fot. Nitr / Shutterstock

Żyto jest kolejnym produktem, którym można handlować na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS). GPW zapowiada dalszy rozwój tego przedsięwzięcia.

Obrót żytem, podobnie jak pszenicą (pierwsze aukcje odbyły się w maju), będzie odbywał się w dwóch równolegle funkcjonujących systemach: w systemie kursu jednolitego oraz systemie aukcyjnym. Do obrotu zostanie dopuszczone wystandaryzowane ziarno żyta klasy B i C.

System kursu jednolitego polega na prowadzeniu przez giełdę regularnych, cotygodniowych notowań wystandaryzowanych kontraktów na towar przechowywany przez uczestników rynku w autoryzowanych przez TGE magazynach. Wszystkie transakcje na danej sesji, w danym magazynie, zawierane będą po jednym kursie. Z kolei system aukcyjny polega na organizacji i prowadzeniu przez TGE doraźnych aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od jego właściciela dysponującego własnym magazynem autoryzowanym. Na etapie autoryzacji każdy magazyn wskazuje rodzaj towaru, jaki będzie przechowywał: pszenica i/lub żyto.

– Cieszy mnie, że giełdowy rynek rolny rozwija swoją działalność. Jego uruchomienie było historycznym momentem dla naszego rolnictwa i spełnieniem moich wieloletnich marzeń. Wielu moich poprzedników ministrów o tym mówiło, ale nie udało się im jakoś tego zrealizować. My od kilku miesięcy testujemy już kolejne narzędzia i sposoby prowadzenia tego przedsięwzięcia. Analiza rynku z pewnym wyprzedzeniem jest tu bardzo istotna. Wprowadzenie żyta, czyli następnego produktu do obrotu na RTRS wynika z analizy potrzeb jego uczestników i oznacza przejście do kolejnego etapu rozwoju giełdy rolnej. Moim celem jest umożliwienie rolnikom wyższych zarobków w bezpiecznych i transparentnych warunkach, które daje giełda. Uzyskiwane tu ceny są najbardziej obiektywne. To ceny rynkowe, będące efektem podaży i popytu. Pozytywne jest również to, że giełda zaczyna funkcjonować, jako punkt odniesienia w zakresie cen produktów – mówi Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Podstawą działania Platformy Żywnościowej jest TGE, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) i Magazyny Autoryzowane. Giełda zapewnia transparentny obrót towarami rolnymi, izba rozliczeniowa – bezpieczeństwo rozliczeń finansowych, a Magazyny Autoryzowane - wysoką jakość przechowywanego towaru. Okres pilotażowy w ramach projektu „Platforma Żywnościowa” potrwa do końca sierpnia 2020 r. W tym czasie TGE i IRGiT nie pobierają żadnych opłat od uczestników rynku.

Jak informuje GPW, od uruchomienia RTRS na rynku funkcjonują 32 autoryzowane magazyny oraz dopuszczone 3 domy maklerskie.

– Giełdowy rynek rolny to jedna z naszych najważniejszych inicjatyw strategicznych, którą uruchomiliśmy i realizujemy pomimo trwającej pandemii koronawirusa. Niecałe pół roku od uruchomienia rynku wprowadzamy do obrotu drugi produkt, a już na jesieni wprowadzimy kolejny – kukurydzę. W późniejszym okresie zamierzamy rozszerzyć paletę o takie produkty jak cukier, odtłuszczone mleko w proszku czy koncentrat soku jabłkowego. W planach mamy również uruchomienie rynku terminowego na towary rolno-spożywcze – podkreśla Marek Dietl, prezes GPW.

MZ