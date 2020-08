To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 25 sierpnia 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

#1 W nowych danych z rynku pracy widać współczynnika aktywności zawodowej w drugim kwartale br. Szczegóły opisujemy dziś w materiale "Prawie 2 mln pracowników bez zajęcia".

#2 Najpierw były zgłoszenia od klientów, którzy zainwestowali i nie mogli odzyskać pieniędzy, później Komisja Nadzoru Finansowego wpisała spółkę na czarną listę. Teraz szefowie Gerda Broker trafili za kraty. Aresztowanym przez CBA przedstawicielom władz firmy zarzuca się m.in. zbudowanie piramidy finansowej. Klientom firmy obiecywano m.in. pewny zwrot z inwestycji na rynku nieruchomości.



#3 Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Chorwacji, o czym we wtorek poinformowano m.in. na oficjalnym kanale w serwisie Twitter. Powodem jest "bardzo duża liczba zachorowań" na Covid-19. W szczegółach o tym, dlaczego MSZ odradza obywatelom podróże do Chorwacji "inne niż konieczne" przeczytać można w komunikacie zamieszczonym na stronach rządowych. Także dzisiaj podobne ostrzeżenie wydano m.in. w odniesieniu do podróży na Maltę.



#4 Zakaz lotów do 43 krajów ma być przedłużony do 1 września, wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów skierowanego do podpisu premiera. Może kończą się wakacje, ale na pewno nie jest to koniec niepewności związanej z międzykrajowymi połączeniami lotniczymi.

Co jeszcze przyniósł wtorek w gospodarce? Zapraszam na wieczorne podsumowanie dnia. Wśród tematów m.in. nabór na granty, który zakończył się po minucie i wyjaśnienie zamieszania wokół mBanku, którego klienci uzyskali wgląd do cudzych rachunków.



Skrót wydarzeń z kraju i ze świata

18:06 Kolejne 125 banków spółdzielczych umożliwia dostęp do serwisów e-administracji

17:36 Odwrót na WIG20. Spadki JSW i Work Service

16:31 Polskie lotniska obsłużyły o 15 proc. mniej pasażerów w pierwszym kwartale

16:15 Prawie 2 mln pracowników bez zajęcia

15:22 MEN podpowiada, jak organizować naukę hybrydową i zdalną



15:20 Domy maklerskie wypracowały 396 mln zł zysku netto w I półroczu

15:09 Oprocentowanie wrześniowych obligacji na niezmienionym poziomie

15:07 ZUS wydał ponad 805 tys. bonów turystycznych na 690 mln zł

15:00 Wyprawka szkolna w marketach. Biedronka, Lidl i in. polują na pieniądze rodziców

14:54 Zakaz połączeń lotniczych do 43 krajów przedłużony do 1 września

14:52 Chińczycy oferują wysokie nagrody za informacje o zanieczyszczających środowisko

14:44 Nabór na granty zakończony po minucie. Będzie postępowanie kontrolne

14:32 Rolnicy mogą ubiegać się o pomoc w związku z wystąpieniem ASF

14:26 PLL LOT uruchamiają połączenie lotnicze z Wrocławia do Budapesztu

14:10 Skrócony czas pracy. Trwa spór w koalicji rządowej w Niemczech

13:56 Minister edukacji o powrocie do szkół: cała Europa podjęła decyzje praktycznie takie same jak Polska

13:36 Newag wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

13:31 Rusza program "Pod biało-czerwoną". Rząd sfinansuje gminom maszty na flagi Polski

13:28 Śledztwo przeciwko b. rzecznikowi MON przedłużone

13:06 Rząd zajmie się projektem ustawy budżetowej na rok 2021

13:00 Płaca minimalna na Ukrainie w górę

12:57 Rusza kontrola poselska ws. wydatkowania środków na walkę z COVID-19



12:50 Bułgaria: najwyższa liczba zgonów od początku epidemii

12:17 Wiceminister zdrowia: Powrót turystów do kraju może być ograniczony

12:16 Dębica wypłaci 4,08 zł dywidendy na akcję

12:08 Od 16 października będą wypłacane 70-proc. zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich

12:04 Będą obostrzenia dot. wesel? "Na razie nie planujemy"

12:02 Rzecznik Finansowy pozywa Idea Bank ws. obligacji GetBacku

12:00 Komisja PE dyskutuje w sprawie Białorusi. Eurodeputowani apelują o sankcje

11:56 MSZ odradza podróże do Chorwacji

11:54 ZNP chce, aby dyrektor szkoły mógł decydować o opóźnieniu rozpoczęcia roku szkolnego



10:50 ZUS - listy z prognozą emerytury nie dla wszystkich

10:46 B. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz chce powrócić na scenę polityczną

10:44 Niemcy: spadek PKB w II kwartale nieco mniejszy niż szacowano

10:36 Turcja: zatrzymano mężczyznę planującego zamach w Stambule

10:15 Amazon kończy covidowe podwyżki dla pracowników

10:15 GUS: Konsumenci oczekują nieco wyższej inflacji

10:06 Dworczyk: W KPRM nie toczą się prace nad projektem ws. konfiskaty prewencyjnej

10:05 GUS: Stopa bezrobocia przestała rosnąć

10:00 Facebook zapłaci 125 mln dolarów zaległego podatku we Francji

09:25 Firmy na deskach, ale bez nokautu

09:24 Władze Hongkongu rozluźniają restrykcje

09:19 Piontkowski: Odpowiedzialność za szkoły jest podzielona między samorządy i państwo

09:08 Kościński: Projekt budżetu na 2021 przedstawimy w środę na posiedzeniu rządu

08:49 Xi Jinping przestrzega przed „okresem burzliwych zmian” w gospodarce

08:34 Sekretarz generalny ONZ: Globalna turystyka poniosła straty rzędu 320 mld dolarów

07:59 Ceny ropy w USA spadają

07:41 Zamieszanie w mBanku. Klienci z dostępem do cudzych rachunków



07:20 Bank Handlowy z zyskiem netto powyżej oczekiwań

07:08 Powstaje centralna baza danych o Covid-19

07:01 Kredytowa posucha dotknęła biznes. Małe przedsiębiorstwa ucierpiały najbardziej

06:56 Test na Covid kosztem podatkowym dla firmy

06:51 Szefowie Gerda Brokera trafili za kraty

06:00 Najlepsze bankowe aplikacje na rynku - oceny użytkowników

06:00 Najlepsze lokaty roczne. 1,60 proc. przy dwóch ofertach

06:00 genXone wchodzi na giełdę



