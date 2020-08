Prawie 2 mln pracowników bez zajęcia

Minister edukacji o powrocie do szkół: cała Europa podjęła decyzje praktycznie takie same jak Polska

Przygotowaliśmy wytyczne sanitarne, materiały informacyjne dla dyrektorów szkół, pomagamy w zaopatrzeniu w płyny do dezynfekcji i maseczki – poinformował we wtorek minister edukacji Dariusz Piontkowski, mówiąc o przygotowaniu do rozpoczęcia roku szkolnego. Podał, że do szkół trafi 20 tys. termometrów bezdotykowych.