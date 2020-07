To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 24 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Choć przedostatni lipcowy piątek był dość spokojnym dniem, to przed weekendem i tak mamy do polecenia wiele interesujących tekstów. Znajdzie się zarówno coś dla inwestorów, tematy związane z rynkiem pracy, jak i kolejne informacje dotyczące bonu turystycznego. Jak co piątek także tygodniowe podsumowanie najważniejszych tematów dla portfela każdego z nas. Zaczynajmy.

Notowania euro ustanawiają w tym tygodniu wielomiesięczny rekord. Poziomy powyżej 1,16 USD za jednostkę wspólnej waluty ostatni raz widziane były w 2018 roku. Tymczasem złoto jest już o włos od rekordu wszech czasów, trwa także rajd na srebrze. Mijający tydzień na rynkach finansowych podsumowuje w swoim niepodrabialnym stylu Piotr Kuczyński. Który jednocześnie podzielił się swoimi kulturalno-ekonomicznymi rekomendacjami.

Dziś mamy dwa ważne teksty dotyczące pracowników i rynku pracy. Ponad milion bezrobotnych w urzędach pracy i wzrost stopy bezrobocia, ale i ożywienie w liczbie zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Krajobraz rynku pracy po lockdownie nie mieni się w różowych barwach. Na 7 ciekawych wykresach przedstawia go Weronika Szkwarek.

Wraz z pracami nad przyszłorocznym budżetem wraca temat płacy minimalnej. Wcześniej padały obietnice, że płaca ta wyniesie już w przyszłym roku 3 tys. zł, a w kolejnych latach dojdzie do 4 tys. zł. Wygląda na to, że kryzys pozwoli rządzącym wycofać się z tych obietnic. Jednak najistotniejsze pytanie nie brzmi: „ile będzie wynosić płaca minimalna w roku X? Jakie pytanie jest ważniejsze? - to wyjaśnia w swoim tekście Michał Żuławiński.

W sobotę ma ruszyć rejestracja przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny – poinformowało w piątek Ministerstwo Rozwoju. Szczegóły dla zainteresowanych firm przedstawiamy w artykule na Bankier.pl.

Z pomocą Bankier.pl nadgonisz najważniejsze dla twojego portfela tematy mijającego tygodnia. Jak co tydzień zebrał je Michał Żuławiński. A z dzisiejszych tematów ważnych dla naszych portfeli piszemy o wciąż drożejących paliwach oraz końcu przyznawania zasiłku opiekuńczego na preferencyjnych zasadach.

Dla lubiących bankować w weekendy, uprzedzamy, że nie zawsze będzie to możliwe. Banki jak zwykle zapowiadają przerwy techniczne. Warto sprawdzić, czy nie dotyczy to Twojego banku i kiedy będzie przerwa.

Na koniec dwa newsy z naszej sekcji Moto. Nieuchronnie zbliża się moment, kiedy wreszcie nie będzie nam groził mandat za jazdę bez prawa jazdy (przy sobie). Posłowie przyjęli wreszcie odpowiednie zmiany w prawie. Zainteresowanie powinny wzbudzić także nowe barwy policyjnych radiowozów w Polsce.

Życząc przyjemnego weekendowego odpoczynku, zapraszam na kolejne podsumowanie w najbliższą niedzielę.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:24 Właściciel marki Coccodrillo szacuje stratę netto w I kwartale na 22,7 mln zł

18:24 Duże zainteresowanie infolinią ZUS ws. bonu turystycznego

17:51 Biały Dom ostrzega Chiny przed polityką "wet za wet"

17:37 Zasiłek opiekuńczy - po 26 lipca na zasadach ogólnych

17:26 Norwegia ponownie uznała Hiszpanię za kraj niebezpieczny z powodu wirusa

17:20 Poważna awaria Garmina

17:15 Nasdaq pociągnął w dół także indeksy na GPW

16:52 Spółka zależna Mercatora ma umowy na dostawy rękawic za ok. 350 mln zł

16:16 Żyżyński: RPP nie miała na celu osłabienia złotego

16:14 Idea Bank otrzymał od Idea Money 101,27 mln zł

14:16 Pandemia obniżyła popyt na pracę i oczekiwania płacowe

14:08 Przyjaciele, którzy zawarli pakt w 1992 r., podzielili się wygraną na loterii

13:40 Chiny: liczba lotów pasażerskich wzrosła do 80 proc. poziomu sprzed pandemii

13:31 Władze Hongkongu: koronawirus wymyka się spod kontroli

13:21 Od soboty ma ruszyć rejestracja firm zainteresowanych programem Polski Bon Turystyczny

13:12 Jacek Kurski zostanie p.o. prezesa TVP

12:56 Rolnicy mogą dostać 1 mld zł na poprawę swojej sytuacji w związku z koronawirusem

12:46 5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

12:26 Paliwa wciąż drożeją

12:20 Tym będą żyły rynki: Ameryka przede wszystkim

12:19 Przedsiębiorcy, którzy mają współmałżonka jako pracownika, mogą ubiegać się o pomoc z tarczy PFR

11:53 UOKiK: zakwestionowano 42 proc. urządzeń do pielęgnacji paznokci

11:52 W weekend imieniny ponad 2 mln osób. MC zachęca, by zainstalować solenizantom ProteGO Safe

11:46 Rzecznik MŚP: Z działań pomocowych banków mogą skorzystać wszyscy kredytobiorcy

11:37 Zmiany ws. pracowników delegowanych. Sejm przyjął przepisy

10:45 W weekend lepiej zaopatrzyć się w gotówkę. Utrudnienia w 11 bankach

10:44 Kurs euro stabilizuje się po burzliwym tygodniu

10:43 Będą dodatki motywacyjne dla mundurowych. Sejm uchwalił ustawę

10:40 Silne wzrosty growego debiutanta na GPW

10:23 Facebook Messenger pozwoli ukryć wiadomości

10:10 EuroPMI: powiew gospodarczego optymizmu z Zachodu

10:05 Sejm za przyznaniem świadczeń osobom zesłanym w latach 1939-56 do Związku Sowieckiego

10:01 Jak zmieniły się perspektywy inflacji po kryzysie

10:00 Odsetek "byków" na GPW wzrósł do 47,7 proc.

09:53 Będzie więcej lekarzy specjalistów? Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zawodzie lekarza

09:51 Prace nad Narodowym Holdingiem Spożywczym trwają

09:30 Żyto wchodzi na GPW

08:00 Przerwa w dostępnie do PUE ZUS

07:16 Donosowa szczepionka przeciw Covid-19 skuteczna w testach na zwierzętach

06:50 Firmy transportowe walczą o zlecenia niskimi cenami

06:50 Niewiele firm dba o zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników

06:38 System elektroniczny do zapisów na wizyty u lekarza w przyszłym roku

06:20 Kościński: Nie zgodzimy się na żadne podwyżki podatków

06:13 Włoska misja niemożliwa, czyli jak wyprodukować 3 mln ławek w 3 tygodnie

06:08 Maląg: Tempo wzrostu bezrobocia z miesiąca na miesiąc słabnie

06:01 Coraz więcej kobiet wstępuje do policji

06:00 Najtańsze konta firmowe w lipcu [Ranking]

06:00 Czytam, oglądam, polecam. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych

06:00 3000 zł płacy minimalnej nie teraz. Jeszcze nie teraz

06:00 Pocovidowy rynek pracy. 7 wykresów, które warto zobaczyć