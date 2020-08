Rusza program "Pod biało-czerwoną". Rząd sfinansuje gminom maszty na flagi Polski

fot. Krystian Maj / Kancelaria Premiera RP

Premier Mateusz Morawiecki wziął we wtorek w Tychach (Śląskie) udział w inauguracji rządowego projektu „Pod biało-czerwoną”, zakładającego wsparcie dla gmin w budowie masztów do prezentacji flagi narodowej. Barwy narodowe należą do wszystkich – oświadczył.

"To program dla wszystkich gmin, wszystkich powiatów w Polsce. +Pod biało-czerwoną+ to propozycja dla wszystkich gmin, żeby wszędzie stawiać maszty, wysokie maszty dla uczczenia naszych rocznic, setnej rocznicy niepodległości, Bitwy Warszawskiej, które niech świadczą o tym, że polskość to jest wielka, wspaniała wartość, że polskość, to jest solidarność, polskość to wolność, a biało-czerwona flaga niech łączy" – powiedział Mateusz Morawiecki.

"Biało-czerwona flaga nie jest ani prawicowa, ani lewicowa. Biało-czerwona flaga, nasze barwy narodowe należą do wszystkich. Biało-czerwona to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i niech na tych masztach ta biało-czerwona flaga przypomina nam o wspaniałej przyszłości, która czeka nas, ale też niech przypomina nam, że nie wzięliśmy się tutaj znikąd, że zawdzięczamy tę wolność, którą dzisiaj się możemy cieszyć, demokrację, którą się możemy cieszyć, właśnie naszym wspaniałym bohaterom" - podkreślił szef rządu.

Premier brał udział w inauguracji programu "Pod biało-czerwoną". Zakłada on sfinansowanie przez rząd zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 r.

Premier był pytany, dlaczego akurat Tychy zostały wybrane na miejsce inauguracji programu i jak ocenia stosunek rządu do samorządów, bo - jak zauważył dziennikarz - w inauguracji nie bierze udziału przedstawiciel samorządu tyskiego.

"Stosunek naszego rządu do samorządów jest bardzo pozytywny. Chcemy jak najbliżej współpracować, czego najlepszy dowód daliśmy poprzez zaproponowanie rządowego programu inwestycji drogowych, a także programu inwestycji drogowych. To są kilkukrotnie wyższe programy niż nasi poprzednicy byli w stanie sfinansować" - zauważył premier.

Podkreślił, że było to możliwe dzięki ukróceniu patologii takich, jak karuzele VAT-owskie, przemyt. "Nie ma także przyzwolenia na patologie w urzędach centralnych, samorządowych. To dzięki temu pojawiło się dodatkowo kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie, które przeznaczamy na politykę społeczną, a także na politykę rozwojową dla wszystkich samorządów" - mówił szef rządu.

Wskazał, że Tychy, a także inne powiaty woj. śląskiego są wielkim beneficjentem "ogromnego przyrostu w ściągalności podatków PIT i CIT".

Odpowiadając na pytanie, dlaczego inauguracja programu odbywa się w Tychach, premier stwierdził, że pomnik, obok którego stanął maszt, zawsze mu się podobał. Chodzi o Pomnik Niepodległości w kształcie litery V.

"Myślę, że mieszkańcy Tychów i całego Górnego Śląska, i wszystkich polskich miast i powiatów odpowiedzą pozytywnie na mój apel, bo warto łączyć przeszłość z przyszłością. Pod biało-czerwoną nie ma żadnych podziałów. To nasza wspólna wartość, to nasza wspólna polska flaga" - podkreślił.

Premier Morawiecki odesłał też do strony internetowej: gov.pl/bialoczerwona, gdzie mieszkańcy będą mogli podpisywać petycję umożliwiającą złożenie wniosku o sfinansowanie budowy masztów. Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę podpisów online za pomocą tego serwisu. Pod petycją o zakup masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą się podpisywać jej mieszkańcy.

W gminach do 20 tys. mieszkańców musi to być przynajmniej 100 podpisów, w gminach do 100 tys. mieszkańców - przynajmniej 500 podpisów, a w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców - przynajmniej 1000 podpisów. W trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę podpisów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidywany jest udział prezesa Rady Ministrów w uroczystości zawieszenia flagi na maszcie. (PAP)

autorki: Anna Gumułka, Karolina Mózgowiec

