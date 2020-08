Wyprawka szkolna w marketach. Biedronka, Lidl i in. polują na pieniądze rodziców

fot. Yuganov Konstantin, Tetiana Shumbasova, botulinum21 / Shutterstock

Popularne sieci sklepów walczą o pieniądze rodziców i szykują promocje na wyprawkę szkolną. Sprawdziliśmy, co proponują m.in. Lidl, Biedronka, Kaufland, Auchan czy Tesco.



Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. W związku z pandemią COVID-19 nauka w szkołach będzie wyglądać inaczej niż do tej pory. Szef MEN potwierdził, że dzieci od 1 września wracają do szkół, a dodatkowe obostrzenia mogą być wprowadzone w powiatach należących do „żółtej” i „czerwonej” strefy. Około 40 proc. rodziców pod koniec sierpnia kompletuje wyprawki dla dzieci, a markety kuszą promocjami już od początku sierpnia, wynika z badania Barometr Provident.

"Wymień stary plecak na nowy" w Auchan

Jedną z akcji przeprowadzanych przez sieć sklepów Auchan jest wymiana starego plecaka na bon rabatowy w wysokości 50 proc. do wykorzystania na zakup nowego. Plecaki, które nadają się do używania, zostaną przekazane potrzebującym, natomiast pozostałe poddane będą recyklingowi. Ceny plecaków zaczynają się od 10 zł w Tesco. Natomiast w Kauflandzie rodzice kupią tornister za 14,99 zł.

Jak wynika z badania Barometr Providenta, około 60 proc. rodziców zaopatruje w nowe przybory szkolne każdego roku, natomiast co dziesiąty rodzic zamierza kupić tylko niezbędne nowe przybory szkole. Średnio koszt szkolnej wyprawki to około 330 zł. Dla porównania w 2017 roku na artykuły szkolne rodzice przeznaczyli średnio 530 zł na jedno dziecko.

Wyprawka szkolna w Lidlu, Carrefourze i Tesco

Markety Lidl oprócz własnych produktów kuszą klientów artykułami szkolnymi posiadającymi m.in. licencję Disneya. Sieć sklepów oferuje za 21,99 zł piórnik z pełnym wyposażeniem. Gotowe zestawy są popularnymi produktami - m.in. za 9,99 zł można kupić pakiet szkolny w Auchan, wyposażony w 15 najbardziej przydatnych artykułów. W Carrefour z kolei klienci kupią zeszyty 80-kartkowe już za 0,99 zł. Za niecałe 50 gr można zaopatrzyć się w 16-kartkowe m.in. w Tesco.

Rodzice kompletują wyprawkę szkolną, a i uczniowie chcą już rozpocząć rok szkolny w tradycyjnym wydaniu. Z badania przeprowadzonego przez twórcę dziennika elektronicznego VULCAN i Zakład Badań nad Procesem Uczenia się Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wynika, że około 60,7 proc. uczniów woli wrócić do szkoły niż kontynuować naukę zdalną.

Aplikacja "Szkoła w Biedronce"

Biedronka z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wprowadziła aplikację "Szkoła w Biedronce", w której przeglądać można wszystkie dostępne w sklepach artykuły szkolne m.in. plecaki, zeszyty, zestawy kredek i flamastrów, kleje, długopisy oraz piórniki. Oferta widoczna w gazetce ważna jest do 5 września.