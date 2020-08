genXone wchodzi na giełdę

genXone

We wtorek, 25 sierpnia, na rynku NewConnect zadebiutuje genXone. Spółka działa w branży biotechnologicznej, a ostatnio do jej oferty trafiły testy na Covid. Prowadzone są również badania mające pomóc w stworzeniu szczepionki.

Zgodnie z uchwałą zarządu giełdy do obrotu trafi 3 mln 295 tys. akcji czterech serii. Wartość nominalna każdej akcji to jeden złoty. Kurs odniesienia spółki genXone znajduje się na poziomie 6,9 zł (cena emisji akcji serii D), co daje wycenę w wysokości 22,7 mln zł. W akcjonariacie genXone znajdują się m.in. dwa giełdowe podmioty – Medcamp (13,26 proc. udziałów) oraz Carpathia Capital (7,68 proc.).

– Wchodzimy na rynek kapitałowy, gdyż jest to naturalny krok rozwoju dla naszego biznesu. Mamy już solidnie zbudowaną strukturę firmy i aktywności, które systematycznie budują nasze przychody. Mamy też atuty, które docenią inwestorzy. Jesteśmy jedną z nielicznych firm na świecie, która posiada akredytację Oxford Nanopore Technologies (ONT) - twórcy technologii sekwencjonowania nanoporowego oraz licencję umożliwiającą jej komercyjne wykorzystanie. Od marca nasz zespół Laboratorium Diagnostyki Molekularnej realizuje testy identyfikujące koronawirusa SARS-CoV-2. Wykonaliśmy już prawie 30 tysięcy takich badań. Mamy stabilną sytuację finansową, dzięki czemu mogliśmy zainwestować w prorozwojowy sektor badań diagnostycznych – mówi dr Michał Kaszuba, prezes zarządu spółki.

Strategia spółki zakłada aktywność w kilku ściśle powiązanych ze sobą obszarach. Rozbudowywany będzie system kanałów dystrybucji, rozszerzana oferta sklepu internetowego oferującego badania diagnostyczne. Równolegle negocjowane są warunki współpracy z partnerami biznesowymi. genXone chce umocnić swoją pozycję na rynku badań diagnostycznych, jednocześnie liczy na zwiększenie popularności i dostępności badań molekularnych.

Zespół specjalistów z działu Badań i Rozwoju genXone przygotowuje się do wznowienia prac w ramach projektu Nanobiome, którego celem jest szczegółowe poznanie ludzkiego mikrobiomu jelitowego. Ten projekt ma dać spółce ogromne możliwości dalszego rozwoju ze względu na zastosowanie wyników badań w szeroko rozumianej profilaktyce zdrowotnej. Równolegle trwa przygotowanie zaplecza technicznego i operacyjnego pod budowę baz genomowych i metagenomowych.

Testy i szczepionka na koronawirusa

Ale to nie jedyne plany spółki genXone, która w ostatnich miesiącach zaangażowała się także w walkę z epidemią Covid. - Nasz zespół badawczy realizuje projekt, który może pomóc w walce z pandemią. W jego ramach poznajemy genom koronawirusa SARS-CoV-2, wykorzystując do tego sekwencjonowanie nanoporowe. Dzięki temu dowiadujemy się, jakie pochodzenie ewolucyjne i geograficzne mają koronawirusy wykrywane w naszym laboratorium molekularnym. Może być to podstawą do śledzenia pandemii i jej przeciwdziałaniu. Poznaliśmy już 17 genomów koronawirusa, a w kolejce czekają kolejne. – podkreśla prezes Kaszuba. Zdaniem spółki, wyniki tych badań mogą być wykorzystane w opracowaniu szczepionki, o czym więcej pisaliśmy już w kwietniu tego roku.

Ponadto w ramach laboratorium diagnostycznego spółka przeprowadza testy wykrywające obecność koronawirusa SARS-CoV-2 przy użyciu metody Real Time RT-PCR. We współpracy z NewLab System spółka przygotowuje także projekt polegający na utworzeniu i wyposażeniu mobilnego laboratorium diagnostycznego 2. klasy bezpieczeństwa „BSL-2” w pawilonie. Takie laboratorium będzie mogło być instalowane w dowolnym miejscu z dostępem do mediów oraz Internetu. Z tego względu będzie można je uruchomić w miejscowościach, w których będą występować ogniska epidemii. Po ustaniu konieczności wykonywania testów na obecność koronawirusa SARS–CoV–2 w danym miejscu, laboratorium będzie mogło być przetransportowane w inne miejsce. Szacowany koszt jednego laboratorium wynosić będzie ok. 750 tys. zł netto.

Spółka zaczęła zarabiać

Dotychczas genXone koncentrował się głównie na działalności badawczej i rozwojowej, która finansowana była w oparciu o dotacje i pożyczki udzielane przez podmioty powiązane. Spółka znajduje się teraz na etapie urynkowienia oferowanych produktów i usług. W 2019 r. genXone osiągnął przychody o wartości 205 tys. zł, natomiast w I półroczu 2020 r. wygenerowano już aż 5,39 mln zł przychodu netto. Obecny rok to także pierwszy moment, kiedy genXone zaczął zarabiać, osiągając do końca czerwca zysk netto w wysokości blisko 2 mln zł. Pomimo pierwszych zysków, spółka wciąż jest na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju, co daje jej duży potencjał do wzrostu, ale przy jednoczesnej akceptacji sporego ryzyka.