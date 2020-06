To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 19 czerwca 2020

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Miała być susza, a pada i pada. Ale warunki pogodowe to tylko jedno z utrudnień, które stoją na drodze właścicielom zbiorów. Nie ma chętnych do pracy przy zbiorach - pisze w swoim dzisiejszym materiale Weronika Szkwarek. Ile płaci się w tym roku za łubiankę truskawek - zachęcam do sprawdzenia stawek w różnych częściach Polski.

Gdzie jest Polak, gdy nie ma go w terenie? Najnowsze dane nt. popularności serwisów vod każą sądzić, że często przed telewizorem. Netflix powiększył liczbę użytkowników w Polsce o blisko 100 proc. w ciągu roku - podajemy dzisiaj. Ze świata filmu już tylko krok do gamingu, który fanów ma nie tylko wśród graczy, ale także wśród inwestorów. Na warszawskim parkiecie mamy już ponad 40 spółek z tej branży, o łącznej kapitalizacji powyżej 50 mld zł. Jak sobie radzą - opisuje dzisiaj Adam Hajdamowicz.

Przy okazji - czy wiedzą Państwo, który operator gwarantuje dziś najszybszy internet mobilny? Po miesiącu przerwy na I miejsce w rankingu wraca uprzedni lider. Do normy sprzed pandemii wraca też jakość sieciowych połączeń, wynika z raportu, którego wnioski podsumowuje Marcin Kaźmierczak.

Ten sam autor poświęca dziś uwagę startującym jeszcze w tym miesiącu, nowym dopłatom do zakupu samochodów elektrycznych. Dofinansowanie będzie można pozyskać na jeden z ośmiu modeli pojazdów, wnioskodawcami - obok taksówkarzy czy przedsiębiorców - mogą być także klienci indywidualni. Do rozdania jest 150 mln zł. Podpowiadamy, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o te środki.

O swoje pieniądze niezmiennie walczą też tzw. frankowcy, a toczone przez nich batalie w ostatnim czasie obierają nowy kierunek. Kancelarie reprezentujące kredytobiorców coraz częściej chwalą się, że klientom udzielono zabezpieczenia. Michał Kisiel, który od kilku lat monitoruje temat franków, wyjaśnia dziś, co te nowe okoliczności oznaczają dla portfeli posiadających kredyty popularnie zwane walutowymi.

Za chwilę weekend. Co obejrzeć, po jaką lekturę sięgnąć? Szukającym odpowiedzi na ten pytania polecam najnowszy artykuł z piątkowej serii "Czytam, oglądam, polecam". Swoimi rekomendacjami książkowymi i filmowymi dzieli się dziś z Państwem Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl i analityk SpotData.

PS. Planujących składanie jakichkolwiek wniosków przez PUE ZUS informujemy o planowanej przerwie w działaniu platformy, a klientów banków, którzy odłożyli na później zaległe przelewy - o pracach serwisowych, które na ten weekend zapowiedziało blisko 10 banków.

Zachęcam do sięgnięcia po najważniejsze informacje z piątku 19 czerwca. Kolejne podsumowanie - weekendu - już w niedzielę.



