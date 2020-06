"Piątka Bosaka dla gospodarki". Kandydat na prezydenta pokazał swój program

Adam Chełstowski FORUM

Wetowanie ustaw podnoszących podatki, kwotę wolną od podatku wynoszącą 31 tys. 200 zł, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, obniżkę VAT na żywność i usunięcie biurokracji - proponuje kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak w swojej "Piątce dla gospodarki".

Bosak przekonywał na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie, że po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa Polska potrzebuje dobrego programu, który na nowo ożywi gospodarkę i "uwolni energię drzemiącą w Polakach", pozwoli inwestować kapitał oraz zwiększać stopę inwestycji.

Ocenił, że rząd porównując sytuację gospodarczą w Polsce wyłącznie do państw Unii Europejskiej "lukruje" jej obraz. "Musimy wziąć pod uwagę jeden fakt - Unia Europejska jest najbogatszym blokiem gospodarczym na świecie (...), ale zarazem rozwija się najwolniej, jest trawiona coraz większym centralizmem i nadmiarem regulacji produkowanych przez cały aparat administracyjny" - mówił polityk. Zwrócił też uwagę, że Unia na tle szybko rozwijających się gospodarek świata staje się "skansenem gospodarczym", w którym Polska od lat pełni "rolę peryferyjną".

Zapowiedział, że on i jego partia chce tę sytuację zmienić. "Przedstawiam pięć punktów, będących podsumowaniem ostatnich miesięcy naszej pracy, pracy krytycznej nad programami rządu i pozytywnej nad proponowaniem rozwiązań" - mówił.

1. W punkcie pierwszym swojego planu Bosak zapowiedział, że jako prezydent nie podpisze żadnych ustaw podnoszących podatki i zmieniających sposób organizacji systemu podatkowego na niekorzyść pracowników i przedsiębiorców.

2. Punkt drugi zaprezentowanego planu, to kwota wolna od podatku będąca dwunastokrotnością pensji minimalnej, wynosząca 31 tys. 200 zł. Bosak ocenił, że Polska ma jedną z najniższych kwot wolnych od podatku w Europie. "Zmieńmy to - niech polska gospodarka stanie się nowoczesna, niech system fiskalny nie drenuje tych, których wydatki konsumpcyjne mają największy udział w koszyku dóbr" - przekonywał.

3. i 4. W punkcie trzecim Bosak zapowiedział wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, a w punkcie czwartym obniżkę VAT na żywność. "To propozycja adresowana po pierwsze do branży handlowej, po drugie do biedniejszej części Polaków. Zamiast rozdawać im pieniądze, nie zabierajmy im ta wiele" - argumentował.

5. Punkt piąty planu Bosaka, to usuniecie zbędnej biurokracji i uproszczenie przepisów. "Nie da się rozwijać aktywności gospodarczej obywateli w sytuacji, kiedy nie da się poprowadzić najmniejszego biznesu bez zawodowych doradców z kancelarii prawnych. Działalność gospodarcza powinna być intuicyjna" - przekonywał polityk. Podkreślał, że powinny obowiązywać zasady wolności gospodarczej, osobistej odpowiedzialności urzędników za popełnione przez nich błędy, czy przejrzystości prawa i transparentności działania instytucji publicznych. (PAP)

autor: Monika Zdziera

mzd/ godl/