Najlepsze bankowe aplikacje na rynku. Wasze oceny

fot. PopTika / Shutterstock

Najwyżej ocenianą przez użytkowników bankową aplikacje mobilną ma ING Bank Śląski. Klienci banku wystawili jej notę 4,9 na 5 możliwych punktów. Po piętach depcze Śląskiemu PKO Bank Polski, którego IKO oceniane jest na 4,8 punktu – wynika z analizy Bankier.pl.

Bankowość mobilna w Polsce bije rekordy popularności. Jak wynika z danych Bankier.pl, z kanału tego na koniec I kwartału 2020 roku korzystało aktywnie 14,3 mln klientów banków. Zdecydowana większość, bo aż 11,8 mln wykorzystywała w tym celu aplikacje mobilne. Pozostali logowali się do lekkich serwisów transakcyjnych lub korzystali z systemów RWD (ang. Responsive Web Design).

Banki udostępniają swoje aplikacje głównie na dwa podstawowe systemy operacyjne: Androida i iOS. Niektóre instytucje utrzymują jeszcze programy napisane na Windowsa, a kilka banków oferuje apki przygotowane dla telefonów Huawei (dostępne w App Gallery). Z danych serwisu Statcounter wynika, że zdecydowanie najpopularniejszą platformą mobilną w Polsce jest Android. Korzysta z niego 95 proc. użytkowników urządzeń mobilnych. Konkurencyjny system iOS ma 4,5 proc. udział w rynku. Resztę stanowią pozostałe systemy mobilne, m.in. Windowsa, Samsunga czy Nokii.

Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej na telefon komórkowy. Minimum 1 logowanie w miesiącu w danym kwartale Bank I kw. 2020 PKO BP 2 801 459 mBank 2 005 301 ING Bank 1 700 000 Pekao 1 462 693 Santander Bank Polska 1 373 679 Bank Millennium 1 269 187 BNP Paribas 492 600 Alior Bank 419 990 Credit Agricole 237 022 TMUB 83 701 Razem: 11 845 632



Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej ocenom, jakie wystawiają użytkownicy aplikacji w marketach Google Play i App Store. Jak wynika z zebranych przez nas danych, najwyżej ocenianą aplikacją w obu sklepach jest Moje ING oferowane przez ING Bank Śląski. Drugie miejsce zajmuje IKO służące do obsługi finansów w PKO Banku Polskim. W Google Play trzecie miejsce na podium zajmują ex aequo Bank Millennium, Bank Pekao, mBank i Santander Bank Polska z oceną 4,7 punktu.

Na drugim biegunie znalazła się aplikacja Citi Handlowego. Użytkownicy wystawili jej surową ocenę – 2 punkty. Drugie od końca są Idea Bank i Plus Bank, a kolejne miejsca należy do BOŚ-a.

Oceny aplikacji w Google Play Lp. Bank Ocena w Google Play Liczba głosów 1. ING Bank Śląski 4,9 130 tys. 2. PKO BP 4,8 387 tys. 3. Bank Millennium 4,7 82,6 tys. Bank Pekao 4,7 75,3 tys. mBank 4,7 198,1 tys. Santander Bank Polska 4,7 127,7 tys. 4. Getin Bank 4,6 12,4 tys. 5. Nest Bank 4,4 11,9 tys. 6. Alior Bank 4,3 29,8 tys. 7. Credit Agricole 4,2 32 tys. 8. BNP Paribas 4,0 17 tys. TMUB 4,0 8,2 tys. 9. BOŚ Bank 3,3 110 10. Idea Bank 3,2 2 tys. Plus Bank 3,2 1,9 tys. 11. Citi Handlowy 2,0 5,5 tys. Stan na 21 sierpnia 2020 r.



Czołówka wygląda podobnie w markecie App Store, w którym znajdują się apki na iOS. Liderem jest ING Bank Śląski, a drugie miejsce zajmują PKO Bank Polski na równi z mBankiem. Trzecie należy do Banku Millennium, który dzieli podium z Getin Bankiem. Jeśli spojrzymy na drugi biegun zestawienia, to znajdą się tam te same instytucje, co w markecie Google Play. Z tą różnicą, że tu noty są jeszcze niższe niż te, które wystawili użytkownicy Androida.

Oceny aplikacji w App Store Lp. Bank Ocena w App Store Liczba głosów 1. ING Bank Śląski 4,9 63 tys. 2. PKO BP 4,8 179,1 tys. mBank 4,8 135,5 tys. 3. Bank Millennium 4,7 17,3 tys. Getin Bank 4,7 6 tys. 4. Santander Bank Polska 4,6 83,3 tys. Alior Bank 4,6 28,5 tys. BNP Paribas 4,6 24,9 tys. TMUB 4,6 4 tys. 5. Bank Pekao 4,4 36,9 tys. 6. Nest Bank 4,2 1,1 tys. 7. BOŚ Bank 4 24 8. Credit Agricole 3,8 1,5 tys. 9. Plus Bank 2,4 27 10. Citi Handlowy 1,6 20 11. Idea Bank 1,4 44 Stan na 21 sierpnia 2020 r.



Oczywiście powyższe zestawienia nie uwzględniają funkcjonalności aplikacji, a jedynie (a może „aż”) opinie wystawione przez użytkowników. Łatwo zauważyć duże rozbieżności między liczbą oddanych głosów. Niektóre aplikacje mają po kilkaset tysięcy ocen, podczas gdy inne już tylko kilkadziesiąt czy kilkaset. Odzwierciedla to jednak w pewien sposób liczbę użytkowników aplikacji. Cześć banków ma po kilka milionów użytkowników, natomiast z aplikacji mniejszych instytucji korzysta zaledwie kilka tysięcy osób.