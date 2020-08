Bankier.pl

mBank zmaga się z kolejną awarią. Tym razem wygląda ona na poważniejszą niż wysłanie testowych powiadomień push. Okazuje się, że niektórzy klienci zakładający konta w mBanku zostali w ostatnich dniach „przypisani” do rachunków innych osób.

O sprawie pisze serwis Zaufana Trzecia Strona, powołując się na relacje kilku klientów mBanku. Z opisu wynika, że niektórzy klienci zakładający nowe konta w mBanku otrzymali dostęp do rachunków innych osób. Według relacji, dane zostały zastąpione w ten sposób, że prawowity właściciel konta w mBanku został „nadpisany” innym użytkownikiem.

„Co prawda w banku pozostają jego rachunki (i kredyty), ale otrzymują nowego właściciela – z nowym imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu. Stary posiadacz rachunku otrzymuje powiadomienie o zmianie danych – ale oczywiście nie może już nic zrobić, ponieważ jego danych nie ma w systemie” – pisze Zaufana Trzecia Strona.

- Dziś dostałam SMS, że zmieniono mi numer kontaktowy do konta. Po zgłoszeniu w placówce okazało się, że ja nie mam dostępu do konta, a obcy Pan z innej części Polski ma wgląd w moje konto widzi moje saldo, może przelewać moje pieniądze - pisze jedna z klientek mBanku na Facebooku.

Prawdopodobnie na skutek awarii, wczoraj w godzinach wieczornych nie działał system składania wniosków w mBanku.

Poprosiliśmy bank o skomentowanie tej sprawy. Jak tylko otrzymamy komentarz, tekst zostanie zaktualizowany.

Wczoraj na Twitterze mBank zamieścił następujące stanowisko: "Na skutek błędu niewielka grupa klientów mogła zobaczyć informacje dotyczące innych osób. Ze względów bezpieczeństwa natychmiast ograniczyliśmy dostęp do serwisu. Pieniądze klientów są bezpieczne. Z każdą z osób, której ten problem dotyczy kontaktujemy się indywidualnie.Podjęliśmy wszystkie kroki, jakich wymaga od nas prawo, interes i bezpieczeństwo klientów. Bardzo serdecznie przepraszamy wszystkich klientów, których ten problem dotknął."

To kolejna awaria mBanku w ostatnich dniach. Przypomnijmy, niedawno bank wysłał do tysięcy klientów testowe powiadomienia push. Zaniepokojeni użytkownicy zaczęli masowo logować się do systemu transakcyjnego powodując jego przeciążenie. Tamtą wpadkę udało się obrócić w żart, ale tym razem sprawa wydaje się znacznie poważniejsza.

mBank obsługuje ponad 4,6 mln klientów, z czego 4 mln stanowią klienci indywidualni. Z bankowości internetowej w mBanku korzysta aktywnie ponad 2,4 mln klientów. Bankowość mobilną obsługuje natomiast 2,3 mln klientów – wynika z danych serwisu PRNews.pl.

Wojciech Boczoń