutterstock

Piątkowa sesja na GPW ponownie podkreśliła rozdźwięk między dużymi i mniejszymi spółkami. „Gwiazdą” sesji były akcje PCC Exol, które zostały przecenione o niemal jedną trzecią.

Przedostatni giełdowy dzień w sierpniu 2020 r. zakończył się spadkiem WIG20 (-0,90 proc.) przy jednoczesnym wzroście mWIG40 (0,30 proc.) i sWIG80 (0,25 proc.). W efekcie szeroki WIG cofnął się o 0,55 proc. Obroty sięgnęły blisko 700 mln zł.

Wśród warszawskich blue chipów na pierwszy plan ponownie wysuwał się CD Projekt, którego akcje potaniały 3,21 proc. przy największych obrotach na rynku (158,8 mln zł). Producent gier wciąż jest powyżej poziomów sprzed komunikatu o nowej grze w świecie „Wiedźmina”, jednak oddalił się od maksimów na poziomie 461,8 zł. CD Projektowi i jego pogoni za światowymi gigantami poświęciliśmy także Wykres Tygodnia.

Wśród rosnących spółek przeważały te o niższym udziale w indeksie: Tauron (2,34 proc.), LPP (1,84 proc.) czy PGE (1,29 proc.). Indeksowi gracze wagi ciężkiej drożeli nieznacznie: KGHM (0,7 proc.), PKO BP (0,05 proc.). Po drugiej stronie, oprócz wspomnianego CD Projektu, znalazły się też Orlen (-2,75 proc.) i Lotos (-3,29 proc.).

Nieco więcej optymizmu znajdziemy w mWIG40. Liderem wzrostów wśród średnich spółek był dzisiaj Kruk (11,53 proc.), który drożał po publikacji lepszych od oczekiwań wyników za drugi kwartał. Rosły także m.in. Trakcja - o 3,7 proc., BoomBit - o 3,4 proc. a także Millennium i Asseco - po około 2 proc.

Zysk netto grupy Asseco Poland w drugim kwartale wzrósł rok do roku o 18,7 proc. do 95,1 mln zł. Wynik jest zbieżny z szacunkami opublikowanymi wcześniej przez spółkę. Portfel zamówień grupy na 2020 rok ma wartość 10,27 mld zł. Asseco liczy na to, że pozytywne tendencje widoczne w wynikach drugiego kwartału - m.in. w segmencie administracji publicznej w Polsce - będą kontynuowane w kolejnych kwartałach.

Mniej powodów do zadowolenia mieli akcjonariusze Biomedu-Lublin (-4,33 proc.), który wciąż jest najpopularniejszą spółką wśród użytkowników Bankier.pl.

Bolesne zderzenie z giełdową rzeczywistością przeżyli inwestorzy zaangażowani w PCC Exol. Akcje spółki z Brzegu Dolnego potaniały dziś o 31,9 proc., co było najgorszym wynikiem na rynku. Powód? Inwestorzy oczekiwali zdecydowanie lepszych wyników, niż te opublikowane przez spółkę, chociaż raport pokazał, że PCC Exol poprawia wyniki. Więcej na ten temat w artykule „PCC Exol z koronakacem. Wyniki w górę, kurs pikuje”.

Z kolei na NewConnect spadkową gwiazdą był dziś Bioerg (-18,18 proc.). Mocno w górę poszły natomiast ceny akcji innej groszowej spółki - Excellence (43,28 proc.).

W przyszłym tygodniu na GPW trwał będzie sezon wyników kwartalnych. Gwoździem programu będzie czwartkowy raport CD Projektu. Więcej o wydarzeniach przyszłego tygodnia jak zwykle piszemy w artykule „Tym będą żyły rynki”.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3315,54 -0,47 1,71 0,36 -1,48 -11,47 DAX Niemcy 13033,20 -0,48 2,10 1,54 11,39 -1,63 FTSE 100 W.Brytania 5963,57 -0,61 -0,64 -2,70 -16,18 -20,93 CAC 40 Francja 5002,94 -0,26 2,18 1,50 -6,81 -16,31 IBEX 35 Hiszpania 7133,00 0,60 2,16 -1,56 -18,45 -25,30 FTSE MIB Włochy 19841,01 -0,03 0,74 -0,31 -5,48 -15,59 ASE Grecja 634,47 0,22 0,19 0,13 -24,77 -30,79 BUX Węgry 34842,51 -1,77 -3,33 0,25 -9,98 -24,39 PX Czechy 908,09 0,47 1,27 -0,15 -11,33 -18,60 RTS INDEX (w USD) Rosja 1265,62 0,06 0,29 0,63 -0,09 -18,29 BIST 100 Turcja 1100,55 -0,76 -0,84 -4,52 14,75 -3,82 WIG 20 Polska 1829,79 -0,90 0,50 0,34 -10,80 -14,90 WIG Polska 52237,26 -0,55 0,61 0,15 -4,76 -9,68 mWIG 40 Polska 3712,49 0,30 1,16 1,01 1,00 -5,01 Źródło: PAP Biznes

Michał Żuławiński