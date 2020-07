Spółka zależna Mercatora ma umowy na dostawy rękawic za ok. 350 mln zł

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Mercator Medical (Thailand) Ltd, spółka zależna Mercatora, zawarła z australijską firmą Unispace Health Pty Ltd. dwie umowy dostawy rękawic - podał Mercator w komunikacie. Łączna wartość dostaw wynosi ok. 350,2 mln zł.

Umowy dotyczą dostaw przewidzianych do realizacji w partiach w okresie do marca 2021 r.

Jak podano, w odniesieniu do jednej z tych umów, o szacowanej wartości ok. 331,1 mln zł, odbiorca jest uprawniony do jej rozwiązania bez wskazywania powodu z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia. (PAP Biznes)

