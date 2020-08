fot. Salov Evgeniy / Shutterstock

W piątek złoty wyraźnie drożeje zarówno do euro, jak i do amerykańskiego dolara. Ten ostatni notowany jest w pobliżu dwuletnich minimów.

3,688 zł należy w piątek zapłacić za amerykańskiego dolara. Oznacza to tym samym, że kurs USD/PLN spadł względem czwartku o przeszło 4 grosze, czyli 1,1 proc. Jednocześnie notowania amerykańskiej waluty bliskie są dwuletnim minimom. Przypomnijmy, że jeszcze w marcu za "zielonego" płacono 4,3 zł, miesiąc temu cena sięgała zaś 3,75 zł.

Osłabia się także euro. Kurs EUR/PLN idzie w dół o 1,5 grosza do 4,3925 zł. To spadek o 0,34 proc. względem czwartku. Tutaj do minimów jednak daleko, euro wciąż pozostaje wyraźnie droższe niż na początku roku.

Kluczem do piątkowych zmian na foreksie wydaje się konferencja w Jackson Hole i zapowiedziany przez szefa Rezerwy Federalnej "uśredniony cel inflacyjny", który zmienia podejście do inflacji. Amerykański bank centralny będzie celował we wzrost cen średnio o 2 proc. rocznie. Oznacza to, że niskie stopy procentowe w USA pozostać mogą na dłużej. Szerzej ten temat opisał Michał Żuławiński w artykule "Fed będzie tolerował wyższą inflację".

Dla inwestorów przekaz ze słów szefa Fed jest jasny. Tolerancja wyższej inflacji to niższe stopy, a niższe stopy to słabszy dolar. Wycenianie tej właśnie zależności obserwujemy dzisiaj na rynku. Dlatego dolar traci nie tylko do złotego, ale i do euro.

AT