Nasdaq pociągnął w dół także indeksy na GPW

Przecena spółek technologicznych w Ameryce okazała się wystarczająco silnym katalizatorem, aby sprowadzić w dół indeksy przy Książęcej. W cieniu spadków błyszczały spółki covidowe oraz akcje najnowszego gamingowego debiutanta.

W czwartek na Wall Street doszło do ostrej wyprzedaży kilku spółek technologicznych, co pogorszyło nastroje inwestycyjne na całym świecie. Nie pomogły zaskakująco dobre dane z europejskich gospodarek, gdzie wskaźniki PMI pokazały ożywienie koniunktury gospodarczej. Główne indeksy na zachodzie Starego Kontynentu w piątek późnym popołudniem zniżkowały w granicach 1-2%. Rosły za to notowania złota, które po raz pierwszy od prawie 9 lat znalazły się powyżej 1900 USD za uncję.

Na warszawskim parkiecie zanotowaliśmy jednoznacznie spadkową sesję. Pod kreską dzień zamknęła ponad połowa walorów z rynku głównego. WIG stracił 0,42%, zasadniczo powracając do stanu sprzed tygodnia. Podobnie jak WIG20, który po utracie 0,54%, zamknął tydzień na poziomie 1 810,33 pkt.

Wśród blue chipów najsłabiej wypadły walory Lotosu (-3,8%), Dino (-3,1%) oraz CCC (-2,9%). Pod kreską znalazły się też walory największych banków. W mWIG-u ponad 3% stracili akcjonariusze Amiki i Eurocashu. Błyszczały za to papiery Mercatora (+11,5%) i Biomedu Lublin (+18%), czyli spółek spod znaku Covid-19.

Dzień po debiucie doszło do pierwszych transakcji na akcjach Gaming Factory. Akcjonariusze gamingowego debiutanta nie powinni jednak narzekać – piątkowy kurs zamknięcia był o niemal 102% wyższy od ceny emisyjnej.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3310,89 -1,80 -1,63 3,59 -6,28 -11,60 DAX Niemcy 12838,06 -2,02 -0,63 6,15 2,52 -3,10 FTSE 100 W.Brytania 6123,82 -1,41 -2,65 0,00 -18,36 -18,81 CAC 40 Francja 4956,43 -1,54 -2,23 1,75 -11,59 -17,09 IBEX 35 Hiszpania 7294,70 -1,22 -1,96 1,38 -21,81 -23,61 FTSE MIB Włochy 20075,27 -1,85 -1,69 4,76 -9,08 -14,60 ASE Grecja 634,32 -0,94 -1,12 -4,61 -27,45 -30,80 BUX Węgry 35107,97 -1,30 -0,26 -5,62 -15,00 -23,82 PX Czechy 915,87 -1,95 -3,49 -0,37 -14,84 -17,91 RTS INDEX (w USD) Rosja 1255,98 -0,45 3,27 -1,97 -6,24 -18,91 BIST 100 Turcja 119201,60 0,14 0,35 4,15 15,22 4,17 WIG 20 Polska 1810,33 -0,54 0,80 1,46 -22,48 -15,80 WIG Polska 51672,44 -0,42 1,23 2,36 -14,98 -10,65 mWIG 40 Polska 3646,09 -0,04 1,47 2,03 -9,74 -6,71

KK