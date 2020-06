"Czytam, oglądam, polecam" to publikowane u progu weekendów artykuły, w których redakcja Bankier.pl i jej goście specjalni dzielą się swoimi kulturalno-ekonomicznymi rekomendacjami. Podpowiadamy, co naszym zdaniem warto obejrzeć, przeczytać czy posłuchać, jeśli jesteście ciekawi gospodarczego wymiaru świata.

W dzisiejszym odcinku swoimi rekomendacjami dzieli się z Państwem Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl i analityk SpotData.

#1 Świat objaśniony faktami i liczbami



Książkę "Factfulness" (autorzy: Hans Roslining, Ola Rosling, Anna Rosling Ronnlund) przeczytałam rok temu i zdałam sobie sprawę, że idea, która mi przyświecała przy tworzeniu projektu ciekaweliczby.pl (ma już ponad 3 lata), była również podstawą "Factfulness". Chodzi o pokazanie prawdziwego obrazu różnych zjawisk, ale przez pryzmat faktów i danych, a także o walkę z ignorancją i wyciąganiem wniosków wyłącznie na bazie opinii czy stereotypów.

Ja w projekcie skupiam się głównie na kwestiach dotyczących Polski, Factfulness – świata. Książka pokazuje, że świat jest lepszy, niż myślimy i konfrontuje naszą wiedzę z faktami. Czy wiemy, jaki procent rocznych dzieci na świecie jest poddany szczepieniom albo jaki procent dziewcząt kończy szkołę podstawową w krajach o niskich dochodach? Świat się zmienia szybciej niż nasza wiedza o nim.

Factfulness pokazuje, jak ulegamy takim instynktom jak: generalizowanie, strach, wyolbrzymianie czy pojedyncza perspektywa. To, że stacje newsowe mówią ciągle o wypadkach, zabójstwach czy katastrofach nie znaczy, że ich jest więcej. Po prostu wiele lat temu te stacje nie istniały, więc my nie byliśmy bombardowani takimi złymi informacjami prawie 24 h na dobę. Książkę powinien przeczytać każdy, kto chce lepiej zrozumieć otaczający świat, krytyczniej spojrzeć na serwowane nam „newsy”,

a pseudonauki i fake newsy chciałby zastąpić realną wiedzą.

#2 Lekcja życia przydatna także w biznesie

"Człowiek w poszukiwaniu sensu" (autor: Viktor E. Frankl) to jedna z najbardziej poruszających książek, jakie przeczytałam. Przedstawia wstrząsający opis osobistych przeżyć Frankla z obozów koncentracyjnych. Jednak wydźwięk tej książki jest bardzo pozytywny, dający siłę i nadzieję. Na bazie doświadczeń Frankl stworzył nurt psychoterapii - logoterapię, w myśl której każdy człowiek osobiście decyduje, czy w danej sytuacji, nawet tragicznej, zachowa się przyzwoicie i z godnością, czy też wyzbędzie się wszelkich hamulców i zachowa podle. Te wnioski mają odniesienie nie tylko do naszego życia prywatnego, ale i tego jak postępujemy w biznesie.

Frankl pokazuje, że człowiek zawsze ma możliwość przekucia porażki i tragedii w zwycięstwo oraz może odnaleźć w tym sens. Książka zawiera wiele zdań, które spokojnie można sobie wywiesić jako motto na ścianie: „Nikt nie ma prawa źle postępować, nawet jeśli sam został źle potraktowany”, „Człowiek zdolny jest zmieniać świat na lepsze tylko wtedy, gdy jest to możliwe, może natomiast zmieniać siebie na lepsze zawsze, gdy tylko jest to konieczne”.

#3 Brexit. Jak populizm wygrał z rozsądkiem

„Brexit” na HBO Go to oparty na faktach film, pokazujący kulisy kampanii referendalnej za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przedstawia jak robiono kampanię „od kuchni”, do jakich metod się posuwano i jak wykorzystywano dane, by mikrotargetować przekazy w Internecie pod osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w wyborach. „Brexit” pokazuje jak trudno przebić się z wiarygodnym przekazem opartym na faktach, gdy po drugiej stronie mamy do czynienia z algorytmami, fake newsami i przekazem pobudzającym pierwotne instynkty, takie jak strach i nienawiść.

Film niezwykle ważny, pomaga lepiej zrozumieć przelewającą się przez świat falę populizmu. Zmusza on również do zastanowienia się, czy po osiągnięciu doraźnych celów faktycznie chcemy żyć w kulturze, w której nikt nikomu nie ufa, odrzuca się wiedzę i rozsądek, a dane wykorzystuje się, by innymi manipulować.

Co zdaniem Państwa warto teraz obejrzeć lub przeczytać? Czekamy na rekomendacje w komentarzach!